15 novidades do streaming, do final de “The Umbrella Academy” a sucessos de bilheteria

Foto: Divugação/Netflix / Pipoca Moderna

Os destaques entre as estreias digitais da semana incluem 7 séries e 8 filmes. Não faltam opções, entre uma comédia de ação inédita de Matt Damon e lançamentos recentes do cinema, ou a despedida dos heróis de “The Umbrella Academy” e a volta de Kit Harington à HBO, cinco anos após o fim de “Game of Thrones”. Programa-se com as dicas a seguir para acompanhar o melhor do streaming.

SÉRIES

THE UMBRELLA ACADEMY 4 | NETFLIX

A adaptação dos quadrinhos do cantor Gerard Way (ex-My Chemical Romance) e do desenhista brasileiro Gabriel Bá acompanha um grupo de sete jovens que nasceram no mesmo dia com poderes especiais, e foram adotados e criados como irmãos pelo enigmático milionário Sir Reginald Hargreeves, que pretende transformá-los em heróis. Mas uma tragédia acontece, a morte de um deles, que os separa e os mantém distantes por décadas. Eles só voltam a se encontrar após o falecimento do pai adotivo, quando descobrem que precisam se juntar novamente para salvar o mundo da destruição. Em três temporadas, eles já tiveram que impedir o apocalipse três vezes, geralmente por culpa de um de seus membros. A 4ª e última temporada segue o padrão, mas, para variar, desta vez a culpa não é de Vanya (Elliot Page), mas do irmão que até recentemente estava morto.

Após diversas viagens no tempo, eles bagunçaram completamente a linha temporal e agora precisam lidar com as ramificações. Desta vez, todos completaram a viagem de volta ao mesmo tempo, inclusive Ben (Justin H. Min), que não está mais morto, mas representa o perigo da temporada. O restante do elenco central conta com Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda e Aidan Gallagher. Estreia quinta (8/8).

INDUSTRY 3 | MAX

A 3ª temporada de “Industry” vem saciar o desejo de quem queria mais séries como “Succession”. A produção britânica sobre o mercado de ações experimenta uma mudança de rumo com a estreia de Kit Harington (“Game of Thrones”) como Henry Muck, o CEO e fundador da empresa de tecnologia verde Lumi, que traz novos desenvolvimentos para a trama, tanto na colaboração com a Pierpoint & Co. em um IPO quanto no envolvimento amoroso com a personagem Yasmin, vivida por Marisa Abela (“Cobra”).

A série dos criadores novatos Mickey Down e Konrad Kay (“Hoff the Record”) segue um grupo de jovens profissionais na Pierpoint & Co. Apesar de ter muitos personagens, a trama dá destaque para Harper Stern (Myha’la Herrold, de “Modern Love”), uma jovem negra idealista, que acredita que, ao seguir carreira no setor financeiro, será julgada apenas por seus méritos e capacidade de atingir bons resultados. Ela é uma das personagens de 20 e poucos anos da produção, que destaca profissionais que tentam se estabelecer nesse mercado, onde fortunas são feitas da noite para o dia, e onde as poucas vagas são disputadas por uma geração obcecada por sucesso. Sob pressão, eles brigam por negócios milionários em um dos maiores estabelecimentos financeiros de Londres, num trabalho marcado por uma cultura de sexo, drogas e conflitos de ego.

Os novos episódios encontram Harper em uma situação bem diferente de seu começo sonhador, demitida da Pierpoint & Co. após a revelação de que seu diploma universitário era falsificado. Essa revelação é feita por Eric Tao (Ken Leung, de “Inumanos”), seu chefe, que inicialmente protegia esse segredo. No entanto, as ações impiedosas de Harper para assegurar sua posição e superar seus colegas acabam levando Eric a usar essa informação contra ela, resultando em sua demissão no final da temporada passada. Agora, ela vira inimiga da Pierpoint, usando seu conhecimento de ex-funcionária para derrubar a empresa.

O elenco também traz Harry Lawtey (“Carta ao Rei”), Priyanga Burford (“Avenue 5”), David Jonsson (“Deep State”), Nabhaan Rizwan (“1917”), Conor MacNeill (“A Batalha das Correntes”), Freya Mavor (“The ABC Murders”) e Will Tudor (“Humans”). Estreia domingo (11/9).

