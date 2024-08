রেভেনস লামার জ্যাকসন অফসিজন ওজন কমানোর ব্যাখ্যা করেছেন

বাল্টিমোর রেভেনস কোয়ার্টারব্যাক লামার জ্যাকসন একজন—যদি দ্রুততম না হয় — এনএফএল-এর কোয়ার্টারব্যাক, তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে তিনি সর্বদা দ্রুত হতে পারেন।

27 বছর বয়সী কিউবি সম্প্রতি তার 215-পাউন্ড ফ্রেম থেকে কিছু অতিরিক্ত পাউন্ড কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই বছরের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের শুরুতে 215 পাউন্ড থেকে কমিয়ে 205-এ নেমে এসেছে।

“[I decided to slim down] শুধু তাই আমি ক্লান্ত না হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি,” জ্যাকসন সিবিএস স্পোর্টসকে বলেছেন. “আমি জানি না আমি গত বছর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কিনা… তবে আমি ধরা পড়তে পছন্দ করি না [from behind] যদি আমি দৌড়ানোর সিদ্ধান্ত নিই, তাই হ্যাঁ [increasing my speed] এর অংশ।”