Galaxy S25 আনপ্যাকড ইভেন্টে Samsung যা ঘোষণা করেছে

2025 সালের স্যামসাং-এর প্রথম আনপ্যাকড ইভেন্টটি গ্যালাক্সি S25 সিরিজ সরবরাহ করেছে — যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছিল। যদিও ফোনগুলিতে নাটকীয়ভাবে আপগ্রেড করা চশমা নেই, কোম্পানি স্টাফ করেছে — আপনি এটি অনুমান করেছেন! – ডিভাইসগুলিতে আরও এআই। এই সর্বশেষ ব্যাচটি আরও প্রসঙ্গ-সংবেদনশীল এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক, এবং এর কিছু এমনকি ফোনের হালকা আপগ্রেড করা হার্ডওয়্যার থেকে আরও বেশি চাপ দেয়।

Galaxy S25 Ultra

এনগ্যাজেটের জন্য স্যাম রাদারফোর্ড

Galaxy S25 Ultra এখনও গুচ্ছের মধ্যে সবচেয়ে বড়, সেরা এবং সবচেয়ে ব্যয়বহুল। এটিতে একটি 6.9-ইঞ্চি ডিসপ্লে এবং একটি “আরামদায়ক গ্রিপ” এর জন্য আরও গোলাকার প্রান্ত রয়েছে। স্যামসাং বলে যে এটি “সবচেয়ে পাতলা, হালকা, এবং সবচেয়ে টেকসই গ্যালাক্সি আল্ট্রা ডিভাইস”, “উন্নত ড্রপ সুরক্ষা” এবং স্ক্র্যাচ প্রতিরোধের জন্য কর্নিং এর গরিলা আর্মার 2 সহ একটি টাইটানিয়াম বডি দোলাচ্ছে৷

দুটি ছোট মডেলের বিপরীতে, আল্ট্রা-এর ক্যামেরা সেন্সরগুলির মধ্যে একটি একটি নির্দিষ্ট আপগ্রেড পেয়েছে: এর আল্ট্রাওয়াইড লেন্স এখন 50MP, গত বছরের মডেলের একটি মাত্র 12MP থেকে।

এর ভাইবোনদের মতো, S25 আল্ট্রা স্ন্যাপড্রাগন 8 এলিট প্রসেসরের একটি কাস্টমাইজড সংস্করণ দ্বারা চালিত, যা ফোনের ত্রয়ীকে তাদের অনেক AI অভিজ্ঞতা ডিভাইসে প্রক্রিয়া করতে দেয়। অবশ্যই, এটি গোপনীয়তার জন্য ভাল।

যদিও ফোনটি একটি এস পেন (এটি এখন মূলত দীর্ঘ-অবসরপ্রাপ্ত গ্যালাক্সি নোট) অন্তর্ভুক্ত করার ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছে, তবে এয়ার কমান্ড – যা উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কমিয়েছে – ধুলো কেটেছে। স্যামসাং একটি ব্রিফিংয়ে এনগ্যাজেটকে জানিয়েছে যে এস পেন-টোটিং গ্রাহকদের এক শতাংশেরও কম এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করেছেন। এবং যারা বেশিরভাগই এটিকে ক্যামেরা শাটার হিসাবে ব্যবহার করেছেন, যা সহজেই অন্য উপায়ে প্রতিলিপি করা যায়। স্যামসাং বলেছে যে অপসারণের ফলে এটি কিছুটা ওজন কমিয়ে দেবে এবং এস পেনের স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেবে।

Engadget-এর স্যাম রাদারফোর্ড Galaxy S25 Ultra-এর সাথে প্রথম দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি “একটি ভাল ফোনের মত দেখাচ্ছে”, Samsung এর AI স্যুটটিকে “অনেক বেশি সংহত এবং সহজে প্রবেশ করা” বলে বর্ণনা করে৷ তবে, তার কিছু সংরক্ষণও ছিল। “কিন্তু একই সময়ে, মনে হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম ফোন নির্মাতা তার সবচেয়ে দামী নন-ফোল্ডিং ফোনের জন্য আরও কিছু করতে পারে।”

