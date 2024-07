Meu namorado é chato: o que devo fazer?

Seus esforços foram em vão, ele parecer desinteressado e o relacionamento estagnado? Talvez seja hora de avaliar a relação Foto: iStock / Jairo Bouer

Se você acha seu namorado chato, deve refletir sobre o motivo disso, tentar ter uma conversa gentil e respeitosa com ele e injetar proativamente um pouco de entusiasmo na relação. Relacionamentos saudáveis de longo prazo exigem esforço, comunicação e priorização contínuos de ambos os parceiros.

Isto significa continuar a perseguir paixões partilhadas, experimentar coisas novas juntos, ter conversas significativas, demonstrar afeto e apreço e reservar tempo de qualidade uns para os outros. Os relacionamentos estão sempre entre altos e baixos e não existe um perfeito. Mas quando há um problema (como o tédio), é importante abordá-lo e resolvê-lo.

Como lidar com um namorado chato

‘Se você acha seu namorado (ou relacionamento) chato, certifique-se de abordar o assunto de forma construtiva e respeitosa. Esta é uma visão geral das etapas que você pode seguir para resolver o problema:

Comunicação

A palavra “chato” tem uma conotação negativa, então chamar alguém de chato provavelmente não é a melhor abordagem. Em vez disso, pense sobre qual é exatamente o problema (falta de interesse comum, conversa limitada, rotina, etc.) e depois expresse suas preocupações com gentileza, concentrando-se em seus próprios sentimentos e encontrando soluções – evite culpa, ridículo e desprezo. Deixe-o saber que você se preocupa com ele e com o relacionamento e deseja melhorá-lo para vocês dois. Por exemplo, você poderia dizer coisas como:

“Sinto que falta variação em nosso relacionamento – parece que ficamos muito em casa e não tentamos coisas novas.”

“Costumávamos fazer muito mais juntos – quero isso de novo.”

“Sinto que ficamos um pouco presos em nossas rotinas, deveríamos tentar X e Y.”

“Você está feliz com o nível de variedade e entusiasmo em nosso relacionamento?”

“Você parece muito estressado com o trabalho, por que não fazemos algo relaxante neste fim de semana, como fazer uma caminhada ou uma aula de ioga juntos?”

Encontre soluções

Ao conversar com seu namorado sobre seus problemas, concentre-se em encontrar soluções e um caminho a seguir. Vocês dois podem ter ideias para injetar entusiasmo e variedade em seu relacionamento. Encontre novas atividades que vocês possam experimentar juntos, planeje uma viagem ou encontro e agende um horário para se conectarem. Peça-lhe que compartilhe seus interesses, paixões e ideias com você e seja receptivo para explorá-los juntos – incentive-o a assumir um papel ativo. Se você está lutando para fazer isso sozinho, talvez um terapeuta ou treinador possa ajudá-lo a navegar no processo.

Tenha paciência e compreensão

A mudança leva tempo e esforço. Vocês dois devem estar dispostos e proativos para melhorar o relacionamento e trazer mais diversão para ele – como diz o ditado: “A grama é mais verde onde você a rega”. Se ele estiver lutando com a saúde mental ou passando por um período estressante no trabalho, mostre-lhe apoio e compreensão. Explore se pode haver maneiras de ajudá-lo ou tornar as coisas mais fáceis. No entanto, não é sua responsabilidade resolver os problemas dele, por isso também pode ser importante que ele procure ajuda profissional.

Devemos terminar?

Ao considerar se deve terminar com seu namorado, é essencial refletir sobre seus sentimentos e a qualidade do seu relacionamento. Quando jovens, muitas vezes romantizamos relacionamentos com base em representações idealizadas em livros e filmes. No entanto, o amor verdadeiro é mais complexo e requer uma base sólida. A excitação pode diminuir, mas perder consistentemente o interesse em seu parceiro costuma ser um sinal de questões mais profundas que precisam ser abordadas, e não simplesmente aguardadas.

Se todos os seus esforços forem em vão, ele parecer desinteressado em trabalhar nas coisas e o relacionamento continuar estagnado e insatisfatório, talvez seja hora de avaliar se vocês são realmente compatíveis. Sua sensação de tédio pode ser uma indicação de que as coisas não estão funcionando entre vocês e que suas necessidades não estão sendo atendidas.

Reserve um tempo e pense sobre:

-O relacionamento atende a maioria das suas necessidades, mas você gostaria que fosse um pouco mais emocionante/ativo/espontâneo?

-Reflita se você pode ver um futuro com ele se as coisas continuarem como estão.

-O relacionamento está drenando principalmente sua energia (e já faz algum tempo)?

-Você já está no relacionamento há algum tempo e a excitação inicial desapareceu.

Se suas necessidades não estão sendo atendidas, você está sendo maltratado ou simplesmente não está feliz, não há problema em sair e buscar um relacionamento que seja mais adequado. Você não deve se sentir pressionado a se acomodar.

Para avaliar seu relacionamento, faça uma lista realista do que você realmente precisa de um parceiro. Seja prática e concentre-se em quatro elementos essenciais: comunicação produtiva, segurança e proteção, amor e compreensão mútua. Se o seu relacionamento atual atende a essas necessidades, isso é um sinal positivo.

