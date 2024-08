হলিওকস ভক্তরা জোয়ের অকাল জন্মের জন্য বিশাল ত্রুটির স্লাম | সাবান

হলিওকস ভক্তরা তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন চ্যানেল 4 একটি অকাল জন্ম ঘিরে একটি বিশাল ত্রুটি পরে সাবান.

সর্বশেষ স্ট্রিমিং পর্বে, জো এন্ডারসন (গার্সিয়া ব্রাউন) জন্ম দিয়েছে। যখন তার জল ভেঙ্গে যায়, তখন চরিত্রটি হতবাক হয়ে যায় এবং উল্লেখ করে যে সে আসলে আরও তিন মাস বাকি ছিল না।

কিন্তু তা সত্য ছিল না।

এই বছরের মে মাসে, জো তার প্রাক্তন প্রেমিক হান্টার ম্যাককুইনের (থিও গ্রাহাম) সাথে গ্রামে পুনরায় মিলিত হয়েছিল অহংকার ঘটনা তারপরে ঘটনাগুলি একটি চমকপ্রদ মোড় নেয়, কারণ জো তখন হান্টারের যমজ ভাই প্রিন্স (মালিক থম্পসন-ডোয়ায়ার) এর সাথে ঘুমিয়েছিল, এই জুটি পরবর্তীতে তারা যা করেছিল তার জন্য অপরাধবোধে ভুগছিল।

জুনে, তিনি গর্ভবতী হওয়ার পরে, জো এটি নিশ্চিত করেছিলেন প্রিন্স তার শিশুর বাবা, হান্টার নয়।

মে মাসে সন্তানের গর্ভধারণ করায়, জো আসলে পরের বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জন্ম দেওয়ার কথা ছিল না।

এটা মৌলিক পাখি এবং মৌমাছি জ্ঞান বলছি, চলুন.

চ্যানেল 4 সাবানের অনুরাগীরা যারা এই সপ্তাহে জোকে জন্ম দিতে দেখেছেন – তাদের বুঝতে সময় লাগেনি যে শিশুটি ছয় মাস আগে, তিন নয়।

এক্স-এ, এই শ্রোতা সদস্য বলেছেন: 'আমি নিয়মিত ওকস দেখিনি কিন্তু জো ইতিমধ্যেই এতটা দূরে চলে গেছে! #Hollyoaks', অন্য একজন লিখেছেন: 'Zoe is 6 months is premature not 3. God sake this show. #হলিওকস'।

এ নিয়ে তুমুল আলোচনাও হয়েছে এটি ফোরাম প্ল্যাটফর্ম রেডডিটে।

'সুতরাং জো আজ রাতে জন্ম দিয়েছে জো এবং প্রিন্স মে মাসের শুরুতে একসাথে ঘুমিয়েছিল 😂 গর্ভাবস্থার 3 মাস পরে কেউ জন্ম দেয় না, তারা সেই পর্যায়ে গর্ভপাত করে', একজন ভক্ত উল্লেখ করেছেন।

এই থ্রেডের মধ্যে, একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন: 'আমি আশা করি যে তারা সময় লাফানোর আগে এবং পরে সময়ের সাথে কিছুটা হারাতে খেলবে যাতে পর্দায় অকাল জন্মের মতো নাটকীয় ঘটনা ঘটে', যা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ কিছু।

চ্যানেল 4 এর অনুষ্ঠান হল একটি নতুন সময়সূচী প্যাটার্ন গ্রহণ গবেষণার পরে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে এটি দর্শকদের জন্য পর্বের সর্বোত্তম পরিমাণ।

ভক্তরা তাদের প্রিয় অনুষ্ঠানের কম আউটিংয়ের সম্ভাবনা দেখে হৃদয় ভেঙে পড়েছিল – কিন্তু আরো দুঃখজনক খবর এসেছে, সঙ্গে a প্রধান কাস্ট সদস্য সংখ্যা পরিবর্তনগুলি সহজতর করার জন্য প্রস্থান করা নিশ্চিত করা হয়েছে৷



এই শরতে সাবানের জন্য একটি কাঠামো পরিবর্তন করা হবে (ছবি: চুন)

Hollyoaks নতুন যুগে দেখতে পাবে একটি স্টান্ট সপ্তাহ সোমবার, 9 সেপ্টেম্বর থেকে জিনিসগুলিকে লাথি দিয়ে, পরের সপ্তাহে (সোমবার, সেপ্টেম্বর 16) সাবানটিকে এক বছর এগিয়ে দেখার সাথে সাথে।

সুতরাং, এটা খুবই সম্ভব যে জোয়ের গর্ভাবস্থার গল্পটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য তাড়াহুড়ো করা হয়েছে। যাইহোক, যদিও এটি কারণ হতে পারে, চ্যানেল 4 সাবান এখনও এমন দৃশ্যগুলি সম্প্রচার করে যা দেখায় যে একটি শিশু ছয় মাসের অকাল জন্ম থেকে বেঁচে আছে।

এই গল্পের ত্রুটিটি আরেকটি বিতর্কিত মুহুর্তের মাত্র কয়েকদিন পরে আসে যা দেখে সিয়েনা (আনা প্যাসি) শিখেছিল জেরেমি তার বাবা, প্যাট্রিক নয়।

