'স্কারফেস' তারকা অ্যাঞ্জেল সালাজার 68 বছর বয়সে মারা গেছেন

তারকা প্রতিনিধি, অ্যান উইংসং, TMZ নিশ্চিত করা হয়েছে রবিবার সকালে ব্রুকলিন, এনওয়াই-এ এক বন্ধুর জায়গায় “ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন”, তার বন্ধু আবিষ্কার করার পর।

লেখার সময় মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

সালাজার বিখ্যাতভাবে 1983 সালের গ্যাংস্টার ক্লাসিক 'স্কারফেস'-এ আল পাচিনোর টনি মন্টানার সাথে চি চি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

এছাড়াও তিনি 1980-এর 'Where the Buffalo Roam', 1982-এর 'A Stranger is Watching', 1984-এর 'The Wild Life', 1985-এর 'Sylvester', 1988-এর 'Punchline' এবং 1993-এর 'Carlito'-তেও অভিনয় করেছিলেন।

অতি সম্প্রতি, তিনি 2022-এর 'দ্য ব্ল্যাক সিজার' এবং 2023-এর 'দ্য গিলবার্ট ডায়েরিজ: দ্য মুভি'-তে ছিলেন।

অভিনয়ের পাশাপাশি, সালাজার একজন হিট কমেডিয়ান ছিলেন যা ক্যাচফ্রেজ “শেক ইট আউট!” এর জন্য পরিচিত।

ফানিম্যান এনবিসি সিরিজ 'লাস্ট কমিক স্ট্যান্ডিং' এর জন্য পরিচিত ছিলেন এবং তার শেষ কৌতুক অভিনয় ছিল রেনোর সিলভার লিগ্যাসি রিসোর্ট এবং ক্যাসিনোতে আগস্ট 1 থেকে 4 এর মধ্যে।

সালাজার সোশ্যাল মিডিয়াতে সক্রিয় ছিলেন এবং সম্প্রতি প্যারিস অলিম্পিকে তার জয়ের জন্য জিমন্যাস্ট সিমোন বাইলস, 27কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন: “আপনি এটি করেছেন সিমোন, আপনি আগের চেয়ে আরও বড় ফিরে এসেছেন… আমেরিকা আপনার জন্য গর্বিত… আপনি আমেরিকাকে সুন্দর করে তুলেছেন।”