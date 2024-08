হ্যারিস ভোটাররা ইস্রায়েল-হামাস দ্বন্দ্বে ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি মনোনীত প্রার্থীকে রক্ষা করেছেন: 'তিনি একজন ইহুদি লোককে বিয়ে করেছেন'

ইসরায়েল-হামাস বিরোধে ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করতে বলা হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রেসিডেন্ট পদের বিডের সমর্থকরা তাকে অনেকাংশে রক্ষা করেছিলেন।

হ্যারিস এবং তার রানিং সাথী, মিনেসোটা গভ. টিম ওয়ালজঅ্যারিজোনায় শুক্রবার একটি প্রচারাভিযান সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তারপরে প্রতিবেশী নেভাদায় আরেকটি শনিবার।

হ্যারিসের গ্লেনডেলে, অ্যারিজোনা, সমাবেশে, অ্যাঞ্জেলা অ্যারিজোনা থেকে হ্যারিসকে রক্ষা করেছেন, যোগ করেছেন যে আইলের উভয় পক্ষই একমত হওয়া উচিত যে হামাস প্রধান সমস্যা।

“প্রথমত, সে একজন ইহুদি লোককে বিয়ে করেছে,” অ্যাঞ্জেলা বলল। “তিনি মানবতার জন্য – সময়কাল।

“আপনি মুদ্রার যে দিকেই থাকুন না কেন, এবং শুধু তাই নয়, এটি ছিল হামাস – তারাই খারাপ লোক যারা মানুষের জন্য জিনিসপত্র করছে, ফিলিস্তিনিদের নয় [who are] বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।”

অ্যাঞ্জেলা বলেন, হ্যারিস নিশ্চিত করতে চায় যে ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদ রাখা হয়েছে, যোগ করেছেন যে ইসরায়েলের একটি “আয়রন ডোম” প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

“যদিও আমাদের বিভিন্ন জাতিগত পটভূমি এবং আমাদের ধর্মের ভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে, তবে এটি একটি জাতি, এক মানবজাতি,” তিনি বলেছিলেন।

শনিবার, লাস ভেগাস থেকে অ্যাশলিন বলেছিলেন যে হ্যারিস বুঝতে পেরেছেন যে গাজায় যা চলছে তা একটি “সম্পূর্ণ নৃশংসতা” যোগ করে “এখন একটি যুদ্ধবিরতি ঘটতে হবে।”

“আমি মনে করি যে তিনি খুব জ্ঞানী হতে চলেছেন, এটি নিশ্চিত করে যে এটি কূটনৈতিকভাবে ঘটবে, এটি আরও প্রগতিশীল বা আরও মধ্যপন্থী, আমি জানি না,” তিনি বলেছিলেন।

অ্যাশলিন বলেছিলেন যে বিষয়টি এত বিতর্কিত যে এটি একটি “প্রগতিশীল” ফলাফলের আশার সাথে একটি মধ্যপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে মুখোমুখি হওয়া উচিত।

“আমি বিশ্বাস করি তিনি এটি করতে পারেন কারণ তিনি তার ভোটারদের কথা শুনেছেন,” তিনি যোগ করেছেন।

নেভাদা-লাস ভেগাস বিশ্ববিদ্যালয়ের থমাস অ্যান্ড ম্যাক সেন্টারের বাইরের লাইন বরাবর, গ্রেডন বলেছেন হ্যারিস আরও ইসরায়েলপন্থী অবস্থান নিচ্ছেন।

ভোটারদের জন্য যারা এটি নিয়ে সমস্যা নিতে পারে, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে হ্যারিসের অবস্থানের পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণ।

“প্রত্যেক পক্ষের অবশ্যই তার দোষ থাকবে, তবে এটি [will] হ্যারিসকে ভোট দিয়ে দ্বন্দ্বের একটি ভাল সমাপ্তি ঘটান, “তিনি বলেছিলেন।

ফিনিক্সের কাছে শুক্রবারের সমাবেশে, আরজে, যিনি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন রাজ্যের বাসিন্দা, ইসরায়েল-গাজা দ্বন্দ্ব এবং সীমান্ত এবং যেখানে হ্যারিস উভয়ের উপরে দাঁড়িয়েছেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন।

আরজে বলেছেন যে তিনি হ্যারিসকে এমনভাবে কথা বলতে শুনেছেন যা পরামর্শ দেয় যে তিনি একটি “দুই-রাষ্ট্র সমাধান” চান এবং বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার জন্য শুধুমাত্র সর্বশেষ শীর্ষ কর্মকর্তা।

সীমান্ত ইস্যুতে, আরজে হ্যারিসকে কখনও “বর্ডার জার” নামে অভিহিত করা হয়েছিল বলে দাবি খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং রিপাবলিকানদের দাবির বিরুদ্ধে মনোনীত ব্যক্তিকে রক্ষা করেছিলেন যে তিনি সংকটকে ভোঁতা করার জন্য কাজ করেননি।

“হ্যারিস সীমান্ত অতিক্রম করেছে,” সে বলল। “তিনি দেশগুলিতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেছেন। 'কেন লোকেরা আপনার দেশকে তাদের মতো করে ছেড়ে যাচ্ছে এবং আসছে। [to the U.S.]?' এবং তারা সেই বিষয়গুলিতে কাজ করেছে, যা তার করার কথা।”

হেন্ডারসন, নেভ থেকে স্কট কির্কল্যান্ড শনিবার কাছাকাছি লাস ভেগাসে হ্যারিসকে দেখতে লাইনে ছিলেন।

হ্যারিসের ইসরায়েল-গাজা পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে এবং কথা বলতে চাওয়া হলে, কির্কল্যান্ড বলেছিলেন যে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন।

“সেখানে আসলে যা ঘটছে তা হল আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ইসরায়েলি সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধের ঘটনা ঘটছে, বিশেষ করে আইডিএফের সাথে, এবং বিশেষ করে ফিলিস্তিনি এলাকার অনেক জায়গায় নির্বিচারে বোমা হামলার ক্ষেত্রে,” কির্কল্যান্ড ড.

“আমি কি বিশ্বাস করি যে হামাস একটি সন্ত্রাসী সংগঠন? অবশ্যই।

“অপহরণ… খাঁটি অপরাধমূলক আচরণ। তাহলে, উভয় পক্ষের উন্নতির কি সুযোগ আছে? হ্যাঁ। আমি কি বিশ্বাস করি যে কমলার অবস্থান বৈধ? ​​আমি করি।”

শুক্রবার, ফিনিক্সে একজন সমাবেশকারী বলেছিলেন যে তিনি পিওরিয়া, অ্যারিজোনার স্কুলগুলির প্রথম ইহুদি সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন।

“আমি সেই সিলিং ভেঙেছি,” সে বলল। “[Harris] ইসরায়েলপন্থী। তিনি ইসরায়েলপন্থী সবকিছুই করেছেন, কিন্তু ফিলিস্তিনের এই শিশুরা যারা মারা যাচ্ছে। তাদেরও খোঁজ নিতে হবে।”

মহিলা হ্যারিসের সাথে বিবাহের কথাও উল্লেখ করেছিলেন দ্বিতীয় ভদ্রলোক ডগলাস এমহফ, যিনি ইহুদি।

ফিনিক্সের আরেকজন হ্যারিস সমর্থক, যখন দ্বন্দ্বের বিষয়ে হ্যারিসের অবস্থানকে সংজ্ঞায়িত করতে বলা হয়েছিল, তখন শুধুমাত্র বলেছিলেন, “তাদের উভয়েরই লড়াই বন্ধ করা উচিত।”