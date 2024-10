ম্যাকডোনাল্ডস ই. কোলাই সংক্রমণ 75 ছুঁয়েছে: মার্কিন কর্মকর্তারা

ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শুক্রবার জানিয়েছে, ম্যাকডোনাল্ডস কোয়ার্টার পাউন্ডার হ্যামবার্গারের সাথে যুক্ত ই. কোলাই প্রাদুর্ভাবে সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা 49 থেকে 75 জনে বেড়েছে।

61 জনের মধ্যে, যাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে, স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক বলেছেন 22 জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজনের হেমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম হয়েছে, একটি গুরুতর অবস্থা যা কিডনি ব্যর্থতার কারণ হতে পারে।

E. coli O157:H7 স্ট্রেন যা একজন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়েছে তা বিশেষ করে বয়স্ক, শিশু এবং যারা ইমিউনোকম্প্রোমাইজড তাদের জন্য “খুব গুরুতর রোগ” বলে মনে করা হয়।

বিশ্বের বৃহত্তম বার্গার চেইনটি তার 14,000 মার্কিন রেস্তোঁরাগুলির মধ্যে পঞ্চমাংশে কোয়ার্টার পাউন্ডার পরিবেশন সাময়িকভাবে থামিয়ে দিয়েছে, কোম্পানি বুধবার বলেছিল।

কোয়ার্টার পাউন্ডারে ব্যবহৃত স্লিভার্ড পেঁয়াজ প্রাদুর্ভাবের সম্ভাব্য উত্স ছিল এবং এটি একটি একক সরবরাহকারী দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল যে তিনটি বিতরণ কেন্দ্রে কাজ করে, এফডিএর প্রাথমিক অনুসন্ধানের পাশাপাশি কোম্পানিটি দেখিয়েছে।

টেলর ফার্মস ক্ষতিগ্রস্থ স্থানগুলির সরবরাহকারী ছিল এবং ম্যাকডোনাল্ডস একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রত্যাহার শুরু করেছে, কোম্পানি এবং সংস্থাটি বলেছে। সরবরাহকারী কলোরাডো সুবিধায় উত্পাদিত হলুদ পেঁয়াজের কয়েকটি ব্যাচও প্রত্যাহার করে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার বুধবার দেরীতে বলেছে যদিও পেঁয়াজ সম্ভাব্য সন্দেহজনক, তার রাষ্ট্রীয় অংশীদারদের একজন ই. কোলির জন্য বার্গারে ব্যবহৃত গরুর মাংসের নমুনা পরীক্ষা করছে।

24 অক্টোবর পর্যন্ত, প্রাদুর্ভাবটি কলোরাডো, কানসাস, উটাহ, ওয়াইমিং, আইওয়া, মিসৌরি, মন্টানা, নেব্রাস্কা, নিউ মেক্সিকো, ওরেগান, উইসকনসিন, ওয়াশিংটন এবং মিশিগানকে প্রভাবিত করেছে। কলোরাডো 26 টি সংক্রমণের খবর দিয়েছে।

ম্যাকডোনাল্ডস এবং টেলর ফার্মস দ্বারা গৃহীত পণ্য কর্মের কারণে জনসাধারণের জন্য ঝুঁকি খুব কম, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র শুক্রবার বলেছে।

অন্যান্য প্রধান মার্কিন ফাস্ট ফুড চেইন যেমন টাকো বেলের মালিক ইয়াম এবং রেস্তোরাঁর ব্র্যান্ডের ইউনিট বার্গার কিং তাদের মেনু আইটেম থেকে তাজা পেঁয়াজ টেনে নিচ্ছিল। এই রেস্তোরাঁর চেইনগুলি টেলর ফার্মস থেকেও পাওয়া যায়।

মিড-ডে ট্রেডিংয়ে ম্যাকডোনাল্ডসের শেয়ার 2 শতাংশ কমেছে।

বিটিআইজি বিশ্লেষক পিটার সালেহ বলেছেন, “আমরা অবিরত বিশ্বাস করি যে নিকটবর্তী সময়ে আরও সংক্রমণ সম্ভব, এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল ক্রমাগত নেতিবাচক সংবাদ চক্র”।