Galaxy S25 Ultra-এ 12GB RAM রয়েছে এবং এটি 256GB, 512GB এবং 1TB স্টোরেজ স্তরে পাঠানো হয়। এটি এখনও বেশ বিনিয়োগ, যদিও – $1,300 থেকে শুরু।

Galaxy S25 এবং S25+

এনগ্যাজেটের জন্য স্যাম রাদারফোর্ড

Galaxy S25 এবং S25+ তাদের 2024 সালের পূর্বসূরিতে 8GB থেকে 12GB (আল্ট্রার মতো একই) র‍্যাম আপগ্রেড করেছে। ফোনের অনেক AI বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে এটি Snapdragon 8 Elite-এর সাথে একত্রিত হয়। (এক মিনিটের মধ্যে আরও।)

তাদের বাকি হার্ডওয়্যারগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে S24 এবং S24+ এর মতো। তাদের এখনও যথাক্রমে 6.2-ইঞ্চি এবং 6.7-ইঞ্চি ডিসপ্লে রয়েছে। কিন্তু Samsung এর নতুন ProScaler AI টুল রিয়েল টাইমে ইমেজগুলিকে আপস্কেল করতে পারে যাতে সম্ভবত অপরিবর্তিত স্পেসগুলি তৈরি করা যায়। স্যামসাং বলে যে এটি আপনি যা দেখছেন তার গুণমান 40 শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে।

Engadget-এর Mat Smith Galaxy S25 এবং S25+ চেষ্টা করেছে এবং ফোনগুলির “প্রিমিয়াম এবং শক্তভাবে নির্মিত” স্লিম ডিজাইন এবং “স্পর্শী, উজ্জ্বল এবং জমকালো” ডিসপ্লেগুলির প্রশংসা করেছে৷ যাইহোক, তিনি ফোনের এআই-কেন্দ্রিক ফোকাস নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। “মাত্র কয়েক বছরে, স্যামসাং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কৌশল, বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপগুলির একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ তৈরি করেছে,” তিনি লিখেছেন। “যদিও তাদের মধ্যে কিছু চিত্তাকর্ষক হয়েছে, যেমন লাইভ অনুবাদ এবং টীকা, অন্যরা (প্রায়শই জেনারেটিভ এআই জড়িত) আসলে সহায়ক নয় – বা উল্লেখযোগ্য – নিয়মিত ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট।”

S24 সিরিজ থেকে স্টোরেজও অপরিবর্তিত: Galaxy S25-এ 128GB বা 256GB এবং Galaxy S25+-এ 256GB বা 512GB। ভাগ্যক্রমে, মূল্যও অপরিবর্তিত। আপনি S25 এর জন্য $800 বা তার বেশি এবং S25+ এর জন্য $1,000 বা তার বেশি অর্থ প্রদান করবেন।

গ্যালাক্সি এআই

এনগ্যাজেটের জন্য স্যাম রাদারফোর্ড

এই প্রজন্মের বেশিরভাগ হার্ডওয়্যার আপগ্রেড (স্ন্যাপড্রাগন চিপ বাদে) সফ্ট হয়ে আসছে, স্যামসাং এআই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর কঠোরভাবে ঝুঁকছে যাতে আপনি নতুন মডেলগুলিতে কষ্টার্জিত অর্থ ফেলে দিতে চান৷ এই বছর, Android 15-এর উপরে Samsung-এর One UI 7-কে একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছে যাকে Samsung বলে “একটি নতুন AI- ইন্টিগ্রেটেড OS।” এটি শুধুমাত্র এক-অফ সরঞ্জামগুলির একটি সিরিজের পরিবর্তে আরও ব্যক্তিগতকৃত এবং প্রসঙ্গ-সংবেদনশীল AI এর লক্ষ্য করে।

ফোনের ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যগুলিতে AI একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, কোয়ালকম চিপ ফোনগুলিকে নয়েজ বিশ্লেষণে আরও ভাল করে তোলে — যার ফলে স্যামসাং বলেছে যে কম আলোর পারফরম্যান্স ভাল। অডিও ইরেজার হল একটি এআই টুল যা অডিও চ্যানেলগুলিকে আলাদা করে, যা আপনাকে বাতাস বা এলোমেলো অপরিচিত ব্যক্তির কথা বলার মতো অবাঞ্ছিত জিনিসগুলিকে কেটে দিতে দেয়৷

