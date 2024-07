রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশন রেটিংয়ে ফক্স নিউজ চ্যানেল সিএনএন, এমএসএনবিসিকে ক্রাশ করেছে

ঐতিহাসিক 2024 রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনের শেষ রাতে ফক্স নিউজ চ্যানেল একটি বিশাল রেটিং বিজয় অর্জন করেছে, তার প্রতিযোগিতার উপর একটি প্রভাবশালী সপ্তাহ ক্যাপ করেছে।

সন্ধ্যায় স্বীকার করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তৃতীয়বারের মতো তার দলের মনোনয়ন, নিলসনের তথ্য অনুসারে, বৃহস্পতিবার রাত 10:30 থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত 25-54 বছর বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে 1.9 মিলিয়নের সাথে ফক্স নিউজ 9.8 মিলিয়নেরও বেশি দর্শকদের আকর্ষণ করেছে।

10 pm ET থেকে 12:30 AM ET পর্যন্ত, “ফক্স নিউজ ডেমোক্রেসি 2024: দ্য রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশন,” ব্রেট বেয়ার এবং মার্থা ম্যাককালাম দ্বারা সহ-অ্যাঙ্কর করা হয়েছে, 25-54 ডেমোতে 9.2 মিলিয়ন মোট দর্শক এবং 1.8 মিলিয়ন, সহজেই পরাজিত হয়েছে CNN (1.9 মিলিয়ন/625,00) এবং MSNBC (1.2 মিলিয়ন/158,000) সময় স্লটের সময়। এটি সহজেই তার সম্প্রচার প্রতিযোগী এনবিসি, সিবিএস এবং এবিসিকে পরাজিত করে।

রাত ১০টায় যখন ট্রাম্প কথা বলেন, ফক্স সংবাদ 1992 সাল থেকে সর্বোচ্চ রেট কনভেনশন কভারেজের সাথে রেকর্ড ভেঙেছে, একটি রিলিজ অনুসারে, গড় 10.4 মিলিয়ন দর্শক এবং মূল ডেমোতে 2 মিলিয়ন। জনপ্রিয় গভীর রাতের শো “গুটফেল্ড!” মিলওয়াকিতে সকাল 12:30 টায় বিশেষ লাইভ সম্প্রচারের জন্য 25-54 ডেমোতে 3 মিলিয়ন মোট দর্শক এবং 623,000 টেনেছে

ফক্স নিউজ সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার প্রাইমটাইম (8-11 pm ET) সময় 25-54 ডেমোতে 6.6 মিলিয়ন দর্শক এবং 1.1 মিলিয়নের সাথে RNC শেষ করেছে। FNC-এর মোট দিনের গড় 25-54 ডেমোতে প্রায় 3 মিলিয়ন এবং 446,000 দেখেছে, 2016 RNC বনাম বোর্ড জুড়ে একটি দ্বি-অঙ্কের বৃদ্ধি।

সামগ্রিকভাবে, ফক্স সপ্তাহের জন্য কেবল নিউজের প্রাইমটাইম শ্রোতাদের প্রায় 75 শতাংশ ছিল, একটি রিলিজ অনুসারে, সিএনএন মাত্র 1.1 মিলিয়ন মোট দর্শক এবং সপ্তাহের ডেমোতে 304,000 ড্র করেছে। MSNBC শুধুমাত্র 1.1 মিলিয়ন মোট দর্শক এবং প্রাইমটাইমে মাত্র 140,000 টেনেছে।

প্রতি রাতে প্রাইমটাইম জুড়ে প্রভাবশালী, নেটওয়ার্কের প্রোগ্রামিং 9 মিলিয়ন দর্শক এবং 1.6 মিলিয়ন বৃহস্পতিবার 25-54 ডেমোতে, FOX বিজনেস নেটওয়ার্কের সম্মিলিত simulcast সহ।

Fox-এর সিগনেচার নাইট টাইম লাইনআপও প্রতি ঘন্টায় বিশাল জয়লাভ করেছিল, “The Ingraham Angle,” “Jesse Watters Primetime,” এবং “Hannity” 7-10 pm ET-এর সাথে প্রতিযোগিতাকে তিন অঙ্কের শতাংশে পরাজিত করে এবং প্রতি রাতে শীর্ষ প্রোগ্রাম হিসেবে শেষ করে।

“দ্য ফাইভ”, এই বছর কেবল নিউজে সবচেয়ে বেশি দেখা শো, 5 pm ET তে ডেমোতে 4.2 মিলিয়ন দর্শক এবং 413,000 স্কোর করেছে, যখন “ব্রেট বেয়ারের সাথে বিশেষ প্রতিবেদন” পরের ঘণ্টায় 3.8 মিলিয়ন দর্শক এবং 438,000 দর্শকদের সাথে অনুসরণ করেছে ডেমো

বৃহস্পতিবার তার গ্রহণযোগ্য বক্তৃতায়, ট্রাম্প পেনসিলভেনিয়ায় তার বিরুদ্ধে গুপ্তহত্যার চেষ্টার বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছিলেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন কোরি কমপারেটরএকজন সমর্থক গুলিতে নিহত হয়েছেন।

ট্রাম্প ভাষণে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন তবে রাষ্ট্রপতি বিডেনের অধীনে দেশের অবস্থার তীব্র সমালোচনা করার দিকেও তাক লাগিয়েছিলেন, যার নিজের প্রার্থীতা বিপদে আছে কিছু শীর্ষ ডেমোক্র্যাট টিকিটে তাকে প্রতিস্থাপন করতে চাই.

মুদ্রাস্ফীতি, মেক্সিকোর সাথে দেশের দক্ষিণ সীমান্তে সংকট এবং ইউক্রেন ও গাজায় চলমান যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করে, ট্রাম্প যুক্তি দিয়েছিলেন যে “এখন পরিবর্তনের সময়। আমরা এই প্রশাসনের আরও চার বছর ধরে রাখতে পারব না।”

