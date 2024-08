সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে হ্যালোইন সজ্জা দোকানের তাক সম্মুখের উপর ক্রমাগত: 'আমরা কি শুধু গ্রীষ্ম উপভোগ করতে পারি?'

কেউ কেউ ইতিমধ্যেই কুমড়ো খোদাই করার জন্য পুল টাইম ট্রেড করছে কারণ হ্যালোইন পণ্যদ্রব্য প্রতি বছরের শুরুর দিকে দোকানের তাক বন্যায়।

পতিত-গন্ধযুক্ত মোমবাতি, ভুতুড়ে কঙ্কাল, বাদুড় এবং অন্যান্য সাজসজ্জার তর্কযোগ্যভাবে অকাল উপস্থিতি সম্প্রতি সামাজিক মিডিয়াতে ব্যবহারকারীদের দ্বারা আহ্বান করা হয়েছে।

“আমি h8 হ্যালোইন সাজসজ্জা ইতিমধ্যেই আগষ্টে আনা হচ্ছে যেমন আমরা গ্রীষ্ম উপভোগ করতে পারি যখন আমরা পারি [?]” একজন মহিলা এক্স-এ পোস্ট করেছেন।

অন্য একজন ব্যবহারকারী পোস্ট করেছেন, “আগস্টে পাতা ঝরে পড়তে দেখেছি বা জুলাইয়ে হ্যালোউইনের সাজে ঠেলে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ঠিক কী হচ্ছে?”

“ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এটি হ্যালোউইনের জন্য খুব তাড়াতাড়ি। তবে সাধারণ শরতের সাজসজ্জার জন্য খুব তাড়াতাড়ি নয়,” একজন মহিলা বলেছিলেন।

একজন ব্যবহারকারী বলেছেন, “বছরগুলিকে আরও দ্রুত করে তোলার প্রতি মুগ্ধতা এতটাই বিরক্তিকর যে আপনি যে কাজটি করছেন হ্যালোইন সজ্জা ইতিমধ্যে?!”

“তারা জুলাইয়ের শুরুতে হ্যালোউইন সাজসজ্জা করেছিল। খুব তাড়াতাড়ি,” আরেকজন বলল।

একজন ব্যবহারকারী পোস্ট করেছেন, “পতনের সাজসজ্জা এবং হ্যালোইন সাজসজ্জায় কখন পরিবর্তন করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি বলেছিলাম শ্রম দিবসের পরে সপ্তাহান্তে।”

“পতন 22 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় এবং আমি খুব বিরক্ত যে আমার হ্যালোইন এবং পতনের সাজসজ্জার জন্য আমাকে এতদিন অপেক্ষা করতে হবে,” একজন মহিলা পোস্ট করেছেন৷

একজন মহিলা অনুরোধ করেছিলেন, “এখনও পুরো এক মাসেরও বেশি গ্রীষ্ম। ছুটির সাজসজ্জা ফেলে দিন এবং হ্যালোইন ক্যান্ডি. পরের মৌসুমে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আমরা যে মৌসুমে আছি তা উপভোগ করি।”

স্টেফানি সমর, একজন নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট যিনি মেজাজে বিশেষজ্ঞ এবং উদ্বেগ ব্যাধি শিশুদের মধ্যে, বলেছেন যে হ্যালোইন সাজসজ্জার প্রথম দিকে প্রকাশের সাথে “কোন অন্তর্নিহিত সমস্যা” নেই, একটি সমাজ হিসাবে, ভবিষ্যতের দিকে খুব বেশি এগিয়ে যাওয়া কারো জন্য উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে।

সমর গত বছর ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন, “উদ্বেগ আমাদের ভবিষ্যতে নিয়ে আসে, কিন্তু এটি আমাদের এমন একটি ভবিষ্যতে নিয়ে আসে যা ভীতিকর।” “আমরা মনে করি আমরা গন্ডগোল করেছি কারণ আমরা [feel] আমরা কোনোভাবে প্রস্তুত করিনি। আমরা ভাল হতে যাচ্ছি, কিন্তু যখন আমরা অনুভব করছি তখন আমাদের চিন্তাভাবনা আমাদের বলছে না চাপ বা উদ্বিগ্ন কিছু সম্পর্কে।”