স্যামসাং তার অন-ডিভাইস AI সরঞ্জামগুলির নতুন সংগ্রহ সংগ্রহ করে যাকে এটি ব্যক্তিগত ডেটা ইঞ্জিন বলে। মাল্টিমোডাল (টেক্সট, ইমেজ, ভিডিও, অডিও) মেশিন লার্নিং এজেন্টের সিরিজ এআই সিলেক্টের মতো বৈশিষ্ট্যের দিকে নিয়ে যায়, যা স্যামসাং-এর লিগ্যাসি স্মার্ট সিলেক্ট টুলের উপর তৈরি করে। নতুন এআই-চালিত সংস্করণটি আপনার স্ক্রীন স্ক্যান করতে পারে এবং প্রসঙ্গ-সচেতন কাজগুলির পরামর্শ দিতে পারে — যেমন আপনি দেখছেন এমন একটি YouTube ভিডিও থেকে একটি GIF তৈরি করা।

এনগ্যাজেটের জন্য স্যাম রাদারফোর্ড

আপনি বলতে পারেন এআই-চালিত নাও বারটি আইফোনের ডায়নামিক আইল্যান্ডের স্যামসাংয়ের উত্তর। পিল-আকৃতির বারটি লক স্ক্রিনের নীচে এবং ফোন আনলক করার সময় ডিজিটাল ঘড়ির নীচে বসে। এটি প্রসঙ্গ ভিত্তিক অনুস্মারকের একটি সিরিজ তৈরি করে। Now Bar-এর মধ্যে আরেকটি AI বৈশিষ্ট্য, Now Brief, যা সকাল, মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যার তথ্যের সারাংশ তৈরি করে যা মনে হয় আপনার জন্য প্রাসঙ্গিক হবে।

স্যামসাং-এর স্কেচ টু ইমেজ টুলটিকে ড্রয়িং অ্যাসিস্ট হিসাবে পুনঃব্র্যান্ড করা হয়েছে, এবং স্যামসাং বলে যে বৈশিষ্ট্যটি আরও পালিশ এবং সঠিক। এটি আপনার প্রম্পটের জন্য বিদ্যমান চিত্রগুলি আমদানি করার একটি বিকল্প যুক্ত করে। S25 সিরিজটি Google-এর সার্কেল টু সার্চের একটি আপগ্রেড সংস্করণও যোগ করে (হোম বোতামটি দীর্ঘক্ষণ চাপ দিয়ে সক্রিয় করা হয়)। এটি এখন ফোন নম্বর, ইমেল এবং ইউআরএলগুলিকে চিনতে পারে, আপনাকে একটি ট্যাপ দিয়ে তাদের সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াগুলি ট্রিগার করতে দেয়৷

Galaxy S25 Edge

স্যামসাং

ওয়েল, আমি আশা করি আপনি টিজ করা পছন্দ করবেন কারণ, ভাল, এখানে যাওয়ার মতো অনেক কিছু নেই। অনেকটা যেমন এটি এক বছর আগে… গ্যালাক্সি রিং-এর একটি দুর্দান্ত প্রকাশের মাধ্যমে করেছিল, স্যামসাং আনপ্যাকড দর্শকদের তার গুজবযুক্ত “গ্যালাক্সি স্লিম” ফোনের একটি ছোট-ঝুঁকিপূর্ণ আভাস দিয়েছে, যেটিকে পরিবর্তে Galaxy S25 এজ বলা হবে।

টিজারটি এমন একটি ফোনের দ্রুত আভাস দেখায় যা প্রকৃতপক্ষে পাতলা, তবে কোম্পানিটি ফুল-অন হ্যান্ডসেটের চেয়ে তার বাষ্প চেম্বার, ক্যামেরা এবং ধাতব ফ্রেম প্রদর্শন করেছে। (এবং প্রকৌশলীরা বন্য হয়ে যান।) আমরা এর দাম বা মুক্তির তারিখও জানি না। তবে, ব্লুমবার্গ রিপোর্ট যে এটি S25 আল্ট্রার মতো একই উপাদানগুলির অনেকগুলি ব্যবহার করবে তবে খরচ কম৷

