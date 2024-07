রেপ অ্যান্ডি হ্যারিস ট্রাম্প হত্যা প্রচেষ্টার পরে সিক্রেট সার্ভিসের পরিচালককে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন

রিপাবলিকান অ্যান্ডি হ্যারিস, আর-মো., মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস ডিরেক্টর কিম্বার্লি চিটলকে তার পদ থেকে পদত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, যখন একজন ব্যক্তি প্রাক্তনকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল তখন ব্যর্থতার বিবরণের পরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প.

চিটল সোমবার এবিসি নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময় স্বীকার করেছেন যে “প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সুরক্ষার জন্য সিক্রেট সার্ভিস দায়ী,” যোগ করে, “বক আমার সাথে থামে।”

হ্যারিস মঙ্গলবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “সেক্রেট সার্ভিসের দায়িত্ব হল সেই স্থানটি নিরাপদ ছিল তা নিশ্চিত করা।” “অবশ্যই, এই স্থানটি নিরাপদ ছিল না। স্পষ্টতই, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে তাদের পর্যাপ্ত যোগাযোগ ছিল না। এবং বক তার সাথে থেমে যায়। তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া উচিত, এবং সে কারণেই আমি তাকে পদত্যাগ করতে বলেছি। ”

হ্যারিস এর সদস্য হাউস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন সাবকমিটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটির উপর, যা সিক্রেট সার্ভিসের ক্রিয়াকলাপগুলির অর্থায়নের জন্য দায়ী।

শনিবার, টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস কোনওভাবে একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে পৌঁছেছিলেন বাটলার, পেনসিলভানিয়াট্রাম্পের জন্য একটি রাষ্ট্রপতির সমাবেশের তত্ত্বাবধানে একটি কৌশলী দল মঞ্চস্থ করতে ব্যবহৃত হয়।

ট্রাম্প যখন পেনসিলভানিয়া জনতার সাথে কথা বলছিলেন, তখন বিল্ডিংয়ের উপর থেকে গুলির আওয়াজ আসে এবং একটি গুলি তার ডান কান ধরেছিল।

সিক্রেট সার্ভিস তখন থেকে প্রায় 150 গজ দূর থেকে শুটারকে রাষ্ট্রপতির স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দেখাতে দেওয়ার জন্য কঠোর সমালোচনা করেছে।

হ্যারিস বলল তিনি প্রথম তার স্ত্রীর কাছ থেকে একটি টেক্সটে গুলি চালানোর কথা শুনেছিলেন এবং তারা দুজনে কি ঘটেছে তা জানার জন্য তারা যে কোন খবর খুঁজতে পারেন।

শুটিংয়ের পর দিন কেটে গেছে, এবং হ্যারিস বলেছিলেন যে তিনি যে খবর শুনছেন তা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং সিক্রেট সার্ভিসের কাছে “খুব চাটুকার নয়”।

সিক্রেট সার্ভিস সূত্র নিশ্চিত করেছে যে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা এজিআর ভবনের ভিতরে অবস্থান করেছিলেন যখন ক্রুকস ছাদে ছিলেন। এবিসি নিউজের সাথে তার সাক্ষাত্কারের সময়, চিটল বলেছিলেন যে কর্মকর্তাদের ছাদে না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কারণ এটি “তার সর্বোচ্চ স্থানে” ঢালু ছিল।

“এবং তাই, আপনি জানেন, সেখানে একটি নিরাপত্তা ফ্যাক্টর রয়েছে যা সেখানে বিবেচনা করা হবে, যে আমরা কাউকে ঢালু ছাদে রাখতে চাই না,” চিটল বলেছিলেন।

একাধিক আইন প্রয়োগকারী বিশেষজ্ঞরা ফক্স নিউজকে বলেছেন যে একটি নির্দিষ্ট বিল্ডিং সুরক্ষা পরিধির মধ্যে রাখা হবে কিনা তা শেষ পর্যন্ত সিক্রেট সার্ভিসের সিদ্ধান্ত। সিক্রেট সার্ভিস কীভাবে একটি বিল্ডিংকে সুরক্ষিত করতে হয় সে সম্পর্কে চূড়ান্ত আহ্বান জানায় যেটিতে একজন সুরক্ষাকারীর দৃষ্টিশক্তি রয়েছে।

“অবশ্যই, স্নাইপার মনে করেনি যে এটি খুব খাড়া ছিল, বা কোণটি খুব তীব্র ছিল,” হ্যারিস বলেছিলেন। “আমি মনে করি এই মুহুর্তে, সত্যই, আমি তার প্রতিক্রিয়ায় হতাশ। মনে হচ্ছে সে অজুহাত তৈরি করছে।”

হ্যারিস আরও বলেছিলেন, “তথ্যগুলি নিজেদের পক্ষে কথা বলে।”

“প্রেসিডেন্টকে প্রায় হত্যা করা হয়েছিল, আপনি জানেন, এমন একটি ভেন্যুতে যেখানে অসংখ্য বিশেষজ্ঞরা এটিকে দেখেছেন এবং বলেছেন যে এটি কখনই হওয়া উচিত ছিল না, এর অর্থ হল তার দায়িত্ব নেওয়া উচিত,” কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলেছিলেন। “তদন্ত এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার পদত্যাগ করা উচিত কারণ আমাদের সিক্রেট সার্ভিসের একজন পরিচালক খুঁজে বের করতে হবে… [who would take] প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি অন্য কোনও সুরক্ষাকারীকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তার বা তার ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে।”

