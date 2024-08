Hollyoaks তারকা ঠিকানাগুলি ভবিষ্যত দেখায় কারণ তিনি শক্তিশালী নতুন ভূমিকা উন্মোচন করেন | সাবান

অ্যান্ডি মস হলিওকসে ভক্ত-প্রিয় রাইস অ্যাশওয়ার্থের চরিত্রে অভিনয় করেছেন (ছবি: ওয়্যারইমেজ)

এক দশকেরও বেশি সময় হয়ে গেছে হলিওকস প্রিয় Rhys Ashworth তার মৃত্যু পূরণ এবং, আমরা যদি সত্যিই সৎ হচ্ছে, আমরা করছি এখনও এটার উপর না।

জনপ্রিয় অক্ষর ছিল noughties জুড়ে একটি মূল খেলোয়াড়, জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় চ্যানেল 4 সাবান, এখন আইকনিক অ্যাশওয়ার্থ গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে চালু করা হয়েছে।

দৃঢ়চেতাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল সিন্ডি কানিংহাম এবং জ্যাকি ম্যাককুইন এবং 2012 সালে একটি বিশাল স্টান্ট সপ্তাহের অংশ হিসাবে শেষ পর্যন্ত একটি ভয়াবহ পরিণতির সাথে দেখা করার আগে অনেকগুলি আইকনিক মুহুর্তে দেখাবে।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে হলিওকস অ্যাশওয়ার্থকে ফিরিয়ে এনেছে, যার সাথে সুজান (সুজান হল) বছরের শুরুতে একটি প্রত্যাবর্তন মঞ্চস্থআইকনিক হান্নার কথা উল্লেখ না করা (এমা রিগবি) অনেক পরিদর্শনের জন্য ড্রপ ইন.

ফ্র্যাঙ্কি এবং জেজে অসবোর্ন, রিস' ছোট ভাইবোনএছাড়াও কেন্দ্রে আছে একটি শক্তিশালী ভাইবোনের যৌন নির্যাতনের গল্পযা নিঃসন্দেহে হলিওকসের অন্যতম শক্তিশালী তারিখ থেকে

এটি সত্যিই অ্যাশওয়ার্থ এবং তাদের আশেপাশের পরিবারের জন্য একটি পুনরুত্থান।

'যদি আমাকে বাসে অর্ধেক কাটা না হত বা যাই হোক না কেন আমি নিশ্চিত যে আমি এতক্ষণে সেখানে ফিরে যেতাম!', মেট্রো.কো.উকের সাথে একচেটিয়া চ্যাটে হেসেছিলেন রাইস তারকা অ্যান্ডি মস।

'যদি শুধু সুজান আর হান্নাকে দেখতে না হয়।'

অ্যান্ডি, 40, হলিওকসে তার সময় সম্পর্কে বলার মতো ভাল জিনিস ছাড়া আর কিছুই ছিল না কারণ আমরা শোতে তার সময় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এমনকি তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি এখনও ভক্তদের কাছে রাইস হিসাবে স্বীকৃত। তিনি সহ-অভিনেতা সুজানের প্রশংসা করতেও দ্রুত ছিলেন, যিনি তার অন-স্ক্রিন মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।



Rhys Hollyoaks অনুরাগীদের সাথে একজন দৃঢ় ভক্ত-প্রিয় ছিলেন (ছবি: লাইম পিকচার্স)

'[Hollyoaks] আমার দ্বিতীয় বড় কাজ ছিল এবং আমি এটির গতিতে অভ্যস্ত ছিলাম না এবং এটি কতটা দ্রুত চলে এবং সুজান সত্যিই আমাকে তার ডানার নীচে নিয়েছিল', তিনি বলেছিলেন। 'আমাকে তার সমস্ত টিপস এবং এই জাতীয় জিনিস, সে আমাকে সকালে আমার লাইন চালাতে সাহায্য করবে।

