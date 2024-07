FOA সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাপী বনায়ন দাবানল থেকে বৃহত্তর বিপদের সম্মুখীন

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) সতর্ক করেছে যে বৈশ্বিক বন ক্রমবর্ধমান জলবায়ু-সম্পর্কিত চাপের সম্মুখীন হচ্ছে যা জটিল বাস্তুতন্ত্রকে দাবানল এবং কীটপতঙ্গের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

FAO, সোমবার একটি প্রতিবেদনে, “The State of the World's Forests 2024: Forest-sector Innovations Towards a more sustainable future,” বনবিদ্যা কমিটির (COFO) 27 তম অধিবেশনে প্রকাশিত হয়েছে, বলেছে, “দাবানলের তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি ক্রমবর্ধমান, পূর্বে প্রভাবিত না এলাকা সহ”.

জলবায়ু পরিবর্তন হল বায়ু দূষণ, রোগ, চরম আবহাওয়ার ঘটনা, জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি, মানসিক স্বাস্থ্যের উপর চাপ, এবং যেখানে মানুষ বেড়ে উঠতে পারে না বা পর্যাপ্ত খাবার খুঁজে পায় না সেখানে ক্ষুধা ও দরিদ্র পুষ্টির মাধ্যমে মানবতার মুখোমুখি একক বৃহত্তম স্বাস্থ্য হুমকি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “প্রায় 6 বিলিয়ন মানুষ কাঠবিহীন বনজ পণ্য ব্যবহার করে এবং বিশ্বের 70 শতাংশ দরিদ্র মানুষ খাদ্য, ওষুধ, শক্তি, আয় এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে বন্য প্রজাতির উপর নির্ভর করে। অনুমানগুলি ইঙ্গিত দেয় যে বিশ্বব্যাপী রাউন্ডউডের চাহিদা 2020 এবং 2050 এর মধ্যে 49 শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে।

“দাবানলের তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর মধ্যে যে এলাকাগুলি আগে প্রভাবিত হয়নি সেগুলি সহ, 2023 সালে আগুন বিশ্বব্যাপী আনুমানিক 6,687 মেগাটন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করেছে৷

“বোরিয়াল ফায়ার পূর্বে বৈশ্বিক কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের প্রায় 10 শতাংশের জন্য দায়ী ছিল প্রধানত বর্ধিত খরা দ্বারা চালিত যা আগুনের তীব্রতা এবং জ্বালানী খরচ বৃদ্ধি করে”।

বনায়নের উপর জলবায়ুর তীব্র প্রভাবকে সম্বোধন করে, FAO-এর মহাপরিচালক QU Dongyu বলেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তন বনগুলিকে দাবানল এবং কীটপতঙ্গের মতো চাপের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে এমন প্রমাণ রয়েছে।

তার মতে, “বন-ভিত্তিক সমাধান অর্জনের জন্য বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান”।

প্রতিবেদনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বন-খাতের উদ্ভাবন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমকারী যা উল্লেখ করে যে AI ড্রোন, উপগ্রহ এবং মহাকাশ দ্বারা প্রতিদিন সংগৃহীত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের অপটিক্যাল, রাডার এবং লিডার ডেটার বিশাল পরিমাণের স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষণের সুবিধা দেয়। স্টেশন;

পরবর্তীকালে, জাতিসংঘের সংস্থাটি বিল্ডিং সেক্টরে জীবাশ্ম-ভিত্তিক পণ্যগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে পারে এমন ভর কাঠ এবং অন্যান্য কাঠ-ভিত্তিক উদ্ভাবন গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়; স্থানীয়ভাবে পরিচালিত সমাধানের বিকাশে নারী, যুবক এবং আদিবাসীদের জড়িত করার লক্ষ্যে নীতি; এবং স্থায়ী বনের মান বাড়ানোর জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের অর্থায়নে উদ্ভাবন।