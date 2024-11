সম্পাদকের কাছে চিঠি, নভেম্বর 5, 2024

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

পিটার কারাস

ওকভিল

(সেখানে লুকানো ট্রাম্প ভোটার রয়েছে যারা পোলে সাড়া দেয় না। 2016 এবং 2020 সালের আন্ডার রিপোর্টিং বিবেচনা করে, তারা কি এর জন্য সামঞ্জস্য করেছে?)

একটি সাফল্যের গল্প

Re ‘A ride to the airport and a pro-trump immigrant’s story’ (ল্যারি এল্ডার, নভেম্বর 2): ল্যারি এল্ডারের দ্বারা রবিবার ব্যক্তিগত সাফল্য সম্পর্কে “সুসংবাদ” নিবন্ধটি দুর্দান্ত ছিল এবং এটি “আমাকে উড়িয়ে দিয়েছিল,” কারণ তারা বল আজকে এখানে ব্র্যাম্পটনে বসবাসকারী তার বর্ণনার মতো মানুষ আমরা কতটা কামনা করি। এটা আমাকে আমার নিজের জীবনের কথা মনে করিয়ে দিল, কারণ আমার বাবা পকেটে $100 নিয়ে এখানে এসেছিলেন। আমি 46 বছর বয়সে অবসর নিয়েছি, এবং আমি সবসময় বলেছি যে আমাদের জাতিগত নির্বিশেষে, আমরা সবাই আমাদের নিজস্ব মানসিকতার বন্দী।

রজার লুইস

ব্রাম্পটন

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ মিডিয়ার দ্বারা নেতিবাচক ট্রাম্পের গল্পগুলির একটি স্থির ডায়েট রয়েছে, মোকাবেলা করার জন্য, অনেক ইতিবাচকও রয়েছে, যেমন একজন প্রবীণ কথা বলেছেন। ব্র্যাম্পটনে যা ঘটেছিল, তা কীভাবে হয়েছিল এর জন্য?)