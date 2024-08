ম্যাথিউ পেরির কথিত 'কেটামাইন কুইন' ড্রাগ ডিলার হয়তো তাকে কোড নাম 'চ্যান্ডলার' দিয়ে ডাকতেন

জাসভীন সংঘ – নামেও পরিচিত “কেটামাইন কুইন,” ম্যাথু পেরির মৃত্যুতে জড়িত থাকার জন্য 15 আগস্ট যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল — প্রয়াত তারকাকে কেটামাইন ক্রয় এবং সরবরাহের সাথে জড়িত কথোপকথনের সময় একটি কোড নাম ব্যবহার করতে পারে।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত আদালতের নথিতে, প্রসিকিউটররা দাবি করেছেন যে সংঘা পেরিকে “একটি নাম ব্যবহার করে উল্লেখ করেছেন সুপরিচিত চরিত্র যে [Perry] একটি টেলিভিশন সিরিজে চিত্রিত।”

অভিনেতা হিট সিটকম “ফ্রেন্ডস”-এ তার প্রিয় চরিত্র চ্যান্ডলার বিং-এর জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি 28 অক্টোবর, 2023 তারিখে “কেটামিনের তীব্র প্রভাবে” মারা যান।

ম্যাথিউ পেরির মৃত্যুর তদন্তে দেখা যাচ্ছে অভিনেতাকে তার অভ্যন্তরীণ বৃত্তে 'জোঁক' দ্বারা চালিত করা হয়েছিল

15 আগস্ট, সংঘ, এরিক ফ্লেমিং, পেরির সহকারী কেনেথ ইওয়ামাসা এবং দুই ডাক্তার সহ পাঁচজন গ্রেপ্তার এবং অভিযুক্ত একাধিক গণনা সহ।

একই দিনে একটি প্রেস কনফারেন্স চলাকালীন, ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি মার্টিন এস্ট্রাডা এক পর্যায়ে বলেছিলেন যে আসামিরা অভিনেতাকে ড্রাগ বিতরণ করার জন্য ইওয়ামাসার জন্য পেরিকে “আনুমানিক $ 50,000 নগদে 20 টি শিশি” বিতরণ করেছে। অন্য একটি বিক্রয়ের সময়, ডিলাররা প্রায় $11,000 নগদে আনুমানিক “কেটামিনের 50টি শিশি বিক্রি করে” মিস্টার পেরির সুবিধা নিয়েছিল৷

ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত ফ্লেমিং-এর আবেদন চুক্তি অনুসারে, সংঘ, ইওয়ামাসা এবং ফ্লেমিং অভিনেতাকে কেটামাইন দিয়ে একাধিকবার ইনজেকশন দেওয়ার প্রমাণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কাজ করেছিলেন।

28শে অক্টোবর একটি কল চলাকালীন, সংঘ এবং ফ্লেমিং তাদের সেলফোন থেকে “ডিজিটাল প্রমাণ মুছে” দিয়ে ড্রাগ ডিল থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন৷

সাংঘা ফ্লেমিংকে উভয়ের মধ্যে ভাগ করা সমস্ত টেক্সট বার্তা মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সিগন্যাল আপডেট করেছেন – একটি এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ – বার্তাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে ফেলার জন্য সেটিংস, আদালতের নথি পড়ে।

পেরির মৃত্যুর দুই দিন পর ফ্লেমিং এবং পেরির ব্যক্তিগত সহকারী 30 অক্টোবর ফোনে কথা বলেছেন। ইওয়ামাসা প্রকাশ করেছেন যে তিনি আবেদন চুক্তি অনুসারে সিরিঞ্জ এবং কেটামাইন শিশি থেকে মুক্তি পেয়ে “দৃশ্যটি পরিষ্কার করেছেন”। ইওয়ামাসাও দাবি করেছেন যে তিনি “সবকিছু মুছে ফেলেছেন।” ফ্লেমিং আপাতদৃষ্টিতে “কেটামাইন কুইন” কে পাঠ্য বার্তায় ইওয়ামাসার উপর দোষ চাপিয়েছে।