BECOMING KARL LEGERFELD | DISNEY+

A minissérie biográfica estrelada por Daniel Brühl (“Nada de Novo no Front”) narra a ascensão de Karl Lagerfeld no mundo da alta moda parisiense, começando em 1972, quando, aos 38 anos, ele aspirava se tornar o estilista mais famoso do mundo, em uma época em que Yves Saint Laurent (Arnaud Valois, de “120 Batimentos por Minuto”) reinava supremo. A trama explora como ele deu início ao seu sonho – que o transformaria em designer-chefe e diretor criativo da Chanel, Fendi e da sua própria marca – e como isso gerou uma rivalidade feroz com o parceiro de Yves Saint Laurent, Pierre Berge (Alex Lutz, de “Guy”), além de narrar sua história de amor com Jacques de Bascher (Théodore Pellerin, de “Tem Alguém na sua Casa”).

O elenco inclui Agnès Jaoui (“Boas Intenções”) como Gaby Aghion, fundadora da marca Chloé, que ajudou a elevar Lagerfeld, Sunnyi Melles (“Triângulo da Tristeza”) no papel da atriz Marlene Dietrich, Jeanne Damas (“Sincerity”) interpretando Paloma Picasso, Paul Spera (“Marie Antoinette”) como Andy Warhol e a cantora Claire Laffut no papel da designer Loulou de la Falaise.

A produção foi criada por Isaure Pisani-Ferry (“Submundo do Crime”), Jennifer Have (“Os Pequenos Crimes de Agatha Christie”) e Raphaëlle Bacqué (“A Número Um”), autora do livro que será usado como base da trama. A direção é de Jérôme Salle (“Kompromat: O Dossiê Russo”) e Audrey Estrougo (“A Condenada”). Estreia quarta (7/8).

SOMOS OS QUE TIVERAM SORTE | DISNEY+

O drama baseado no best-seller homônimo de Georgia Hunter retrata o Holocausto a partir da perspectiva da família Kurc, personagens judeus poloneses inspirados na família verdadeira da escritora. Separados no início da 2ª Guerra Mundial, eles se mostram determinados a se reencontrar. Alguns membros da família acabaram em campos de concentração, mas outros conseguiram escapar para a França, Brasil, África Ocidental e Rússia. Assim que a guerra termina, os sobreviventes tentam descobrir que parentes ainda estão vivos e se reunir.

A adaptação foi escrita e produzida por Erica Lipez (“The Morning Show”), e os episódios se concentram nos irmãos vividos por Logan Lerman (“Hunters”), Joey King (“A Barraca do Beijo”), Henry Lloyd-Hughes (“Os Irregulares de Baker Street”), Amit Rahav (“Nada Ortodoxa”) e Hadas Yaron (“Maria Madalena”) e seus pais, interpretados por Lior Ashkenazi (“Nota de Rodapé”) e Robin Weigert (“O Rastreador”). Estreia quarta (7/8).

TED: A SÉRIE | GLOBOPLAY

Ted é o ursinho de pelúcia desbocado, beberrão e maconheiro que protagonizou duas comédias para maiores em 2012 e 2015. A série é um prólogo passado em 1993, na época em que o ursinho ganhou vida – e quando seu amigo John Bennett (o papel de Mark Wahlberg no cinema) tinha apenas 16 anos. A produção mostra como Ted levou John para o mal caminho ao tentar ajudá-lo a conseguir sexo e drogas.

O criador do personagem, Seth MacFarlane, volta a dublar Ted, repetindo seu papel do filme. Mas John Bennet tem novo intérprete, vivido por Max Burkholder (“Uma Noite de Crime”) em sua versão adolescente. A escalação também traz a atriz Giorgia Whigham (de “O Justiceiro”) como Blaire, uma estudante universitária “inteligente e politicamente correta” que mora com os tios e o primo John, Scott Grimes (“The Orville”) na pele do tio Matty, descrito como um “fanfarrão” metido a chefe da família, que não suporta ser contrariado – especialmente pela sobrinha Blaire – e Alanna Uback (“Euphoria”) como a tia Susan, casada com Matty.