সমর উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে হ্যালোইন সাজসজ্জা, ক্যান্ডি এবং পোশাকের আগমনের কারণে লোকেরা এমন মনে করতে পারে যেন তারা ইতিমধ্যেই “নৌকা মিস” করেছে এবং তারা কোনোভাবে অপ্রস্তুত।

“বাস্তবে, যদি আমাদের হ্যালোইন পোশাক না থাকে এবং আমরা একসাথে কিছু নিক্ষেপ করি, তাহলে সম্ভবত এটি ঠিক হয়ে যাবে,” তিনি বলেছিলেন। “যদিও আমরা এভাবে ভাবি না। … আপনার চারপাশের পোশাক দেখে [could have you] মনে হচ্ছে আপনি পিছনে আছেন।”

সমর একটি “এক সময়ে একটি জিনিস” মানসিকতা অবলম্বন করার এবং “এখনই” যা ঘটছে তার উপর ফোকাস করার পরামর্শ দিয়েছেন।

“এটি কি এখনই সমস্যা নাকি ভবিষ্যতের সমস্যা?” সমর পরামর্শ দিল মানুষ নিজেকে জিজ্ঞেস কর। “একটি হ্যালোইন পোশাক নির্বাচন করা হয় [important] অথবা এটা কি নিশ্চিত যে আমার কাছে স্কুল শুরুর জন্য পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে?”

ঘটনাটা যাচাই করে দেখুন, সমর বলেন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, “আমার কাছে কি প্রমাণ আছে যে আমি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হব না? আমি কি হ্যালোইনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না? [or another moment]? উদ্বিগ্ন হওয়ার আগে আপনার তথ্য বিশ্লেষণ করুন।”

“আপনি যদি সত্যিই স্ট্রেস এবং উদ্বেগের সাথে লড়াই করে থাকেন,” তিনি যোগ করেন, “আমি একজন থেরাপিস্টের সাথে কথা বলার পরামর্শ দেব। তারা সাহায্য করতে পারে এবং কোনটি সহায়ক চিন্তাভাবনাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অতিরিক্ত মন্তব্যের জন্য সমরের সাথে যোগাযোগ করেছে।

কিছু ক্রেতারা বলেছেন যে তারা ইতিমধ্যেই ভুতুড়ে মরসুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, একজন ব্যক্তি X-এ পোস্ট করেছেন, “স্টোরগুলিতে হ্যালোইন সাজসজ্জা দেখাই একমাত্র জিনিস যা আমাকে আশা দেয় যে একদিন এই গ্রীষ্মের তাপ শেষ হবে।”

“আমি নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি। দোকানগুলি হ্যালোইন এবং পতনের সাজসজ্জায় পূর্ণ। আমি আমার জিনিসপত্র বের করার জন্য মারা যাচ্ছি। পতন এবং হ্যালোইন আমার প্রিয়,” একজন ব্যবহারকারী প্রকাশ করেছেন।

অন্য একজন পোস্ট করেছেন, “আমার পতন/হ্যালোউইন সজ্জা এই বছরের শুরুতে বের হচ্ছে।”

“আমারও হ্যালোইন সজ্জা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি নয়,” একজন মহিলা বলেছিলেন।

একজন মহিলা ব্যাখ্যা করেছেন, “আমি কাজ করতাম খুচরা মধ্যেএবং আমরা সবসময় একটি ঋতু এগিয়ে স্টক. আমি নিশ্চিত যে বেশির ভাগ দোকানে হ্যালোইন এবং সাজসজ্জা রয়েছে এবং প্রতিদিন আরও বেশি করে ক্রিসমাসের পণ্যসামগ্রী পাচ্ছেন!”

“ঠিক আছে গ্রীষ্মে আপনি শান্ত ছিলেন কিন্তু এখন আমি পতন এবং হ্যালোইন সজ্জার জন্য প্রস্তুত,” অন্য একজন বলল।

শরতের প্রথম দিন রবিবার, 22 সেপ্টেম্বর।

হ্যালোইন এই বছরের একটি বৃহস্পতিবার পড়বে।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের নিকোল পেলেটিয়ের এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।