লিজ ম্যাকডোনাল্ড প্রস্থান করার পরে করোনেশন স্ট্রিট আইকনের নতুন ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছে | সাবান

কিংবদন্তি করোনেশন স্ট্রিট অভিনেত্রী বেভারলি কলার্ড এই বছরের শেষে মঞ্চের জন্য cobbles অদলবদল করা হয়.

অভিনেত্রী, 67, লিজ ম্যাকডোনাল্ড চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিক্ষিপ্তভাবে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরেপ্রথম 1989 সালে তার অন-স্ক্রিন পরিবারের সাথে শোতে যোগদান করেন।

কারণে করোনা ভাইরাস মহামারী, তার কিছুটা নিঃশব্দ প্রস্থান কাহিনী ছিল এবং 2020 সালে আমাদের পর্দায় শেষ দেখা গিয়েছিল। কয়েক মাস পরে, ছেলে স্টিভ (সাইমন গ্রেগসন) প্রকাশ করেছে সে তার যমজের সাথে থাকতে গিয়েছিল অ্যান্ডি (নিকোলাস কোচরান) স্পেনে।

যে অনুসরণ তিনি 20 তম সিরিজে হাজির of I'm a Celebrity… Get Me Out of Here, উত্তর ওয়েলসের Gwrych Castle থেকে আসা প্রথম সিরিজ। বাদ পড়া তৃতীয় ছিলেন।

বেভারলি মিট দ্য রিচার্ডসনের মক্যুমেন্টারিতে নিজের একটি কাল্পনিক সংস্করণ হিসেবেও ভূমিকা রেখেছেন এবং অতি সম্প্রতি একটি মানসিক অভিনয় বিবিসি টু সিটকম ম্যান্ডিতে।



2020 সালে তিনি করোনেশন স্ট্রিট অফ-স্ক্রিন ছেড়েছিলেন (ছবি: ITV/REX/Shutterstock)

এই সপ্তাহের শুরুতে, তাকে বছরের শেষের দিকে সিন্ডারেলার রাইল প্যাভিলিয়নে অভিনয় করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

তিনি নিখুঁতভাবে উইকড সৎমাদার হিসাবে অভিনয় করেছেন, একটি ভূমিকা যা তিনি স্টিভের একাধিক স্ত্রীর কাছে আইটিভি সাবানে পূরণ করেছিলেন।

Sugababes গায়ক Amelia Berrabah পরী গডমাদার চরিত্রে অভিনয় করবেন, ব্রিটেনের গট ট্যালেন্ট তারকা জেমি এবং চাকও উপস্থিত হবেন।

তিনি সম্প্রতি অন্য একটি সাবানে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন – এক ভক্ত তাকে ইস্টএন্ডার্সের অ্যাঞ্জি ওয়াটসের (অনিতা ডবসন) সাথে তুলনা করার পরে।

বেভারলি তার এক্স ফিডে নতুন হেডশট পোস্ট করার পরে, ভক্ত কিচিরমিচির করে: 'এগুলি বিবিসিতে জমা দিতে হবে যাতে তারা আপনাকে ইস্টএন্ডারে অ্যাঞ্জি ওয়াটসের দীর্ঘ হারিয়ে যাওয়া বোন হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে, তাই না?'

তিনি দ্রুত উত্তর দিয়েছিলেন: 'হ্যাঁ!! আমি এটা করতে চাই.'

এটি প্রথমবার নয় যে তিনি হার্টফোর্ডশায়ারের এলস্ট্রিতে বিবিসি সোপের সেটে অভিনয় করেছিলেন। নভেম্বর 2010-এ, তিনি চিলড্রেন ইন নিডের জন্য একটি দাতব্য স্কেচে অংশ নিয়েছিলেন যেখানে ওয়েদারফিল্ড এবং ওয়ালফোর্ড শহরগুলি যমজ হওয়ার পরে করোনেশন স্ট্রিট চরিত্রগুলি ইস্টএন্ডারের প্রতিপক্ষের সাথে দেখা করতে দেখেছিল।

দ্য কুইন ভিকের বারের পিছনে বাড়িতে নিজেকে খুঁজে পেয়ে, লিজ জেসন গ্রিমশ (রায়ান থমাস) কে পরিবেশন করেছিল যখন ক্যাট স্লেটার (জেসি ওয়ালেস) তার উত্তরের টোয়াং বুঝতে পারেনি।



I'm a Celeb থেকে বাদ পড়ার জন্য তিনি তৃতীয় ছিলেন (ছবি: ITV/REX/Shutterstock)

পরে, ক্যাট জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি কোথা থেকে একটি বেসপোক, হাতে তৈরি ব্রেসলেট পেয়েছেন, উল্লেখ করে যে তিনি দত্তক নেওয়ার আগে তার জন্মদাতা মায়ের কাছ থেকে একটি অভিন্ন একটি পেয়েছিলেন।

দুই মহিলার মধ্যে একটি তর্ক হয়েছিল, ক্যাট পূর্বের ইস্টএন্ডারের একটি দৃশ্যের প্রতিধ্বনি করার আগে যেখানে তিনি জো স্লেটারের (মিশেল রায়ান) মা হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন।

চিৎকার করে 'তুমি আমার মা নও!', লিজ উত্তর দিল: 'ওহ হ্যাঁ আমি!'

সত্যিই আইকনিক.

