সুপার বোল চ্যাম্পিয়ন জায়ান্টসের ব্রায়ান ডাবল, জো শোয়েনের সাথে সম্পন্ন হয়েছে

যতটা নিউ ইয়র্ক জায়ান্টসের সহ-মালিক জন মারা মে চাই না আবার জিনিস উড়িয়ে দিতে, ফিসফিস করে পরামর্শ তিনি জেনারেল ম্যানেজার জো শোয়েন এবং প্রধান কোচ ব্রায়ান ডাবলকে বরখাস্ত করতে পারেন যদি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি জানুয়ারিতে হাসির পাত্র হিসাবে দেখা হয়।

ইএসপিএন “আনস্পোর্টসম্যানলাইক” প্রোগ্রামের সাম্প্রতিক সংস্করণের সময়, প্রাক্তন জায়ান্টস ডিফেন্সিভ লাইনম্যান এবং এক সময়ের সুপার বোল চ্যাম্পিয়ন ক্রিস ক্যান্টি বাইয়ের সময় 2-8-এ ক্লাবের সাথে একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মারার পক্ষে প্রচার করেছিলেন।

“দৈত্যদের উচিত অবিলম্বে কার্যকর সবাইকে বরখাস্ত করা,” ক্যান্টি বলেছেন, হিসাবে ব্রিজেট হাইল্যান্ড NJ.com এর জন্য NJ অ্যাডভান্স মিডিয়া শেয়ার করা হয়েছে. “আমি জানি জায়ান্টসের মালিক জন মারা দুই সপ্তাহ আগে কোন পরিবর্তন না করার বিষয়ে কী বলেছিলেন ঋতু অথবা ঋতু পরে, কিন্তু [last Sunday’s loss to the 3-7 Carolina Panthers] বিগ ব্লুকে পাঁচ-গেমের স্কিডে রাখুন। 25টি খেলায় এটি প্রথমবার যেখানে জায়ান্টরা ছিল আসলে ভেগাসের পক্ষপাতী এবং তারা হেরেছে।”