Além de dublar Ted, MacFarlane escreve, produz e dirige os episódios, ao lado dos co-showrunners Paul Corrigan e Brad Walsh, dupla que trabalhou em “Modern Family”. Estreia quinta (8/8).

| FANTASMAS 3 | PARAMOUNT+

Uma das grandes surpresas recentes da TV americana, “Fantasmas” (Ghosts) se tornou uma das séries de comédia mais vistas dos EUA – só fica atrás de “Young Sheldon”. Desenvolvida por Joe Port e Joe Wiseman (produtores-roteiristas de “Zoey e a Sua Fantástica Playlist”), a produção é um remake da comédia britânica de mesmo nome e segue um jovem casal em dificuldades, que acha que tirou a sorte grande ao herdar uma bela casa de campo, até descobrir que a residência está caindo aos pedaços e ainda é habitada por seus falecidos moradores.

Felizmente, os fantasmas se revelam inofensivos, transformando-se em amigos do casal formado por Rose McIver (a “iZombie”) e Utkarsh Ambudkar (“Projeto Mindy”). Divertida e charmosa, a série tem 96% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. A 3ª temporada já está disponível.

5X COMÉDIA 2 | PRIME VIDEO

Adaptada da franquia teatral criada por Sylvia Gardenberg em 1995, a 1ª temporada de “5x Comédia” teve como tema principal o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Já o segundo ano da produção abordará a retomada ao convívio social, a propagação de fake news e as relações no ambiente de trabalho. As novas histórias vão acompanhar personagens distintos: uma designer de sobrancelhas do subúrbio, um carismático agente de cachorro celebridade, um irascível empreendedor milionário de apenas 15 anos de idade, uma atendente de telemarketing vingativa e uma apresentadora de TV cancelada.

Os cinco novos episódios seguem o estilo típico das comédias brasileiras, com muitos gritos, sorrisos forçados e rostos conhecidos da rede Globo, como Lázaro Ramos (“Elas por Elas”), Ingrid Guimarães (“De Pernas Pro Ar”), Fabiana Karla (“De Repente, Miss!”), Fernanda Paes Leme (“Quatro Amigas Numa Fria”) e Rafael Portugal (“Juntos e Enrolados”), junto com Rafa Uccman, Camilla de Lucas, Flávia Reis, Monique Alfradique, George Sauma, Majur, Pequena Lô e Narcisa Tamborindeguy, entre outros coadjuvantes. Estreia quinta (8/8).

FILMES

CLUBE DOS VÂNDALOS | VOD*

O drama indie traz Austin Butler (“Elvis”) e Tom Hardy (“Venom: Tempo de Carnificina”) como motociclistas. Ambientada na década de 1960, a trama acompanha o cotidiano de um motoclube do meio-oeste americano e é narrada pela mulher do personagem de Butler, vivida por Jodie Comer (“Killing Eve”). Ao longo de uma década, o clube deixa de ser um local de encontro para fãs de motos e vira uma gangue, numa escalada de medo e violência.

Embora seja uma obra totalmente ficcional, o enredo é inspirado pelo livro de fotografias “The Bikeriders”, de Danny Lyon, que retratou motoqueiros em 1967. A produção até inclui uma versão fictícia do fotógrafo, vivido por Mike Faist (“Amor, Sublime Amor”), para quem Jodie Comer conta sua história. O bom elenco também inclui Michael Shannon (“The Flash”), Boyd Holbrook (“Logan”), Damon Herriman (“Era uma Vez em… Hollywood”), Emory Cohen (“The OA”) e Norman Reedus (“The Walking Dead”).

Com direção de Jeff Nichols (“Loving: Uma História de Amor”), “Clube dos Vândalos” teve première mundial no Festival de Telluride no ano passado, quando atingiu 91% de aprovação no Rotten Tomatoes. Estreia quinta (8/8).

ASSASSINO POR ACASO | VOD*

Baseada em uma história real, a comédia de ação e romance do diretor Richard Linklater (“Boyhood”) é um dos filmes comerciais mais bem-avaliados do ano. Na trama, o astro do momento nos Estados Unidos, Glen Powell (“Top Gun: Maverick”), vive Gary, um professor que se disfarça de assassino de aluguel para ajudar a polícia a prender em flagrante as pessoas que contratam os seus serviços. No entanto, a missão toma um rumo inesperado quando ele conhece Madison (Adria Arjona, de “Esquadrão 6”), uma mulher desesperada para se livrar de seu marido abusivo. A química entre Gary e Madison coloca em risco sua identidade secreta e o envolve em um perigoso jogo de gato e rato.