এনগ্যাজেটের জন্য স্যাম রাদারফোর্ড

কোম্পানি দুটি নতুন অর্থপ্রদানের বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে: তাত্ক্ষণিক কিস্তি এবং স্থানান্তর করতে ট্যাপ করুন৷

এর নাম অনুসারে, তাত্ক্ষণিক কিস্তি হল একটি “এখন কিনুন, পরে অর্থপ্রদান করুন” পরিষেবা যা আপনাকে কেনাকাটাগুলিকে অফলাইন পেমেন্ট প্ল্যানের অভিজ্ঞতায় পরিণত করতে দেয়৷ এটি সম্পূর্ণরূপে ডিভাইসে পরিচালিত এবং ভিসা এবং মাস্টারকার্ড কেনাকাটার জন্য উপলব্ধ।

এনগ্যাজেটের চেরলিন লোকে স্যামসাং এই পরিষেবা সম্পর্কে ব্রিফ করেছে। “এটা এমন নয় যে স্যামসাং একটি ক্রেডিট প্রদানকারী হয়ে উঠতে এবং ঋণ নেওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে,” তিনি লিখেছেন। “পরিবর্তে, এটি আপনার কেনাকাটা সহজ করে এবং আপনার অর্থপ্রদানকে কোম্পানির প্রতিনিধি যা বলেছে তাতে পরিণত করে ‘প্রথম অফলাইন পেমেন্ট প্ল্যান অভিজ্ঞতা’৷’

এদিকে, ট্যাপ টু ট্রান্সফার হল একটি পিয়ার-টু-পিয়ার পেমেন্ট পরিষেবা, যা অ্যাপলের ট্যাপ টু ক্যাশের পছন্দের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আইফোনের সমতুল্যের মতো, আপনাকে শুধুমাত্র এমন একজনের সাথে ফোন বাম্প করতে হবে যাকে আপনি অর্থপ্রদান করতে চান (বা এর দ্বারা অর্থ প্রদান করা হবে)। কিন্তু এটা শুধু Samsung Pay এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; আপনি এটিকে থার্ড-পার্টি অ্যাপের সাথেও ব্যবহার করতে পারেন, কারণ এটি এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কার্ড বা অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত। তাত্ক্ষণিক কিস্তির মতো, এটি ভিসা এবং মাস্টারকার্ডের সাথে কাজ করে।

বাচ্চাদের জন্য গ্যালাক্সি ওয়াচ

গুগল

বাচ্চাদের জন্য গ্যালাক্সি ওয়াচটি একটি নতুন গিয়ারের মতো শোনাতে পারে তবে এটি পরিবর্তে সেলুলার গ্যালাক্সি ওয়াচ 7 (এবং সম্ভবত ভবিষ্যতে পরিধানযোগ্য) এর জন্য একটি নতুন সেটআপ বিকল্প। আপনি কি জানেন, ভালো লেগেছে বাচ্চাদের জন্য অ্যাপল ওয়াচ.

স্যামসাং, যেটি অভিজ্ঞতায় গুগলের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, বলেছে যে অভিভাবকরা তাদের ফোন থেকে একটি সন্তানের ঘড়ি সেট আপ করতে পারেন এবং এটির ইসিম সক্রিয় করতে পারেন। সেখান থেকে, বাচ্চা একটি জোড়া ফোন ছাড়াই স্মার্টওয়াচটি ব্যবহার করতে পারে। আপনি যেমনটি আশা করেন, অভিভাবকরা পাহারাদলি সেট আপ করতে পারেন — যেমন অ্যাপগুলি ইনস্টল করা আছে এবং স্কুল চলাকালীন সময়সূচীতে ব্যাঘাত ঘটে না। অবস্থান ভাগ করা ঐচ্ছিক, এবং Samsung এবং Google জিনিসগুলিকে মজাদার রাখতে নতুন বাচ্চা-কেন্দ্রিক অ্যাপ এবং ঘড়ির মুখগুলি অফার করছে৷