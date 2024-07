রোমুলাস পরিচালক যিনি একটি লড়াইয়ে জয়ী হবেন

শিকার পরিচালক ড্যান ট্র্যাচেনবার্গের জন্য একটি প্রশ্নে বিম এলিয়েন: রোমুলাস সান দিয়েগো কমিক-কন-এ পরিচালক ফেদে আলভারেজ, জেনোমর্ফ এবং প্রিডেটরের মধ্যে লড়াইয়ে কে জিতবে তা জিজ্ঞাসা করছেন। ভিনগ্রহের প্রাণী বনাম শিকারি এবং এর সিক্যুয়েলটি সিনেমার সবচেয়ে বিখ্যাত দুটি বহিরাগত সত্ত্বাকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত একটি বড় পর্দার লড়াইয়ে। যেহেতু দুটি মাঝারিভাবে সফল টিম আপ সিনেমা, দ্য শিকারী এবং পরক ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি তাদের পৃথক উপায়ে চলে গেছে, কিন্তু কোন অ-স্থলজ প্রাণীটি কঠিন তা নিয়ে বিতর্কের বিষয় রয়ে গেছে।

সেই চিরন্তন প্রশ্নটি আসলেই আবারও উঠে এসেছে এসডিসিসিতে এলিয়েন: রোমুলাস প্যানেল, যা স্ক্রীন রেন্ট উপস্থিত ছিল, যখন শিকার হেলমার ট্র্যাচেনবার্গ নিউজিল্যান্ড থেকে দূর থেকে হাজির অতিথিদের জিজ্ঞাসা করতে যে তারা প্রিডেটর বনাম জেনোমর্ফ লড়াইয়ে কাকে নেবে, একটি প্রশ্ন রোমুলাস অবশেষে বিজয়ী হিসাবে তার নিজের ভোটাধিকার থেকে একটি চরিত্র বাছাই করার আগে পরিচালক আলভারেজের আরও স্পষ্টতার প্রয়োজন ছিল। নীচে তার মন্তব্য দেখুন:

আমি মনে করি প্রশ্নটি আরও সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এটা কি প্রথম ফিল্ম থেকে আমাদের জেনোমর্ফ বনাম প্রিডেটর? এটি একটি আরো ন্যায্য প্রশ্ন. এটা গ্রিড হবে [from Alien vs. Predator] বনাম…এই ধরনের জিনিস, আপনি জানেন? আপনি নির্দিষ্ট হতে হবে. সাধারণভাবে জেনোমর্ফস বনাম সাধারণভাবে শিকারী নয়। আপনি আরো নির্দিষ্ট হতে হবে. কোনটি জেনোমর্ফ এবং কোনটি প্রিডেটর। আমি যদি বিগ চ্যাপ যাই [from Alien] বনাম প্রিডেটর প্রথম সিনেমা থেকে? আমি বিগ চ্যাপের সাথে যাব।