EMOIMEE ট্রাস্ট তেল সম্প্রদায়ের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ – Inuikim

EMOIMEE হোস্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট (HCDT-MBO) এর একজন বোর্ড সদস্য, ড. আসুকো ইনুইকিম, বুধবার তেল-প্রভাবিত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য EMOIMEE HCDT-এর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

ENOIMEE is an acronym for Eket, Mkpat Enin, Onna, Ikot Abasi, Mbo, Eastern Obolo and Esit Eket.

ব্লুপ্রিন্ট প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তেল-বহনকারী সম্প্রদায়ের উদ্বেগের সমাধানের জন্য 2021 সালে পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাক্ট (PIA) জারি করার পরে 2023 সালের জুলাই মাসে ট্রাস্টের উদ্বোধন করা হয়েছিল।

ইভেন্টের থিম 'মোমোটিং দ্য হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং অফ এমবো সিটিজেনস'।

Mbo EMOIMEE মেডিকেল ওয়ার্কশপের ফ্ল্যাগ-অফ অনুষ্ঠানে বুধবার আকওয়া ইবোম রাজ্যের এমবো এলজিএ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ওকোবো ইবুগুতে স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার সময় ইনুইকিম এ কথা বলেন।

তিনি বলেন যে ট্রাস্ট, পেট্রোলিয়াম শিল্প আইন (PIA) এর মাধ্যমে NNPC/MPN JV দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তার জনগণের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গল উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি যোগ করেছেন যে অনুশীলনটি শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধ।

তিনি বলেন, সপ্তাহব্যাপী চিকিৎসা কর্মশালায় এমবিও এলজিএ এবং আশেপাশের এলাকার পাঁচটি সম্প্রদায়কে কভার করে, বিভিন্ন চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রতিদিন সেমিনার, বক্তৃতা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

তিনি বলেন, মেডিকেল আউটরিচ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে, হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীকে অস্ত্রোপচার, চোখের সার্জারি, দাঁতের কেস এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির মাধ্যমে ক্যাপচার করেছে।”

প্রধান ইনুইকিম স্কলারশিপ এবং ক্ষমতায়ন স্কিম সহ ট্রাস্টের কর্মসূচির রূপরেখা দেন।

ইএমওআইএমইই এইচসিডিটি-এর চেয়ারম্যান সিনেটর হেলেন ইসুয়েন, এমবো বোর্ডের সদস্য, ব্যবস্থাপনা এবং উপদেষ্টা কমিটিকে তাদের প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করেছেন।

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে EMOIMEE চিকিৎসা কেন্দ্রটি সংস্কার ও সজ্জিত করবে।