“অনুগ্রহ করে কল করুন… আরও তথ্য পেয়েছেন এবং আপনার কাছ থেকে ধারনা বাউন্স করতে চান,” ফ্লেমিং আবেদন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত একটি টেক্সট বার্তায় লিখেছেন। “আমি 90% নিশ্চিত সবাই সুরক্ষিত। আমি কখনই এর সাথে ডিল করিনি [Victim M.P.]. শুধু তার সহকারী। তাই সহকারী ছিলেন সক্ষমকারী। এছাড়াও তারা কি 3 মাসের টক্স স্ক্রীনিং করছে… কে কি আপনার সিস্টেমে থাকে নাকি তা অবিলম্বে বের হয়ে যায়?”

নথি অনুসারে, ২৮ অক্টোবর সকালে, ইওয়ামাসা সকাল সাড়ে ৮টার দিকে অভিনেতাকে কেটামিনের একটি শট দেন। দুপুর 12:45 নাগাদ, পেরি ইওয়ামাসাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে আরেকটি ইনজেকশন দেওয়ার জন্য যখন “ফ্রেন্ডস” তারকা একটি সিনেমা দেখছিলেন।

মোটামুটি 40 মিনিট পরে, পেরি আরেকটি ইনজেকশনের অনুরোধ করেন, অভিযোগের চুক্তি অনুসারে ইওয়ামাসাকে বলেন, “আমাকে একটি বড় দিয়ে গুলি কর”। ইওয়ামাসা তারপরে পেরির জন্য কাজ চালানোর জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, শুধুমাত্র মৃত জ্যাকুজিতে তাকে “মুখোমুখি” দেখতে ফিরে আসে।

ম্যাথিউ পেরি, সহকারী তার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে $55,000 মূল্যের কেটামাইন কিনেছিলেন: ডকস

পেরির মৃত্যু 29 অক্টোবর সম্পন্ন করা তার ময়নাতদন্ত অনুসারে “কেটামিনের তীব্র প্রভাব” এর কারণে হয়েছিল। ডুবে যাওয়া, করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং বুপ্রেনরফাইন প্রভাব অবদানকারী কারণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ড টাইমস“ফ্রেন্ডস” সহ-সৃষ্টিকর্তা ডেভিড ক্রেন প্রকাশ করেছেন যে পেরি শো চলাকালীন কিছু নির্দিষ্ট সময়ে মাদক সেবন করছিলেন, যা সম্পর্কে প্রয়াত অভিনেতা খুব খোলামেলা ছিলেন।

“যখন আমরা এটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছি, আমরা ইতিমধ্যে অনেক স্তরে একটি পরিবার ছিলাম,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

“এমন একটি বিন্দু ছিল যেখানে আমরা তাকে বলেছিলাম: 'আপনি কি থামতে চান? [being in the show]?' এবং তিনি দৃঢ়ভাবে ছিলেন: 'না, এটি আমার কাছে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।'

পেরি 2022 সালে বিখ্যাতভাবে স্বীকার করেছেন যে শোতে থাকা সম্ভবত তার জীবন বাঁচিয়েছে।

তিনি বলেন, “এই রোগ না হওয়ার জন্য আমি এটি সবই ব্যবসা করব।” মানুষ পত্রিকা খ্যাতির e. “কিন্তু 'ফ্রেন্ডস'-এ অভিজ্ঞতাটি কতটা মজার হয়েছে তা আমি ছোট করি না। এবং অর্থটি আশ্চর্যজনক ছিল শুধুমাত্র 'বন্ধু'-এ থাকার সৃজনশীল অভিজ্ঞতাই আমার জীবন বাঁচিয়েছে।”

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ট্রেসি রাইট, লরিন ওভারহল্টজ এবং ক্যারোলিন থায়ার এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।