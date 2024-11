লাভাল রুজ এট অর ভ্যানিয়ার কাপ জয়

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

কিংস্টন, অন্ট. — The Laval Rouge et Or তাদের রেকর্ড 12তম ভ্যানিয়ার কাপ জয় উদযাপন করছে।

কুইবেক চ্যাম্পিয়নরা উইলফ্রিড লরিয়ার গোল্ডেন হকসকে 22-17 হারিয়ে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে।

লাভালের হয়ে ভ্যানিয়ার কাপের ছয়টি ফিল্ড গোলের রেকর্ড ফিলিপ ফোর্টেজা।

অন্টারিও চ্যাম্পিয়ন গোল্ডেন হকসের জন্য এটি বছরের প্রথম হার ছিল।

রায়ান হিউজ এবং জ্যাক্সন স্টেবিংস লরিয়ারের হয়ে টাচডাউন করেন।

লাভাল গত তিন বছরের মধ্যে দুটিতে ভ্যানিয়ার কাপ জিতেছে এবং শিরোপা খেলায় সর্বকালের 12-2 তে উন্নতি করেছে।