'আমি তাই তার জন্য খুশি. তারা সাবানে যা করে তা হল তারা পুনরুত্থিত হয়, তারা একটি শক্তিশালী মা পায় এবং পরিবারকে গড়ে তোলে যাতে সে এটিতে দ্বিতীয় ফাটল পাচ্ছে, আমি তার জন্য তৈরি করছি।'

সুজান এবং এমার সাম্প্রতিক প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও, অ্যান্ডি যেভাবে রাইসের গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছেন, বিশেষত কারণ এটি তাকে অভিনয়ের অন্যান্য সুযোগগুলি অন্বেষণ করার সুযোগ দিয়েছে।



Rhys জ্যাকির বাহুতে মারা গেছে (ছবি: লাইম ছবি)

'একভাবে আমি খুশি [he was killed off] কারণ আমি হলিওকসে আরও 10 বছর সুখে থাকতে পারতাম,' তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আমি মনে করি না আমি একজন ব্যক্তি বা অভিনেতা হিসেবে বড় হতাম।

'সেটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি সরাসরি চলে গেলাম লন্ডননতুন বন্ধুদের একটি সম্পূর্ণ বোঝা পূরণ. আমি নিজের সম্পর্কে বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করেছি যা আমি জানতাম না কিন্তু সবসময় সেখানে ছিলাম। আমার জন্য এটি আমার জীবনের একটি অধ্যায় বন্ধ করে দিয়েছে।

'আমি আনন্দিত যে এটি কীভাবে শেষ হয়েছে তাই আমি লন্ডনে এসে অন্বেষণ করতে পারি পরবর্তী আমার জীবনের অধ্যায়, ঘোস্ট দ্য মিউজিক্যালের মতো কাজ করা। আমি সবসময় একটি মিউজিক্যাল করতে চেয়েছিলাম। আমি এখন তিন বা চারটি করেছি এবং আমি এটি পছন্দ করি, এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শৃঙ্খলা।

'আমার ক্যারিয়ারের প্রথম 15 বছর ধরে আমি শুধু টিভি করছিলাম এবং আমি সবসময় এই ভিন্ন জিনিসগুলি করার জন্য উদগ্রীব ছিলাম, তাই একবার সেই অধ্যায়টি বন্ধ হয়ে গেলে, এটি খুলে গেল এবং তারপর থেকে আমি অনেকগুলি ভিন্ন জিনিস করেছি।'

অ্যান্ডির পরবর্তী প্রজেক্ট হল লন্ডনের উইল্টনের মিউজিক হলে ফ্র্যাঙ্কস ক্লোসেটে শিরোনামের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তিনি আরও বেশি উত্সাহী হতে পারেননি এমন একটি ভূমিকা।

'ফ্রাঙ্ক'স ক্লোজেট ব্যাখ্যা করা কঠিন,' আমি যখন নাটকটির সংক্ষিপ্তসার করতে বললাম তখন তিনি হেসে বললেন। 'আমি এটিকে বর্ণনা করতে পারি তা হল এটি একটি অদ্ভুত প্রেমের গল্প। অ্যালান ফ্রাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করেছে [played by Andy] তাকে বিয়ে করার জন্য, ফ্রাঙ্ক সম্মত হয়েছে, তারা বছরের পর বছর ধরে একসাথে আছে এবং এটি সবই সোজা বলে মনে হচ্ছে। তারপর ফ্র্যাঙ্ক ঠান্ডা পা পেতে শুরু করে বিয়ে যতই ঘনিয়ে আসছে – অঙ্গীকার, বিবাহ।

'শ্রোতারা ফ্রাঙ্কের পায়খানার ভিতরে দেখতে পান যখন তিনি তার জিনিসপত্র পরিষ্কার করছেন একজন বিবাহিত পুরুষ হিসাবে তার নতুন জীবনের জন্য জায়গা তৈরি করার জন্য।

