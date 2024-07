স্পেনে ভাল্লুক হত্যাকারী ব্যক্তির ২ বছরের জেল ও ১৭ হাজার ইউরো জরিমানা | প্রকৃতি সংরক্ষণ

দুই বছরের জেল, চার বছর শিকারের অযোগ্যতা এবং 17,500 ইউরোর অর্থ প্রদান। এটি সেই সাজা যা প্যালেন্সিয়ার আদালত একটি সংগঠিত বন্য শুয়োর শিকারের কার্যকলাপের সময় একটি মহিলা বাদামী ভালুককে হত্যা করার জন্য অভিযুক্ত একজন ব্যক্তিকে সাজা দিয়েছে৷ শিকারীর দায়ের করা আপিল এখন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, মানে এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্যালেন্সিয়ার ফৌজদারি আদালত কর্তৃক আরোপিত সাজা বহাল থাকবে, স্প্যানিশ দৈনিক অনুসারে। দেশটি.

2020 সালের নভেম্বরে, উত্তর স্পেনের মন্টানা প্যালেন্টিনা ন্যাচারাল পার্কে, ক্যাসটাইল এবং লিওনের স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়ের একটি বন্য শুয়োরের শিকারের সময় আদালত শিকারীকে প্রাণীর বিরুদ্ধে অপরাধের লেখক হিসাবে নিন্দা করেছিল একটি মৃত্যুর কারণ বাদামি ভালুকএকটি বাছুর যে খুঁজে পাওয়া যায়নি দ্বারা অনুষঙ্গী, অনুসন্ধান পরে বাহিত অনুসন্ধান অভিযান সত্ত্বেও.

স্প্যানিশ সংবাদপত্রে যেমন বলা হয়েছে, আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে “অপরাধী প্রমাণের সমষ্টি এমন যে প্রমাণ এবং এর বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিরক্ষা গল্প তৈরি করা অসম্ভব”।

আসামী “আনুমানিক 40 মিটার দূরত্ব থেকে গুলি চালিয়েছিল, প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করে, তার বহন করা সুযোগ ব্যবহার না করে, সতর্ক করা সত্ত্বেও এবং জানা সত্ত্বেও যে সে ভালুক এলাকায় ছিল এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না দিয়েই [do espécime sobre o qual estava a atirar] সে যেখানে ছিল সেখানে [Reserva do Parque Natural com uma pequena população de ursos]”



পশুচিকিত্সক গ্যাব্রিয়েল ডি পেড্রো একটি মহিলা আইবেরিয়ান বাদামী ভাল্লুকের মুখ পরীক্ষা করছেন, যা কয়েক দশকের মধ্যে প্রথম ধরা হয়েছিল, স্পেনের ভিলারিনোতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়, 8 সেপ্টেম্বর, 2021

রয়টার্স/জুয়ান মদিনা





এই সত্য যে দোষী ওই এলাকার একজন “নিবাসী” এবং একজন “অভ্যাসগত শিকারী”, এমনকি শিকারের সময় “সর্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি সহ সর্বোচ্চ এলাকা” বেছে নিয়েছিল, প্যালেন্সিয়ার আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে সেখানে “বিদ্বেষ” ছিল তার আচরণ

17,505 ইউরোর ক্ষতিপূরণ যা শিকারী জান্তা দে কাস্টিলা ই লিওনকে দিতে হবে তা পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসের দাবিকৃত পরিমাণের অর্ধেক এবং গ্রিজলি বিয়ার ফাউন্ডেশন (এফওপি) বিচারের সময়, যেহেতু বাক্যটি জান্তা দে কাস্টিলা ওয়াই লিওনের দায়িত্বের অংশকে দায়ী করে, “নিষিদ্ধ এবং অনুপযুক্ত সময়ে একটি শিকারের জন্য তার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অনুমোদন করে”।

শিকারীকে FOP এর পদ্ধতিগত খরচও দিতে হবে, যেমনটি ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারির সিদ্ধান্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।







বাদামী ভালুক প্রায় আছে স্পেনে বিলুপ্ত. যদিও তারা ক প্রজাতি সুরক্ষিত, শিকারি এবং ধ্বংস বাসস্থান তারা প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রজাতির নিন্দা করেছিল, এবং 1980-এর দশকে শুধুমাত্র 50 থেকে 80টি বাদামী ভাল্লুক দুটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত ক্যান্টাব্রিয়ান পর্বতমালায় রয়ে গিয়েছিল।

তবে বাদামী ভালুকের সংখ্যা বেশি গুণিত. বর্তমানে, ক্যান্টাব্রিয়ান পর্বতমালা, গ্যালিসিয়া এবং বাস্ক দেশের মধ্যে, 370 জন ব্যক্তির বাসস্থান – 210 জন পুরুষ এবং 160 জন মহিলা – সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে। স্পেনের পরিবেশ মন্ত্রক, গ্যালিসিয়া, ক্যাস্টিল এবং লিওন, আস্তুরিয়াস এবং ক্যান্টাব্রিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং গেম রিসোর্সেস স্প্যানিশ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ দ্বারা মাসের শুরুতে প্রকাশিত সর্বশেষ আদমশুমারি প্রকাশ করে যে প্রাণীর সংখ্যা পূর্ববর্তী অনুমানের চেয়ে বেশি, তাই জনসংখ্যা অবশেষে একত্রিত হচ্ছে।

প্রাপ্তবয়স্ক ভাল্লুক 150 থেকে 250 কেজি ওজনের এবং 2 মিটার পর্যন্ত পরিমাপ করতে পারে। উপরন্তু, তারা 30 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। তিন দশক আগে, স্পেনে মাত্র 60টি ভালুক ছিল, কিন্তু আজ এর জনসংখ্যা 400 এর বেশি হবে।

ভাল্লুকের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের সাথে আরও বেশি সংঘর্ষ হয়। কারও কারও জন্য, ভাল্লুকগুলি অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশকারী, তবে অন্যরা তাদের স্বাগত জানায়, সেইসাথে পর্যটকরা, যারা এই প্রাণীটির উপস্থিতি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে, স্থানীয়রা যদি ভাল্লুক দেখতে পায়, তাদের রেঞ্জারদের ডাকতে এবং শান্ত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে না থাকা সত্ত্বেও, প্রজাতিটি এখনও বিপন্ন বলে মনে করা হয় আইবেরিয়ান উপদ্বীপের, তাই বাদামী ভালুক রক্ষা করার কাজ এখনও করা হচ্ছে. 1992 সালে তৈরি, FOP তখন থেকে প্রজাতি সংরক্ষণ ও অধ্যয়নের জন্য কাজ করেছে।