দেশটি, যেখানে বর্তমানে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ক্লাব পর্যায়ে খেলে, এখন থেকে 10 বছর পর প্রতিযোগিতার আয়োজক হওয়ার একমাত্র বিড এগিয়ে দিয়েছে এবং ফুটবল গভর্নিং বডি আজ একটি কংগ্রেসে তার পুরস্কার নিশ্চিত করেছে। যাইহোক, বিডটি একটি খুব বিতর্কিত উপায়ে ভোট দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল – FIFA অংশগ্রহণকারীরা 2030 বিশ্বকাপের জন্য একটি বহু-জাতির আয়োজক এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশকে পরবর্তী টুর্নামেন্ট দেওয়ার পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল। Both votes for 2030 and 2034 World Cups were held at once and nobody was allowed to vote separately on the tournaments.