পায়খানার মধ্যে এটি যেমন মনে হয় তেমনটি নয়, এটি বেশ কল্পনাপ্রসূত জগৎ এবং তিনি অতীতের ডিভাদের দ্বারা পরিদর্শন করেছেন যারা তাকে তার জীবন নিয়ে চলতে এবং সুখী বিবাহিত পুরুষ হওয়ার জন্য পরামর্শ বা সান্ত্বনা বা উত্সাহ দেয়।

'আমরা যেমন ভাবি তেমনটা দেখা যায় না এবং সমর্থনকারী কাস্ট, গেইটি গার্লস, তার কাঁধে থাকা দেবদূত এবং শয়তানের মতো এবং এটি এই জাদুকরী কল্পনার জগতে ঘুরছে। কিছুই খুব গুরুতর নয়, কিছুই খুব গভীর নয়, এটি সমস্ত জিভ-ইন-গাল, এটি রেজার তীক্ষ্ণ সংলাপ, সুন্দর গান এবং সত্যিই একটি টেক্কা টুকরা।

'প্রতিটি ডিভা বেশ কিছু, নির্দিষ্ট শ্রোতাদের কাছে, সহজেই চেনা যায় এবং তাদের গান সেই ডিভার স্টাইলে। সুতরাং আপনি ইতিমধ্যে মনে করেন যে আপনি গানটি জানেন কিন্তু স্টুয়ার্ট উড, আমাদের লেখক, একজন প্রতিভা এবং আপনি মনে করবেন এটি তাদের পিছনের ক্যাটালগের অন্তর্গত।'

অ্যান্ডি, যিনি পল কুথবার্টের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ডাক্তাররানাটকটিকে 'একটি চরিত্রের যাত্রা' ব্র্যান্ড করেছে, যদিও যোগ করেছে যে এটি দর্শকরা যা আশা করতে পারে তা নয়।

'একটি অদ্ভুত গল্পের সাথে মাঝে মাঝে এটি অতীত এবং অশান্তি সম্পর্কে,' তিনি বলেছিলেন। 'এমন কিছু মুহূর্ত আছে, দুঃখের মুহূর্ত আছে, কিন্তু আমরা এটাকে হালকা রাখি, এটাকে এগিয়ে রাখি।

'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফ্র্যাঙ্কের যাত্রা বিশাল। আপনি তার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে দেখতে পাবেন এবং কেন তিনি বিয়ে করতে চান না। সেখানে তারা হবে/তারা করবে না, এতেও অনেক বিপদ। শেষ পর্যন্ত শ্রোতারা ফ্রাঙ্ককে খুব ভালোভাবে চিনেন।'

প্রাক্তন সাবান তারকা এমন প্রকল্পগুলির একজন অনুরাগী যা তিনি এবং দর্শক উভয়কেই একটি চরিত্রকে গভীরভাবে জানতে পারবেন।

'আমি বিট পার্টস করেছি, ক্যারেক্টার পার্টস করেছি। কিন্তু আমার জন্য আমি শুধু একটি চরিত্রকে জীবন্ত করতে ভালোবাসি। আমি স্ক্রিপ্ট পাওয়ার আগে ফ্রাঙ্কের ক্লোজেট সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমি স্ক্রিপ্টটি পড়েছি এবং লাইনগুলি পছন্দ করেছি এবং আমি ছিলাম, “আমি এটি করতে পারি।”

'আমার যা করার দরকার ছিল তা হল পরিচালকের সাথে চেক করা যে আমরা একই পৃষ্ঠায় ছিলাম, কারণ একটি মিউজিক্যালের সাথে আপনি মনে করেন যে এটি পুরো জিনিসটির জন্য 'লালালা' হতে চলেছে। আমি অনড় ছিলাম যে আমি এত ছোট কাজটি করতে চেয়েছিলাম, আমি যখন দর্শকদের সাথে কথা বলি তখন আমি তাদের সাথে এভাবে কথা বলি।

'আমি মনে করি, এই ক্ষুদ্র মুহূর্তগুলো পাওয়া পাগলামি এবং শিবির এবং বাকিদের বাড়াবাড়ির পটভূমিতে এটি খুব ভাল কাজ করে।'