Além de estrelar, Powell também co-escreveu o roteiro, que surpreende positivamente pela combinação única de humor, romance e ação. Considerada uma das melhores comédias de 2024, o longa tem 95% de aprovação da crítica no agregador Rotten Tomatoes. Já disponível.

OS PROVOCADORES | APPLE TV+

A comédia de ação traz Matt Damon e Casey Affleck (ambos de “Oppenheimer”) como assaltantes frustrados. Na trama, Rory (Damon) é um pai desesperado que se une a Cobby (Affleck), um ex-presidiário, para realizar um grande assalto. O objetivo é roubar um prefeito corrupto, interpretado por Ron Perlman (“Monster Hunter”), que acumulou riqueza de forma ilícita. Porém, o plano dá errado e os dois se veem em uma fuga caótica, tentando escapar não apenas da polícia, mas também de burocratas corruptos e criminosos.

“Os Provocadores” marca uma nova colaboração entre Matt Damon e Doug Liman, que trabalharam juntos em “A Identidade Bourne”, e é mais um título na lista de parcerias entre Damon e o irmão de Ben Affleck. Além de “Oppenheimer”, eles co-estrelaram a trilogia “Onze Homens e um Segredo” e outros filmes. Casey Affleck assina o roteiro em parceria com Chuck MacLean, e o elenco ainda destaca Hong Chau (“O Agente Noturno”), Michael Stuhlbarg (“A Forma da Água”), Paul Walter Hauser (“O Caso Richard Jewell”), Ving Rhames (“Missão Impossível”), Alfred Molina (“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”) e o rapper Jack Harlow (“Homens Brancos Não Sabem Enterrar”). Estreia sexta (9/8).

GHOSTBUSTERS: APOCALIPSE DE GELO | MAX

O quarto “Ghostbusters” (franquia originalmente conhecida no Brasil como “Os Caça-Fantasmas”) volta às origens da franquia dos anos 1980, sendo novamente ambientado em Nova York e com os figurinos característicos dos personagens. Além disso, sua premissa é basicamente uma reprise da trama original – com a adição de gelo. Um grande mal é desencadeado sobre Nova York, neste caso um antigo deus fantasma com chifres e poder congelante, e uma fenda dimensional ameaça a própria estrutura da civilização, graças à participação involuntária de uma pessoa comum.

Ao mesmo tempo, a trama dá sequência aos eventos do filme anterior, com Carrie Coon (“O Estrangulador de Boston”), Finn Wolfhard (“Stranger Things”) e McKenna Grace (“O Conto de Aia”) como os herdeiros do legado do Dr. Egon Spengler (o falecido Harold Ramis), acompanhados pelo professor dos adolescentes, vivido por Paul Rudd (“Homem Formiga”).

A continuação também volta a contar com Ernie Hudson no papel do Caça-Fantasma original Winston Zeddmore, que agora é um benfeitor da nova geração, além de trazer participações de Bill Murray e Dan Aykroyd como Peter Venkman e Raymond Stantz, mais dois “Caça-Fantasmas” originais. Já as novidades incluem Kumail Nanjiani (“Eternos”), Patton Oswalt (“Agents of SHIELD”), James Acaster (“Cinderela”) e Emily Alyn Lind (“Gossip Girl”).

Diretor do longa anterior – e filho do diretor dos lançamentos dos anos 1980 – , Jason Reitman assina produção e roteiro, passando a direção para Gil Kenan, que coescreveu com ele “Ghostbusters: Mais Além”, de 2021. A falta de criatividade e o excesso de personagens fizeram os críticos americanos acharem medíocre, com apenas 45% de aprovação na média do agregador de críticas Rotten Tomatoes. Estreia sexta (9/8).

BOB MARLEY – ONE LOVE | PARAMOUNT+

O filme do ícone do reggae segue à risca a fórmula das cinebiografias musicais recentes, que usa a música para unir os diferentes elementos da história, num compilado superficial de fatos. A dramatização começa com um ponto de virada na vida de Bob Marley, o atentado contra sua vida em 1976, que serve de pano de fundo para explorar a determinação do cantor em promover a paz por meio de sua música. É um roteiro simples, que conclui em torno do concerto “One Love Peace” em 1978, celebração justamente desse objetivo. Portanto, se concentra em dois anos cruciais na vida de Marley, desde o tumulto político na Jamaica até o seu reconhecimento global, e acaba bem antes de sua morte em 1981.

O passeio por tópicos da vida de Marley sofre uma grande perda narrativa quando o cantor se muda para o Reino Unido e o filme negligencia a influência do cenário punk britânico na sua evolução musical. Em vez disso, a narrativa foca em momentos menos impactantes de sua vida, como suas rotinas de exercícios e interações casuais com a banda Wailers, diluindo o potencial dramático de sua trajetória. Destaca-se apenas a relação complexa entre o protagonista e sua esposa Rita, embora o tratamento dado aos seus desafios pessoais e familiares não seja aprofundado.

Kingsley Ben-Adir (“Invasão Secreta”) tem o papel do cantor, enquanto Lashana Lynch (“007 – Sem Tempo para Morrer”) vive Rita Marley. A direção é de Reinaldo Marcus Green, responsável por outra cinebiografia recente, “King Richard – Criando Campeãs”, sobre o pai das tenistas Venus e Serena Williams. Ele também assina o roteiro, ao lado de Zach Baylin (igualmente de “King Richard”), recebendo as bênçãos da família Marley para condensar o verbete do cantor na Wikipedia. Já disponível.

MEU SANGUE FERVE POR VOCÊ | NETFLIX

A comédia sobre Sidney Magal não é uma cinebiografia típica de artista. Em vez disso, conta um recorte específico: a história de seu romance com Magali West. A trama se passa em 1979, quando Magal já era um dos artistas mais populares do Brasil. Durante participação num concurso de beleza da TV da Bahia, ele conhece a deslumbrante miss Magali e é acometido por uma paixão instantânea e avassaladora. Mas para viver esse amor, ele precisa vencer a resistência de Jean Pierre, seu empresário passional, além da desconfiança da família, amigos e da própria Magali. Para quem não lembra, na época Magal era casado com a atriz Solange Couto.

A dupla principal é interpretada por Filipe Bragança (“Dom”) e Giovana Cordeiro (“Fuzuê”) – que não se parecem com o casal da vida real. A direção é de Paulo Machline (“Trinta”). Estreia quinta (8/8).

THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL | NETFLIX

O último filme do diretor William Friedkin (1935-2023), conhecido por “Conexão Francesa” (1971) e “O Exorcista” (1973), é um drama de tribunal clássico com encenação quase teatral, baseado no livro homônimo de Herman Wouk. O enredo gira em torno do julgamento de um oficial da marinha por motim, após assumir o comando de um navio por sentir que o capitão estava agindo de maneira instável e colocando a vida da tripulação em risco. A obra original venceu o prêmio Pulitzer e já foi adaptada diversas vezes para o cinema e para a TV – a adaptação mais conhecida é “A Nave da Revolta” (1954), estrelada por Humphrey Bogart. Mas Friedkin fez mudanças, atualizando a trama, originalmente passada na época da 2ª Guerra Mundial, para os dias de hoje.

A produção conta com um elenco renomado, incluindo Kiefer Sutherland (“24 Horas”) como o capitão, Tom Riley (“The Nevers”) como o oficial amotinado, Jason Clarke (“O Planeta dos Macacos: O Confronto”) como advogado da defesa e o falecido Lance Reddick (da franquia “John Wick”) como o juiz do caso. Estreia nesta terça (6/8).

A ÚLTIMA SESSÃO DE FREUD | MAX

Anthony Hopkins (“Meu Pai”) vive Sigmund Freud neste drama centrado numa conversa entre o pai da psicanálise e o escritor C.S. Lewis, criador de “As Crônicas de Nárnia”. O encontro aconteceu na véspera da 2ª Guerra Mundial e mostra Freud no final da sua vida. Certo dia, ele convida Lewis para um debate sobre a existência de Deus, e os dois se empolgam na defesa de seus pontos de vista.

O filme também explora a relação de Freud com sua filha lésbica Anna, assim como o romance não-convencional de Lewis, vivido por Matthew Goode (“The Offer”), com a mãe de seu melhor amigo. Baseada em uma peça homônima escrita por Mark St. Germain (roteirista de “Duma”), a produção tem roteiro do próprio St. Germain e direção de Matt Brown (“O Homem que viu o Infinito”). Já disponível.