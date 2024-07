সুশীল সমাজ, শিল্পী, স্থপতিরা আবাসন নিয়ে আলোচনা করবেন “এরকম বিপ্লব” | স্থাপত্য

এই সেক্টরে “গুরুতর সংকট” মোকাবেলা করার জন্য, Goethe-Institut and Culturgest দ্বারা “A Revolution Like This – Struggle and Fiction: the Houseing Question”, উৎসবটি লিসবনে অনুষ্ঠিত হবে, 25শে সেপ্টেম্বর থেকে 6 অক্টোবর পর্যন্ত।

শিল্পী, স্থপতি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সুশীল সমাজের সংগঠনগুলি খোলা মধ্যাহ্নভোজের কথোপকথনে, বিতর্ক এবং “আবাসন ইস্যুতে পারফরম্যান্সে” একত্রিত হবে, “আবাসনের অধিকারে কী পূরণ করা বাকি আছে” তা নিয়ে আলোচনা করবে। হাউজিং“, “একটি সম্মিলিত প্রতিফলন তৈরি করুন [sobre o sector] এবং সমাজে বসবাস ও বসবাসের নতুন সম্ভাব্য উপায়, এবং “আমরা যে ধরনের সমাজ গড়তে চাই সে সম্পর্কে একটি সংলাপ” প্রতিষ্ঠা করা, যেমনটি দ্বারা নির্দেশিত সাইট Institut Français du পর্তুগালের সাথে অংশীদারিত্বে Goethe-Institut এবং Culturgest দ্বারা প্রচারিত উদ্যোগের।

ইনস্টলেশন “একটি বিপ্লব”, “একটি চলমান মঞ্চ যা একটি সংসদে রূপান্তরিত হয়, একটি রেডিও স্টেশন, একটি উন্মুক্ত-এয়ার সিনেমা, একটি রান্নাঘর বা একটি বসার ঘরে”, মধ্যাহ্নভোজের সময় কথোপকথন, বিতর্ক এবং রেকর্ডিং হোস্ট করে পডকাস্টবৃহত্তর লিসবন জুড়ে উৎসবের কভারেজ প্রসারিত করা, যা উদাহরণগুলিকেও সম্বোধন করে বড় চাপের মধ্যে শহর অনুমানমূলক, যেমন বার্সেলোনা, বার্লিন এবং প্যারিস।

“গুরুতর আবাসন সঙ্কট আমাদের রাস্তায় নিয়ে যায়”, পড়ে সাইট উৎসবের “কম এবং কম লোকের সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের অ্যাক্সেস রয়েছে। একই সময়ে, সামাজিক নক্ষত্র, আচার এবং গতিশীলতা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। আবাসনের অধিকারে কী পূরণ করা বাকি আছে?”, উপস্থাপনাটি পড়ে।

উৎসবের দিনগুলিতে, “বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি চালু করা হবে যা আবাসনের অধিকারের ইস্যুটিকে আবাসনের সাথে সম্পর্কিত করে” এবং “আবাসনের জন্য আমাদের ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি প্রজেক্ট করতে হবে”।

প্রোগ্রামে বিতর্কের পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্র উপস্থিত হয়: “প্রথম অংশ – লড়াই, সাহস, পরীক্ষা, সহানুভূতি, সহিংসতা”; “দ্বিতীয় খণ্ড: বাসস্থান, সমালোচনা, নক্ষত্রপুঞ্জ, আইন প্রণয়ন, কনভিভিয়ালটি”; “তৃতীয় খণ্ড: অধিকার, চুক্তি, কথাসাহিত্য, ভয়, প্রতিবাদ”; “চতুর্থ অংশ: প্রেম, একাকীত্ব, বয়স, বর্ধিত পরিবার, বুদ্ধিমত্তা” এবং “পঞ্চম অংশ: পরিচয়, উদাসীনতা, যত্নশীল, সংলাপ, গণতন্ত্র”।

স্থপতি তিয়াগো মোটা সারাইভা-এর সহযোগিতায় ভিডিও শিল্পী নুনো সেরার তৈরি পর্তুগালে আবাসনের সমস্যা সম্পর্কে ভিডিও প্রবন্ধ “উমা বিপ্লব আসিম” এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারও এই উৎসবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

“Passa cá em Casa” প্রোগ্রামটিও বাস্তবায়িত হবে, যার মধ্যে 12টি শৈল্পিক হস্তক্ষেপ রয়েছে ব্যক্তিগত বাড়িতে, “যা থিয়েটার, নৃত্য, সঙ্গীত, অন্যান্য ঘরানার মধ্যে শৈল্পিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে আবাসন সংকট নিয়ে বিতর্কে অবদান রাখবে”।

“একটি বিপ্লব এর মতো – সংগ্রাম এবং কল্পকাহিনী: হাউজিং প্রশ্ন” জুলিয়া আলবানি, শিল্প ও স্থাপত্য ইতিহাসবিদ এবং কিউরেটরিয়াল পরামর্শদাতা লিসবন সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলর স্থপতি আনা জারা, ফটোগ্রাফার এবং ভিডিও শিল্পী নুনো সেরা এবং স্থপতি টিয়াগো দ্বারা কিউরেট করেছেন মোতা সারাইভা।

উৎসবের উদ্বোধনে, 25শে সেপ্টেম্বর, ডিজাইনার, কিউরেটর এবং লেখক জেসকো ফেজার দ্বারা “হাউজিং প্রশ্ন” এর প্রতিফলনের পরে একটি অধিবেশনে “জুলিয়া আলবানি থিম, নায়ক, বিন্যাস এবং উত্সব প্রোগ্রাম উপস্থাপন করবেন”। বার্লিন।

প্রথম দিনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যার উদ্বোধনও ন্যায্য খরচআবাসন সংকটের জন্য উত্সর্গীকৃত, সম্পাদক এলিওনোর লাবাটুট এবং সাইমন ডেপ্রেজের অংশগ্রহণে, উত্সব অংশগ্রহণকারী এবং জনসাধারণের মধ্যে একটি “মুক্ত কথোপকথন এবং বিতর্ক”।