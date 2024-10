হ্যারিস-ট্রাম্প শোডাউন: নতুন জাতীয় পোল দেখায় যে নির্বাচনের দিন থেকে 2 সপ্তাহের মধ্যে কে এগিয়ে আছে

একটি নতুন জাতীয় জরিপ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয় ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারিস হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট বিডেনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দৌড়ে।

ট্রাম্প আঁকড়ে ধরেন বুধবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জরিপ অনুসারে – দেশব্যাপী সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে 47% সমর্থন, হ্যারিসের সাথে 45%, একটি ব্যালটে যা তৃতীয়-পক্ষ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এটি জার্নালের আগের জাতীয় জরিপ থেকে একটি সুইচ – আগস্টের শেষের দিকে পরিচালিত – যা হ্যারিসকে দুই পয়েন্ট প্রান্তের সাথে ইঙ্গিত করেছিল।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সুবিধাটি নতুন জরিপের মার্জিন-অফ-এরর মধ্যে রয়েছে, যার অর্থ ট্রাম্প বা ভাইস প্রেসিডেন্ট সম্ভাব্যভাবে দৌড়ে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল পোল- 1,500 নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে 19-22 অক্টোবর প্রশ্ন করা হয়েছে – এছাড়াও দেখায় যে ট্রাম্প হেড টু হেড ম্যাচে হ্যারিসের চেয়ে তিন-পয়েন্ট মার্জিন (49%-46%) ধরে রেখেছেন।

জরিপটি নির্দেশ করে যে হ্যারিসের দৃষ্টিভঙ্গি আগস্ট থেকে আরও নেতিবাচক হয়ে উঠেছে, তার অনুকূল রেটিং আট পয়েন্ট পানির নিচে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে তার অনুমোদনের রেটিং 42%-54%। ইতিমধ্যে, ট্রাম্পের মতামতের উন্নতি হয়েছে, ভোটাররা হোয়াইট হাউসে তার অতীতের পারফরম্যান্সকে 52%-48% ব্যবধানে অনুমোদন করেছে।

নতুন জরিপটি ফক্স নিউজের একটি জাতীয় জরিপ অনুসরণ করে যা 11-14 অক্টোবর পরিচালিত হয়েছিল এবং গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছিল যেটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মান-ধারক-বাহকের চেয়ে রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি মনোনীত প্রার্থীকে দুই-পয়েন্টের সাথে ইঙ্গিত করেছিল।

সিবিএস নিউজ, ম্যারিস্ট, এবং ইউএসএ টুডে/সাফোক ইউনিভার্সিটির পোল সহ গত দুই সপ্তাহের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক জাতীয় সমীক্ষা, হ্যারিসকে ট্রাম্পের চেয়ে সামান্য সুবিধার ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু ভোট বেশিরভাগই ভুলের সীমানায়।

হ্যারিস একটি অলসতা প্রতিস্থাপিত প্রেসিডেন্ট বিডেন 21শে জুলাই ডেমোক্র্যাটদের 2024 টিকিটের উপরে, এবং তাৎক্ষণিকভাবে তহবিল সংগ্রহ এবং তার ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

আগস্টের শেষের দিকে ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনের মধ্যে এবং সেপ্টেম্বরের শুরুতে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র বিতর্কের মধ্যে বেশিরভাগ জাতীয় ভোটে হ্যারিস ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন।

কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এবং অক্টোবরে পরিচালিত অনেক জাতীয় সমীক্ষায় হ্যারিসের খরচে ট্রাম্প লাভবান হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছে।

সর্বশেষ ফক্স নিউজ ভোটের ফলাফল [Trump with 50% support and Harris at 48%] গত মাস থেকে একটি বিপরীত ছিল, যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রান্ত ছিল.