Vocês podem trabalhar juntos para manter o relacionamento renovado e estimulante, planejando novas experiências, explorando interesses comuns e mantendo uma conexão ativa e gratificante. Se a sua preocupação é principalmente o desaparecimento da excitação inicial, tente reacender a centelha introduzindo novas atividades, tendo conversas abertas sobre suas necessidades e trabalhando juntos para manter o relacionamento envolvente e gratificante.

Identifique a causa do tédio

1. Interesses diferentes

Você e seu namorado podem ter interesses e hobbies diferentes, o que pode significar que vocês raramente se envolvem em atividades que considerem estimulantes. Embora isso não o torne objetivamente chato, pode fazer com que você o considere chato. Cada pessoa é única e tem interesses diferentes, o que é um aspecto normal e saudável de qualquer relacionamento. Porém, para que um casal permaneça vinculado e satisfeito, é essencial que pratiquem algumas atividades juntos.

Ambos os indivíduos devem manter as suas próprias identidades, interesses e fontes de realização fora do relacionamento. No entanto, esta independência deve complementar o relacionamento, e não compensar a falta de entusiasmo e intimidade nele. Proximidade e centelha são coisas que devem ser cultivadas conscientemente a longo prazo, e não apenas esperadas em ciclos.

Conselhos:

Uma forma de fortalecer a ligação entre parceiros é encontrar um terreno comum. Os casais devem explorar interesses e hobbies comuns que possam desfrutar juntos. Isso permite que eles passem bons momentos um com o outro enquanto fazem algo que ambos consideram gratificante. Por exemplo, se o seu parceiro gosta de videogame e você gosta de ir a bares, por que não experimentar um bar de fliperama para combinar os dois interesses?

Outra abordagem é os casais tentarem algo totalmente novo juntos, como pintar, acampar ou treinar para uma maratona. Envolver-se em novas experiências pode trazer entusiasmo, memórias compartilhadas e energia renovada ao relacionamento. Isso pode ajudar a prevenir a estagnação e o tédio, mantendo o relacionamento vibrante e dinâmico.

É importante lembrar que embora as diferenças individuais devam ser celebradas, nutrir experiências compartilhadas é crucial para manter um vínculo forte. Ao trabalhar ativamente para encontrar interesses comuns e tentar coisas novas juntos, os casais podem equilibrar as suas identidades individuais com as necessidades do seu relacionamento.

2. Comunicação improdutiva

Talvez você goste de discutir filosofia e o significado mais profundo da vida, mas seu namorado prefere conversar sobre assuntos leves. Seus estilos de comunicação também podem ser diferentes, o que dificulta o compartilhamento de experiências significativas.

Conselhos:

-Converse com seu namorado sobre isso e explique como você se sente, por exemplo, que gostaria de ter conversas mais significativas com ele e saber mais sobre seu mundo interno.

-Encontre algo que seja importante para ele e incentive-o a compartilhar (mesmo que não seja necessariamente algo que você consideraria “profundo”).

-Você pode tentar fazer perguntas abertas quando ambos tiverem tempo e espaço para uma conversa profunda – certifique-se de ouvir ativamente e permitir que ele se expresse.

-Se ele não estiver interessado, pergunte-se o quão importante é para você ter essas conversas com ele ou se você pode ter essas conversas com seus amigos/familiares e aproveitar o relacionamento com seu parceiro por outros motivos (não há resposta certa ou errada aqui – é inteiramente subjetivo).

3. Pequena zona de conforto

Você quer experimentar coisas novas, explorar lugares diferentes e conhecer pessoas, mas seu namorado prefere ficar na zona de conforto e na rotina? Se ele é uma criatura de hábitos, mas você não, isso pode fazer com que ele pareça chato aos seus olhos.

Conselho:

Converse sobre isso com ele para entender por que é importante para ele permanecer em sua zona de conforto e rotina. Pode ser mais fácil começar integrando coisas (novas) em sua rotina, por exemplo, toda quinta-feira à noite, vocês tentam algo novo/fazem algo juntos – dessa forma, ele está preparado e pode planejar isso. Incentive-o a sair de sua zona de conforto e explique-lhe os benefícios, por exemplo, aprender algo novo, melhorar a saúde mental, o crescimento pessoal e trazer entusiasmo ao relacionamento.

4. Estresse e fadiga

Ele está passando por alguma coisa ou seu trabalho é muito exigente? Estresse, fadiga e ter muitas coisas para fazer podem esgotar a energia e o entusiasmo de uma pessoa, o que pode fazer com que ela queira assistir TV à noite em vez de sair.

Conselho:

Ele pode estar temporariamente “chato” por causa de estressores externos; nesse caso, você deve apoiá-lo e mostrar compreensão. Isso fortalecerá seu vínculo e o ajudará a navegar nesse período de tédio. Lembre-se de que as pessoas lidam com o estresse de maneiras diferentes, então, para ele, sair pode fazê-lo se sentir pior. Ele pode preferir ficar em casa e/ou sozinho, então isso deve ser respeitado. Se isso for algo contínuo e ele estiver constantemente estressado e cansado, ele pode estar enfrentando dificuldades de saúde mental e precisar de apoio, por exemplo, de um terapeuta ou similar. Em ambos os casos, converse com ele, expresse seus sentimentos com respeito e tentem encontrar soluções juntos.

