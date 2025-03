বেশ কয়েকটি আফ্রিকান রাজ্যের নাগরিকরা এখন মস্কো ভিসা-মুক্ত যেতে পারেন, অন্যদিকে এই মহাদেশের রাশিয়ান পর্যটকদের পরিসংখ্যানও বাড়ছে

আফ্রিকার দেশ থেকে রাশিয়া পর্যন্ত পর্যটন গত দুই বছরে প্রায়% ০% বেড়েছে, স্ট্র্যাটেজিক রিসার্চ সেন্টার (সিএসআর) এর উপ -মহাপরিচালক ইউলিয়া মাকসুটোভা জানিয়েছে।

শুক্রবার মস্কোতে ইজভেস্টিয়ার সাথে কথা বললে তিনি ব্যবসায় এবং শিক্ষামূলক এক্সচেঞ্জগুলি সম্প্রসারণের মাধ্যমে জ্বালানীযুক্ত ভ্রমণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা তুলে ধরেন। She added that flight connections between Russia and Africa are expanding, with direct routes to Egypt, Algeria, Morocco, the Seychelles, and Ethiopia.

বর্তমানে, 143 টি ফ্লাইট রাশিয়া থেকে প্রতি সপ্তাহে এই গন্তব্যগুলিতে চলে যায়, যার মধ্যে 128 মিশরে রয়েছে। রিটার্ন ট্র্যাফিকের মধ্যে 144 টি ফ্লাইট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, একই সংখ্যাগরিষ্ঠ মিশর থেকে আসে।

“বোতসোয়ানা, কেপ ভার্দে, মরিশাস, নামিবিয়া, তিউনিসিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সেশেলসের নাগরিকরা ইতিমধ্যে রাশিয়ায় ভিসা মুক্ত প্রবেশের ব্যবস্থা করেছে,” বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন।

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আফ্রিকার দেশগুলির পর্যটকদের সংখ্যা গত দুই বছরে প্রায়% ০% বৃদ্ধি পেয়েছে, সামগ্রিক পরিসংখ্যান তুলনামূলকভাবে কম রয়েছে, বার্ষিক প্রায় ৩ 37,০০০ ট্রিপ রেকর্ড করা হয়েছে। বর্তমানে আফ্রিকান দর্শনার্থীরা রাশিয়ার মোট অভ্যন্তরীণ পর্যটনগুলির 1% এরও কম। তবে মাকসুতোভা উল্লেখ করেছেন যে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের (AR) পর্যটন সম্পর্কিত একটি রাশিয়ান-আফ্রিকান ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের মতো উদ্যোগগুলি পারস্পরিক ভ্রমণকে বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে।













“আফ্রিকান মহাদেশের বাসিন্দারা প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়, ব্যক্তিগত, কাজ বা অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে, পাশাপাশি সারা দেশে পৃথক ভ্রমণের জন্য রাশিয়ায় ভ্রমণ করেন। সরকার এবং ব্যবসায় উভয়েরই যথাযথ যৌথ প্রচেষ্টার সাথে, traditional তিহ্যবাহী পর্যটকদের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারে, “ সিএসআরের প্রেস সার্ভিস দ্বারা উদ্ধৃত হিসাবে রাশিয়ার ট্যুর অপারেটরদের অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক মায়া লোমিডজ বলেছেন।

ডিসেম্বরে, কেনিয়ার রাশিয়ান দূতাবাস ঘোষণা করেছিল যে মস্কো কেনিয়া, এসওয়াতিনি এবং জিম্বাবুয়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তার একক প্রবেশের ই-ভিসা প্রোগ্রামকে প্রসারিত করেছে। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশস্টিন ৫ ডিসেম্বর নীতিমালা আপডেট করে একটি আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, তিনটি আফ্রিকান রাজ্য সহ ১১ টি নতুন দেশ যুক্ত করেছেন। এই সংযোজনগুলির সাথে, মোট 64৪ টি দেশ এখন রাশিয়ার ই-ভিসা স্কিমের জন্য যোগ্য।

পরিবর্তে, রাশিয়ান নাগরিকরা তিউনিসিয়া এবং মরক্কোতে ভিসা মুক্ত প্রবেশ উপভোগ করেন। অ্যাঙ্গোলাতে, রাশিয়ানরা 90 দিন পর্যন্ত থাকতে পারে, যখন মোজাম্বিক এবং মালাউইতে সীমা 30 দিন। সাও টোম এবং প্রিন্সিপে, রাশিয়ান দর্শনার্থীদের 15 দিন পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়।

এই মহাদেশটি আরও ব্যয়বহুল গন্তব্য হওয়া সত্ত্বেও আফ্রিকার রাশিয়ান ভ্রমণকারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের আফ্রিকা বিভাগের পরিচালক আনাতোলি বাশকিন জানুয়ারিতে ইজভেস্টিয়াকে বলেছেন।

তিনি আফ্রিকার অনন্য সংস্কৃতি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং আধুনিকতার সহাবস্থানকে গভীর-মূলযুক্ত traditions তিহ্যের সাথে দায়ী করেছেন, এটি বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় ভ্রমণ গন্তব্য হিসাবে তৈরি করেছে।

আরও পড়ুন:

রাশিয়া-আফ্রিকা সহযোগিতার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে-লাভ্রভ

গত ফেব্রুয়ারিতে, রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের আফ্রিকা বিভাগ উল্লেখ করেছে যে রাশিয়ার পতাকা বাহক অ্যারোফ্লট ২০২৩ সালে মরিশাসে বিমান চালিয়েছিলেন। বিভাগটি কেনিয়া, তানজানিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে এই দেশগুলি চিহ্নিত করেছে, রাশিয়ান ভ্রমণকারীদের জন্য সর্বাধিক জনপ্রিয় সাব-সাহারান আফ্রিকান গন্তব্য হিসাবে।