Kitchener, Ont-এ নাৎসি পতাকা দেখে প্রতিবেশীরা বিরক্ত। বাড়ি

একটি রান্নাঘরে বসবাসকারী বাসিন্দারা, Ont. প্রতিবেশীরা বলে যে তাদের রাস্তায় একটি বাড়িতে একটি নাৎসি পতাকা উড়তে দেখে অস্বস্তিকর ছিল।

“যতদূর আমি উদ্বিগ্ন, জঘন্য,” প্রতিবেশী শ্যারন লেমারস বলেন. “এতে অনেক খারাপ স্মৃতি রয়েছে। আমার পরিবার জার্মান। আমি একজন প্রথম প্রজন্মের কানাডিয়ান এবং এখানে এর কোনো স্থান নেই। বিশেষ করে যেহেতু অনেক জার্মান এখানে অভিবাসিত হয়েছে এবং তারা তাদের সাথে আনতে চায়নি।”

ক্রিগসমারিন নামে পরিচিত নাৎসি সামরিক পতাকা সোমবার স্টার্লিং এভিনিউ সাউথের একটি বাড়ির বাইরে দেখা গেছে।

মার্শাল, যিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন তিনি প্রথম নাৎসি প্রতীকটি দেখেছিলেন তখন এটি বিশ্বাস করতে পারেননি।

“[It] আমাকে বিস্মিত করেছে,” তিনি ব্যাখ্যা করলেন। “সুতরাং আমি একটি ঘুরে ফিরে. যখন আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে এটি কী ছিল, আমি কিছু ছবি তুলেছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ফোন করি।”

ওয়াটারলু রিজিওনাল পুলিশ সার্ভিস জানিয়েছে যে তারা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন পেয়েছে।

“[Officers] বাসভবনে সাড়া দিয়েছিলেন এবং বাসিন্দার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন,” বলেন কনস্ট। ক্রিস ইডেন, একজন WRPS পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার। “[They were]তবে, ব্যর্থ। ইক্যুইটি, ডাইভারসিটি এবং ইনক্লুশন ইউনিটের সহায়তায় একটি তদন্ত শুরু হয়েছিল।”

তারপর থেকে পতাকাটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে তবে পুলিশ নিশ্চিত নয় কে এটি নামিয়েছে।

“ব্যক্তির সাথে কোন যোগাযোগ হয়নি [living at the home]”ইডেন বলল।

সিটিভি নিউজও তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও আমাদের প্রতিবেদক দরজায় ধাক্কা দিলে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

পুলিশ বলেছে তাদের আর কিছু করার নেই।

“আমরা স্বীকার করি যে কানাডিয়ান চার্টার অফ রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমসের অধীনে ব্যক্তিদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে,” ইডেন বলেছেন৷ “তবে, এই অঞ্চলে ঘৃণার মূলে আপত্তিকর অভিব্যক্তির কোন স্থান নেই।”

পুলিশ এখনও বাসিন্দার সাথে কথা বলতে চায়।

“আমরা ব্যক্তির সাথে খোলা দরজা যোগাযোগকে স্বাগত জানাই,” ইডেন বলেছেন।

এদিকে প্রতিবেশীরা আশা করছে তারা আর পতাকা দেখতে পাবে না।

“এখানে কোন জায়গা নেই,” লেমারস বলেছিলেন। “আমি আনন্দিত যে এটি নিচে আছে এবং আশা করি তারা এটিকে ফিরিয়ে আনবে না।”

“আমি অনুভব করেছি যে এটি আশেপাশের এবং কিচেনারের কাছে খুব অসম্মানজনক ছিল,” মার্শাল ব্যাখ্যা করেছিলেন। “ওই পতাকা ওড়ানোর ফলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য অযাচিত ট্রমা হতে পারে।”

যখন তিনি ছবিগুলি অনলাইনে শেয়ার করেছিলেন তখন তিনি পতাকা রক্ষাকারী লোকদের দেখে হতাশ হয়েছিলেন।

“মানুষ হয় অশিক্ষিত বা সাধারণভাবে অজ্ঞ,” মার্শাল বলেছিলেন। “সমর্থন করেছেন যে সমস্ত মানুষ [those of us that reported it]আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই কারণ এটিই এই সম্প্রদায়টিকে বিশেষ করে তোলে।”