5. Incompatibilidade

O problema poderia ser que você é incompatível em termos de níveis de energia, o que “diversão” significa para você, introversão/extroversão ou estilos de personalidade? Pode ser que a incompatibilidade tenha atraído você inicialmente, mas à medida que o relacionamento progride, isso contribui para a sensação de tédio no relacionamento.

Conselho:

É importante encontrar um meio-termo e um compromisso em um relacionamento. Por exemplo, vocês podem concordar em sair juntos uma vez por semana e assistir a um filme juntos em casa uma vez por semana. Você ganha muito com esse relacionamento ou isso principalmente o esgota? Consegue satisfazer certas necessidades (como sair, etc.) com outros amigos/familiares, ou é importante que seu parceiro seja compatível nesse aspecto? Às vezes, incompatibilidade significa que o relacionamento não vai funcionar, e talvez seja melhor seguir caminhos separados – depende de quão incompatível você é (ou seja, pode ser incompatível em algumas coisas, mas totalmente alinhado em outras) e o que é importante para você em um relacionamento romântico.

6. Previsibilidade

Talvez a espontaneidade e a excitação tenham evaporado do seu relacionamento e tudo pareça muito previsível e rotineiro. Você pode sentir que ele não tem mais muito interesse em você ou no relacionamento, ou talvez ele próprio esteja preso a uma rotina. A previsibilidade e a falta de espontaneidade podem matar o romance e fazê-lo parecer chato.

Conselho:

Você já tentou fazer coisas espontâneas com ele? Surpreendeu-o com um encontro ou viagem romântica? Convidou-o para experimentar uma nova atividade ou esporte? Fazer algo espontâneo ou fora do comum juntos pode criar uma nova faísca e dar um impulso positivo ao seu relacionamento – inicialmente, você pode precisar ser a força motriz por trás disso.

7. Falta de paixão

Paixão e ambição podem fazer um homem parecer excitante e vivo – um homem sem paixão e motivação pode parecer chato aos olhos de algumas pessoas. Também pode ser que ele seja apaixonado pelo trabalho e pelos amigos, mas parece ter perdido a paixão pelo seu relacionamento e/ou vida sexual.

Eu sou o problema?

Em alguns casos, o problema pode não ser que seu namorado seja chato, mas que você fica entediado facilmente e precisa de altos níveis de excitação. Ele pode estar “muito” disponível e amoroso, mas você está acostumada com o drama e a turbulência em um relacionamento. Aqui estão algumas perguntas para ajudá-lo a descobrir se ele é chato ou você fica entediado facilmente (também pode ser as duas coisas):

-Você frequentemente instiga discussões e conflitos mesmo por questões menores?

-Você se sente inquieto e desconfortável em situações pacíficas?

-Seus relacionamentos passados e atuais são tumultuados e dramáticos? Por exemplo, há discussões e problemas frequentes, ou muita manipulação ou abuso.

-Você luta com rotina e estabilidade? Você (inconscientemente) busca mudança ou caos?

-As pessoas já lhe disseram muitas vezes que você “explode as coisas fora de proporção”? Você concorda com eles ou sente que estão minando seus verdadeiros sentimentos?

-Você adora fofocas e fala sobre a vida e o drama de outras pessoas?

-Você acha difícil ficar sozinho com seus pensamentos? Você evita ficar sozinho e sempre procura distrações?

Se você respondeu sim à maioria dessas perguntas, pode ser que você tenda a procurar emoções intensas em um relacionamento. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas às vezes essa necessidade pode resultar de baixa autoestima e/ou de um estilo de apego inseguro, caso em que você deve abordar isso para melhorar seu bem-estar.

Conselho:

Se ele não for muito ambicioso ou apaixonado, essa pode ser apenas a personalidade dele e você pode ser incompatível nesse aspecto. É importante lembrar que cada pessoa tem qualidades e preferências únicas, mas se a falta de paixão dele for uma deficiência na sua opinião, você pode não ser uma boa opção. Se for devido a problemas de saúde mental ou estresse na vida dele, você deve ser compreensivo e tentar apoiá-lo de todas as maneiras que puder – você também pode incentivá-lo a procurar ajuda profissional.

Se o problema for sua vida sexual, comunique o que está faltando e o que você procura e experimentem coisas novas juntos. Um treinador sexual, terapeuta ou workshop também pode ser útil.

Alguns conselhos a mais:

-A conscientização é o primeiro passo para a mudança, então tente reconhecer padrões e gatilhos.

-Pratique a atenção plena para ajudá-lo a permanecer com os pés no chão.

-Estabeleça limites consigo mesmo e com as pessoas em sua vida que causam drama.

-Encontre maneiras saudáveis de liberar energia.

-Procure o apoio de um terapeuta, de amigos e familiares, se isso for útil.

Fonte: Simply Psychology