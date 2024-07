00s EastEnders কিংবদন্তি প্রধান স্টার ট্রেক রূপান্তরে অচেনা | সাবান

রবার্ট শন স্লেটার থেকে পৃথিবীকে দূরে দেখছেন (ছবি: কাইরন ম্যাককারন/জ্যাক বার্নস/বিবিসি)

ইস্টএন্ডারস তারকা রবার্ট কাজিনস্কি তার থেকে দূরে পৃথিবী দেখায় শন স্লেটার নতুন ফিল্ম স্টার ট্রেক: সেকশন 31-এ স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করছেন।

অভিনেতা, 40, প্রথম হাজির বিবিসি 2006 সালে একটি সাবান, হিসাবে স্টেসির ভাই (লেসি টার্নার)

অবশেষে এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে শন তার বাবা ব্রায়ানের মৃত্যুর জন্য অসাবধানতাবশত দায়ী ছিল যখন, একটি তর্কের সময় তাকে ঘুষি মারার পরে, তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এবং তিনি মারা যান।

পরে তিনি ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করেন রক্সি মিচেল (রিটা সাইমনস) এবং শিশু অ্যামি একটি হ্রদে যখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে যুবকটি তার মেয়ে নয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অতিথি চরিত্রে ফিরে আসার আগে তিনি 2009 সাল পর্যন্ত নিয়মিত ক্ষমতায় ছিলেন। তার হলিউড সাফল্যের কারণে, এগুলি সীমাবদ্ধ ছিল তার পরিবারের কাছে ভিডিও কলসম্পর্কে স্বাস্থ্য মা জিনের (গিলিয়ান রাইট)

রবার্ট তার কাস্টিং এর খবর ঘোষণা করেন ইনস্টাগ্রাম, বলছে: 'এখনও আরেকটি স্বপ্নের চাকরির সতর্কতা। আমার লোকজন জানে যে এস.টি [Star Trek] আমার জীবন, আমি প্রতিটি ট্রেকের প্রতিটি পর্বে প্রায় মুখ দিয়ে বলতে পারি।

'সুতরাং ট্রেক ইউনিভার্সে যোগ দেওয়া আমার পেশাগত জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্তগুলোর একটি।'

ছবিটি পরের বছর মুক্তির জন্য সেট করা হয়েছে, এবং আমরা এখনও জানি না তিনি কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন।

একজন স্ব-স্বীকৃত ট্রেকি হিসাবে, তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে আরও উত্সাহী হয়েছিলেন: 'আমি এটি বোঝার জন্য যথেষ্ট বয়স থেকে ট্রেকের ভক্ত হয়েছি। আমি একটি কঠিন [Star Trek: The Next Generation] একটি বন্ধ সেকেন্ড সঙ্গে পাখা [The Original Series] সিনেমা স্টার ট্রেক হল নৈতিকতার জন্য গাইড, অবিশ্বাস্যভাবে ভুল এবং ভয়ঙ্কর বর্তমানের বাইরে পোস্ট করা একটি ভবিষ্যতের চিহ্ন।

'এর অংশ হতে পেরে গর্বিত। মানুষের এই অবিশ্বাস্য দলের সঙ্গে. ট্রেক একটি সম্পূর্ণ নতুন বিশ্বের জন্য ফায়ার স্টার্টার.'

ট্রেলারে তাকে তার পরিচিত আদা চুলে খেলা করতে দেখা যায়, যদিও লাল আলোয় মোড়ানো একটি সম্পূর্ণ বডি স্যুট পরে রয়েছে।

2021 সালে, ইস্টএন্ডার্সে তার ফিরে আসার ব্যাখ্যা Metro.co.uk এর সাথে একচেটিয়া চ্যাট তিনি বলেছিলেন: 'এই বছরের শুরুতে আমি বিশ্বব্যাপী মহামারী এবং কৃতজ্ঞতার সাথে একটি কঠিন কাজের সময়সূচীর জন্য বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্যে আমার পরিবারের সাথে দেখা করতে পেরেছিলাম এবং যখন আমি আমার ব্যাগ গুছিয়ে ছিলাম তখন আমি কেট ওটসকে একটি ইমেল পাঠিয়েছিলাম।

'এটি সত্যিই সহজ ছিল, আমি এলএ-তে থাকি এবং যখন পরিস্থিতি অনুমতি দেয় আমি প্রতি বছর আমার পরিবারকে দেখার চেষ্টা করব – বা আরও বেশি যদি আমি করতে পারি – তাই আমি কেন শন তা করব না। একটি কাপ জন্য পপ?'

তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: 'তাই আমি কেটকে বলেছিলাম, আমি একদিনের জন্য লন্ডনে আছি, আসুন একটি দৃশ্য লিখি এবং আমি সকালে দোল খাব এবং আমরা এটি করতে পারি, তার চেয়ে ভাল, যতবার আমি যুক্তরাজ্যে থাকি। , আমি যদি পারি, আসুন আবার করি এবং সে সৈন্যদের সমাবেশ করে এবং এটি ঘটিয়েছে।'

