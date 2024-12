হেলেন ফ্লানাগান ‘অকৃত্রিম’ এবং ‘সুন্দর’ নতুন সম্পর্ককে সম্বোধন করেছেন | সাবান

হেলেন একটি নতুন মানুষের সাথে বসতি স্থাপন করেছে (ছবি: কেন ম্যাককে/আইটিভি/শাটারস্টক)

প্রাক্তন করোনেশন স্ট্রিট তারকা হেলেন ফ্লানাগান সঙ্গে তার রোম্যান্সের কথা খুলেছেন প্রেমিক রবি টালবট.

34 বছর বয়সী এই তারকা রোজি ওয়েবস্টারে অভিনয় করেছেন আইটিভি 2000 এবং 2018 এর মধ্যে মাঝে মাঝে সাবান।

তারপর থেকে তিনি I’m A Celebrity, Get Me Out of Here-তে হাজির হয়েছেন! এবং সেলেব গো ডেটিংপরবর্তী ভূমিকাটি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যখন এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে তিনি E4 রিয়েলিটি শোতে প্রেমের সন্ধান করবেন না।

‘এটি সত্যিই কঠিন কারণ আমি মনে করি আমি এজেন্সিকে আমার হৃদয় ও আত্মা দিয়েছি এবং আমি সম্পূর্ণ সৎ ছিলাম – আমি খুব, খুব সৎ ব্যক্তি – কিন্তু আমি বছরের শুরুতে বাড়িতে একজনের সাথে দেখা করেছি,’ সে স্বীকার করে .

‘আমি সত্যিই এজেন্সিতে যোগ দিতে চেয়েছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল, কারণ আমি একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের মধ্যে ছিলাম এবং আমার খুব বেশি ডেটিং অভিজ্ঞতা ছিল না, এবং আমি সত্যিই আমার জন্য এটি করতে চেয়েছিলাম এবং বড় হতে এবং নিজের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এটি সত্যিই কঠিন কারণ বাড়িতে কেউ আছে যার জন্য আমি পড়েছি.

‘এটা এখন আমার জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ দুর্ভাগ্যবশত, আমি সবার সাথে তার তুলনা করছি এবং এখন যখন আমি ডেটিং করছি তখন এটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে।’

সেপ্টেম্বরে জানা গেল হেলেন ডেটিং প্রাক্তন প্রো ফুটবলার রবি তালবট44, পরে তার দীর্ঘমেয়াদী অংশীদার স্কট সিনক্লেয়ার থেকে বিচ্ছেদ এবং তার তিন সন্তানের বাবা, দুই বছর আগে।

সে তখন থেকে নতুন সম্পর্ক থেকে পাওয়া সুখের কথা বলেছে।

তার সবচেয়ে বিখ্যাত ভূমিকা ছিল রোজি ওয়েবস্টার (ছবি: আইটিভি)

তিনি প্রাক্তন ফুটবলার রনি টালবোটের সাথে সম্পর্কে রয়েছেন (ছবি: E4)

‘আমার বয়ফ্রেন্ড রবি সম্পর্কে আমি যা পছন্দ করি, সে কি খুব ভালো’ সূর্য.

‘আমাকে বলতেই হবে, আমি একজন মেয়ে হিসেবে মনে করি, আমি অনেকটাই একজন বয়ফ্রেন্ড ধরনের মেয়ে। আমি সবসময় একটি প্রেমিক থাকতে পছন্দ করি।

‘এবং আমি মনে করি এটা কি, আমি মনে করি আমি আমার জন্য সেখানে একজন লোককে পছন্দ করি, আমি মনে করি আমি একটি ছেলেকে পছন্দ করি যাতে আমার জন্য সেখানে থাকতে হয়, আবেগগতভাবে এবং আপনার কাছে কী আছে।’

তিনি চালিয়ে যান: ‘রবি সত্যিই আমাকে বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। সে খুব উত্তরের, এবং সে খুব স্কাউস। তিনি শুধু সুদৃশ্য. এবং এটা শুধু বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়।

‘তিনি সত্যিই একজন সত্যিকারের, সুন্দর মানুষ, এবং তিনি আমার দেখা সবচেয়ে মজার মানুষ। Scousers শুধু একটি হাসি.

‘তিনি সত্যিই খুব সুন্দর। সেও খুব বোঝে। আমি মাঝে মাঝে বেশ জটিল আসি, কিন্তু সে খুব বোধগম্য এবং খুব দয়ালু এবং সুন্দর এবং ধৈর্যশীল।’

