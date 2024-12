রেভেনস’ লামার জ্যাকসন বিয়ন্সের হাফটাইম শো দেখতে আগ্রহী: ‘দুঃখিত বন্ধুরা’

দ বাল্টিমোর রেভেনস এবং হিউস্টন টেক্সানরা বুধবার বিকেলে একটি খেলায় বিশাল ম্যাচ আপ করেছে যা প্লে অফ সিডিং এর উপর প্রভাব ফেলবে।

তবে নেটফ্লিক্সে বৈশিষ্ট্যযুক্ত ম্যাচআপের একটি বিশেষ স্লেটের অংশ হিসাবে বুধবারের খেলাটি বড়দিনের দিনে খেলা হচ্ছে। Beyonce Ravens-Texans গেমের হাফটাইমে পারফর্ম করতে প্রস্তুত এবং NFL MVP প্রতিযোগী লামার জ্যাকসন এরই মধ্যে মাঠে নামার পরিকল্পনা করছেন।

তিনি বলেছিলেন যে তিনি হতাশ হবেন না যে তিনি দেখতে পারবেন না কারণ তিনি সেখানে থাকবেন।

সোমবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “আমি সেখানে গিয়ে দেখব।” “বিয়ন্সকে প্রথমবার পারফর্ম করতে দেখেছি, এবং এটি আমাদের খেলায় – এটি ডপ। আমি বাইরে গিয়ে দেখতে যাচ্ছি। দুঃখিত [head coach John] হারবাঘ, দুঃখিত। দুঃখিত বন্ধুরা।”

জ্যাকসন বলেছিলেন যে তার প্রিয় বেয়ন্সের গান “অপরিবর্তনীয়”।

রাভেনস তারকা কোয়ার্টারব্যাক এমন একজন খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন যিনি অপরিবর্তনীয়। তিনি নিজেকে টানা দ্বিতীয় এনএফএল এমভিপি পুরষ্কারের দৌড়ের মধ্যে ফেলেছেন কারণ তিনি এএফসি উত্তর বিভাগের শীর্ষে রয়েছে এবং পুরো প্লেঅফ জুড়ে হোমফিল্ড সুবিধার জন্য খেলছেন।

তিনি একরকম শীর্ষ উচিত বাফেলো বিল তারকা জশ অ্যালেনের জন্য এটি তৃতীয়বারের মতো পুরস্কারের জন্য।

“যদি [does] ঘটবে, ঘটবে, [and] যে ডপ হতে হবে. তিনবার [winning it]কিন্তু আপনি যেমন বলেছেন, আমি সত্যিই সেদিকে মনোনিবেশ করি না, “তিনি বলেছিলেন। “যদিও এটি আমার লক্ষ্য ছিল না। এমনকি [with] প্রথম বা দ্বিতীয়, [winning MVP has] কখনই আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি সবসময় চ্যাম্পিয়নশিপ দিয়ে শেষ করতে চাই, কিন্তু আমি কম পড়েছি।

“এই প্রশংসা পেয়েছি, কিন্তু আমি এখনও মনে করি এমভিপি একটি দলের জিনিস, যদিও, কারণ আমার সতীর্থরা [are] আমাকে সেই পুরষ্কার পেতে সাহায্য করে, কারণ আমি সবসময় বলি যে আমি পাস ধরছি না [or] আমাকে এই পাস বন্ধ পেতে সাহায্য করার জন্য ব্লক করা [and] যে মত জিনিস. যে [the] আপত্তিকর লাইন, টাইট শেষ, রিসিভার [and] পিছনে চলমান এটা সবাই, আমরা সবাই অন্তর্ভুক্ত. আমি চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার চেষ্টা করছি। এটাই আমার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। তখন থেকেই এটাই আমার লক্ষ্য [I was] একটি ছোট বাচ্চা, কিন্তু ন্যাশনাল ফুটবল লিগে একটি MVP – এটা ডোপ. এটা ডোপ।”