রিপাবলিকান ড্যারন শ-এর সাথে ফক্স নিউজের সমীক্ষা পরিচালনাকারী প্রবীণ ডেমোক্রেটিক পোলস্টার ক্রিস অ্যান্ডারসন বলেছেন, “সামগ্রিকভাবে, ট্রাম্পের প্রতি আন্দোলন সূক্ষ্ম কিন্তু সম্ভাব্য ফলাফলমূলক, বিশেষ করে যদি তিনি কলেজ-শিক্ষিত ভোটারদের মধ্যে লাভবান হন।” “তবে, তিন মাস ধরে রেসটি ভুলের ব্যবধানে ভাল হয়েছে এবং ফলাফল সম্ভবত তাদের ভোটারদের প্ররোচনার বিপরীতে নির্বাচনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন দিকে বেশি কার্যকর তা নির্ভর করবে।”

যদিও জাতীয় নির্বাচন সহায়ক, হোয়াইট হাউসের জন্য রেস জাতীয় জনপ্রিয় ভোটের উপর ভিত্তি করে নয়, এবং পরিবর্তে এটি রাজ্য এবং তাদের নির্বাচনী ভোটের জন্য একটি যুদ্ধ।

এবং সাতটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের রাজ্যের সর্বশেষ জরিপগুলি যার রেজার-পাতলা মার্জিনগুলি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি বিডেনের 2020 সালের বিজয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সম্ভবত 2024 সালের নির্বাচনে হ্যারিস বা ট্রাম্প জিতবে কিনা তা নির্ধারণ করবে বেশিরভাগই ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে।

ফক্স নিউজের জরিপ সাতটি যুদ্ধক্ষেত্রের রাজ্যে প্রশ্ন করা উত্তরদাতাদের মধ্যে হ্যারিসকে ট্রাম্পের চেয়ে ছয় পয়েন্টের সুবিধার ইঙ্গিত দিয়েছে।

যদিও পোলগুলি মার্জিনের মধ্যে একটি দৌড়ের দিকে নির্দেশ করে, প্রচারাভিযানের নগদ ধাক্কায় – রাষ্ট্রপতির রাজনীতিতে আরেকটি মূল মেট্রিক – হ্যারিস স্পষ্টভাবে এগিয়ে।

সহ-সভাপতি সর্বশেষ ফেডারেল অনুযায়ী, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির উপর ব্যাপক আর্থিক সুবিধা নিয়ে প্রচারের চূড়ান্ত পুরো মাসে প্রবেশ করেছে তহবিল সংগ্রহের ফাইলিং।

হ্যারিস ক্যাম্পেইন সেপ্টেম্বরে 221.8 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে, ফাইলিং অনুসারে, গত মাসে ট্রাম্প প্রচারাভিযানের মাধ্যমে আনা $63 মিলিয়ন ডলারের চেয়ে তিনগুণ বেশি।

হ্যারিস গত কয়েক মাসে ট্রাম্পকে ব্যাপকভাবে উত্থাপিত এবং ছাড়িয়ে গেছে এবং সেই প্রবণতা সেপ্টেম্বরেও অব্যাহত ছিল। হ্যারিস প্রচারাভিযানের সবচেয়ে বড় খরচ ছিল পেইড মিডিয়ার জন্য – বেশিরভাগ বিজ্ঞাপন চালানোর জন্য।

তবে ভাইস প্রেসিডেন্ট এখনও ট্রাম্পের অক্টোবরে প্রবেশের জন্য একটি বড় নগদ সুবিধা উপভোগ করেছেন।

হ্যারিস প্রচারাভিযান সেপ্টেম্বরের শেষে তার কোষাগারে $187 মিলিয়ন রিপোর্ট করেছে, ট্রাম্পের প্রচারণার জন্য $119 মিলিয়নের তুলনায়।

দ তহবিল সংগ্রহের মোট দুটি প্রধান দলীয় প্রচারাভিযান দ্বারা রিপোর্ট করা দুটি জাতীয় পার্টি কমিটি, অন্যান্য অনুমোদিত সংস্থার দ্বারা সংগ্রহ করা অতিরিক্ত অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে না – উভয় প্রচারেই নগদ সংগ্রহের জন্য একাধিক অনুমোদিত তহবিল সংগ্রহ কমিটি ব্যবহার করে – বা হ্যারিস এবং ট্রাম্পকে সমর্থনকারী সুপার-পিএসিগুলি সংযুক্ত করে৷