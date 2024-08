লাগোস ফার্ম আবুজা জুলজিক্যাল গার্ডেনের প্রত্যাহার নিয়ে উইকে মামলা করেছে

ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরির (এফসিটি) মন্ত্রী, নাইসোম ইজেনও ওয়াইক, আবুজায় প্রাণি বাগান প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত জমির একটি পার্সেলের একটি কথিত বেআইনি প্রত্যাহার করার জন্য লাগোসের একটি সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

FCT/HC/GAR/CV/422/2024 চিহ্নিত মামলায় যথাক্রমে প্রথম থেকে তৃতীয় আসামী হিসাবে ফেডারেল ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (FCDA) এবং একটি প্রাইভেট কোম্পানি, Praco International Limited-এর সাথে Wike মামলা করা হয়েছে।

বিষয়টি আবুজায় বসে ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরির একটি হাইকোর্টের সামনে রয়েছে।

লগোস ভিত্তিক কোম্পানি, মাইক্রো ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, মামলাটি প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে এটি ভূমি ব্যবহার আইন 2004 এর ধারা 28 এর ব্যাপক লঙ্ঘন করে মালিকানা বা অন্যথায় তার জমি প্রত্যাহার এবং অন্য একটি প্রাইভেট ফার্মকে পুনরায় বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করছে। .

রুবেন আতাবো, SAN-এর একজন আবুজা ভিত্তিক আইনি অনুশীলনকারী, ইসিয়াকা কাদিরির পক্ষে দায়ের করা মামলায়, আইন সংস্থাটি দাবি করেছে যে কুকুয়াবা জেলায় অবস্থিত প্লট 582 নামে পরিচিত জমিটি 5 অক্টোবর, 1997 তারিখে FCT দ্বারা বরাদ্দ করা হয়েছিল। মন্ত্রী এবং FCDA.

সমস্ত বাধ্যতামূলক ফি প্রদানের পরে, বাদী দাবি করেছেন যে দখলের অধিকার (R of O) এবং দখলদারিত্বের শংসাপত্র (C of O) এটিকে 25 মার্চ, 1998-এ, O নম্বর FCT)/ABU/MISC-এর মাধ্যমে জারি করা হয়েছিল; 15004 ফাইল নম্বর MISC 15004 সহ।

যাইহোক, 2005 এবং 2007 এর মধ্যে যখন নাসির আহমেদ আল-রুফাই এফসিটি মন্ত্রী হন, তখন সংক্ষুব্ধ বাদী দাবি করেন যে এটি একটি নির্দেশনা পেয়েছে যে FCT-এর সমস্ত জমির শিরোনামধারীদের পুনরায় শংসাপত্র এবং নতুন ইস্যু করার জন্য তাদের নিজ নিজ নথি জমা দিতে হবে।

7 জুলাই, 2023 তারিখে MISC 148056 ফাইল নম্বর সহ জমিটি প্রাকো নাইজেরিয়া লিমিটেডকে বরাদ্দ করা হয়েছিল বলে বলা হয়েছিল যখন বাদী 7 জুলাই, 2023 তারিখের ভূমি প্রশাসনের এফসিটি বিভাগের একটি চিঠির মাধ্যমে কথিত বেআইনি কাজ সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন।

বাদী অন্য একটি প্রাইভেট কোম্পানীর কাছে জমি বরাদ্দের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে এই ধরনের প্রত্যাহার শুধুমাত্র বিবাদীদের দ্বারা জনস্বার্থকে অগ্রাহ্য করার কারণে আইনত এবং আইনতভাবে করা যেতে পারে।

তাই এটি আদালতের কাছে তার জমির কথিত প্রত্যাহার এবং প্রাকো নাইজেরিয়া লিমিটেডকে আইন দ্বারা নির্ধারিত জনসাধারণের ব্যবহারের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পুনরায় বরাদ্দ বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করেছিল।

মামলার শুনানি ও সিদ্ধান্তের জন্য কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি।