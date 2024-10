Emmerdale চরিত্রটি রবার্ট সুগডেনের উপর দৃষ্টিপাত করে – এবং এটি অ্যারন নয় | সাবান

জেলে যাওয়ার পর থেকে রবার্ট পাঁচ বছরেও নেই (ছবি: ITV/REX/Shutterstock)

অ্যারন ডিঙ্গল (ড্যানি মিলার) বাকি ছিল এমেরডেল যে শিখতে রস বার্টন (মাইকেল পার) এর সাথে যোগাযোগ ছিল রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি), কারাগারে তার সাথে দেখা হয়েছিল।

রবার্ট হল জেলে যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছেন লি পোসনার (ক্রিস মোচরি) এর মৃত্যুতে তার ভূমিকার জন্য, যিনি একটি বেলচা দিয়ে মাথার পিছনে আঘাত করার পরে মারা গিয়েছিলেন।

লি, এর দর্শক হিসেবে আইটিভি সাবান স্মরণ করবে, ধর্ষণ করেছে ভিক্টোরিয়া (ইসাবেল হজিন্স) রাতের আউটের পরে এবং রবার্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যখন সে তার বোনের অগ্নিপরীক্ষার কথা জানতে পেরেছিল, যা পরবর্তীতে ধর্ষকের সাথে শোডাউন হয়েছিল।

যখন তাকে সাজা দেওয়া হয়, রবার্ট তার প্রিয়জনের সাথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্নস্বামী হারুন সহ, এবং পরবর্তীকালে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ের করেন।

এতে হারুনের অনেক সময় লেগেছিল যেমন একটি জিনিস সঙ্গে শর্ত আসাপ্রদত্ত যে রবার্ট তার আত্মার সাথী ছিল, কিন্তু সে এখন ভালো জায়গায় আছে, নবাগতের সাথে ডেটিং করছে জন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ), যিনি রবার্টের গোপন ভাই বলে নিশ্চিত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) ঘটনাটি আবেগঘন মোড় নেয় যখন হারুন জানতে পারেন যে রেবেকা হোয়াইট (এমিলি হেড) মারা গিয়েছিল এবং সেব, রবার্টের ছেলে, তাকে ব্রিস্টলে তার এক খালার সাথে থাকতে পাঠানো হয়েছিল।

এটি পাবটিতে একটি আলোচনার জন্ম দেয় কারণ রস, যিনি রেবেকার মৃত্যুর খবরটি ভেঙেছিলেন, কেন তার মৃত্যুর বিষয়ে অন্য কাউকে অবহিত করা হয়নি সে সম্পর্কে প্রচুর প্রশ্ন পেয়েছিলেন।

রস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, যেহেতু সে সেবের জীবনে এতটা জড়িত ছিল, তাই রেবেকার মৃত্যুর পরে শিশুটির সাথে যা ঘটেছিল তার প্রক্রিয়ায় তাকে জড়িত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

‘আমি তাদের সঙ্গে জেলখানায় গিয়েছিলাম [to see Robert],’ তিনি বলেন। ‘আমি রবার্টকে বলেছিলাম যে সেব রেবেকার আন্টিকে কতটা ভালোবাসে। আমরা গ্রীষ্মকালে সেখানে যেতাম যদি আমি কিছু কাজ পেতে পারি এবং কখন [Rebecca and I] বিভক্ত হয়ে গেল যেই প্রথম সে গিয়েছিল।’



রস ভিক্টোরিয়াকে রবার্টকে দেখতে তার ছোট্ট পরিদর্শনে ভর্তি করে (ছবি: আইটিভি)

যখন ভিক্টোরিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কেন রবার্ট তাকে কখনই বলেনি, রস পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন যে তার ভাই ভেবেছিলেন এটি তার ব্যবসার নয়। অ্যারন, রবার্টের দিকে কেউ চোখ রেখেছে তা জানতে পেরে সন্দেহজনক ছিল, যা রসকে বেশ কষ্টদায়ক কিছু বলতে প্ররোচিত করেছিল।

‘তোমার নামটাও আসেনি। আপনি কি জন্য এত পরিশ্রম করা হচ্ছে? তুমি কি এখন তার ভাইয়ের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ছ না?’

অ্যারন রসের সাথে স্কোয়ার করার জন্য অল্প সময় নষ্ট করেন, যিনি তাকে অবিরত করে তুলেছিলেন, যার ফলে চ্যারিটি ডিঙ্গল (এমা অ্যাটকিন্স) হস্তক্ষেপ।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অ্যারন এত বছর ধরে রবার্টকে দেখেননি বলে আঘাত পেয়েছিলেন, তাই শিখেছিলেন যে অন্য কেউ তার সাথে একটি দর্শন নিশ্চিত করতে পেরেছিল তা অবশ্যই বেশ ধাক্কা খেয়েছে।

Emmerdale সপ্তাহের রাত 7:30pm ITV1 এ সম্প্রচার করে বা ITVX-এ সকাল 7টা থেকে স্ট্রিম করে।