অ্যান্ডি হলিওকসে তার সময়কে কৃতিত্ব দিয়েছিলেন যে তাকে ফ্র্যাঙ্কস ক্লোসেটের মতো একটি নাটক করার সময় প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে সজ্জিত হতে সাহায্য করেছিল।

চ্যানেল 4 সাবান, যা যুক্তরাজ্যের টিভির একটি প্রধান রয়ে গেছে, সেপ্টেম্বরে একটি বিশাল পরিবর্তন হতে চলেছে, এর সাপ্তাহিক পর্বের দুটি বাদ দেওয়া হচ্ছে আজকের দিনে এবং যুগে লোকেরা কীভাবে টেলিভিশন ব্যবহার করে তা আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করার জন্য, একটি পদক্ষেপ যা অ্যান্ডি মনে করে একটি ভাল।

তিনি বলেন, 'একটি সাবানের কয়েকটি পর্ব তৈরি করতে কয়েক লাখ টাকা খরচ হয়, সেখানে সেই বাজেট আর নেই কারণ লোকেরা যখনই এটি দেখতে চায়,' তিনি বলেছিলেন। 'আমি জানি তারা এখন এপিসোড ছোট করেছে এবং সেরকম জিনিস। এটি অবশ্যই বিকশিত হচ্ছে এবং এটি অবশ্যই পরিবর্তিত হচ্ছে তবে আমি সত্যিই মনে করি এটি ইস্যু-ভিত্তিক এবং সমাজের প্রতিচ্ছবিতে ফিরে যাওয়া উচিত,' তিনি যোগ করেছেন, সাবানগুলিকে আজকাল আরও 'চাঞ্চল্যকর' বলে বিশ্বাস করেন।

'আমি সেই গল্পগুলি বলতে এবং যারা সেগুলি দেখতেন তাদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া এবং সংযোগ শুনতে পছন্দ করতাম।'

'আমি মনে করি বিশেষত সেই সময়ে আমাদের শোয়ের জন্য, আমরা সমাজে এই বিশাল ইস্যুতে আঘাত করছিলাম। আমরা প্রথম একজন ছিলাম যাদের ট্রান্সজেন্ডার স্টোরিলাইন বা হান্নার খাওয়ার ব্যাধি ছিল যা বেশ বড় ছিল। কি সম্মতি হিসাবে গণনা করা হয়. বড় স্টোরিলাইন যা সত্যিই শিক্ষিত করেছে।'

ফ্র্যাঙ্কস ক্লোজেট মঙ্গলবার 3 সেপ্টেম্বর থেকে শনিবার 14 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উইল্টনের মিউজিক হল, গ্রেস অ্যালি, লন্ডনে চলে৷ আরও তথ্যের জন্য এবং কীভাবে টিকিট বুক করবেন, ক্লিক করুন এখানে.

আপনি যদি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন, ভিডিও বা ছবি আমাদের ইমেল করে যোগাযোগ করুন [email protected] – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই.

নীচে একটি মন্তব্য রেখে সম্প্রদায়ে যোগদান করুন এবং আমাদের হোমপেজে সাবান সব কিছুর আপডেট থাকুন.

আরও: হলিওকস ফ্র্যাঙ্কির গল্পের ফলাফল প্রকাশ করেছে – যেহেতু দ্বিতীয় ভাইবোনের অপব্যবহারের অগ্নিপরীক্ষা নিশ্চিত হয়েছে



আরও: হলিওকস তারকা 'আশ্চর্যজনক' ব্লু টুইস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কারণ তিনি কোনও প্লটের অসঙ্গতি পরিষ্কার করেছেন



আরও: হলিওকস গ্যাংস্টারের পরিচয় নিশ্চিত করে বলে নীল মুখোশ খুলেছে – এবং এটি অপ্রত্যাশিত



এই সাইটটি reCAPTCHA এবং Google দ্বারা সুরক্ষিত গোপনীয়তা নীতি এবং পরিষেবার শর্তাবলী আবেদন