NERC NBET কে নতুন বিদ্যুৎ চুক্তি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়, সরাসরি DisCo-GenCo লেনদেন সক্ষম করে

নাইজেরিয়ান ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন (এনইআরসি) নাইজেরিয়ান বাল্ক ইলেকট্রিসিটি ট্রেডিং পিএলসি (এনবিইটি) কে নাইজেরিয়ান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিতে (এনইএসআই) বিদ্যুত এবং আনুষঙ্গিক পরিষেবাগুলির ক্রয় এবং পুনঃবিক্রয়ের জন্য নতুন চুক্তিতে প্রবেশ বন্ধ করার নির্দেশনা জারি করেছে।

আদেশটি, 25 জুলাই থেকে কার্যকর, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলিকে (ডিসকস) এনবিইটি মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ না করে সরাসরি জেনারেশন কোম্পানি (জেনকোস) থেকে বিদ্যুৎ কেনার অনুমতি দেয়।

NERC বলেছে যে এই আদেশ লঙ্ঘন করে NBET দ্বারা সম্পাদিত কোনো চুক্তি অনুমোদিত হবে না এবং নিয়ন্ত্রক অনুমোদন সাপেক্ষে হবে। যাইহোক, NBET পাঁচটি প্রজন্মের কোম্পানির সাথে সম্পূর্ণ কার্যকর চুক্তি পরিচালনা করতে থাকবে, যেমন Azura Power West Africa Ltd, Omotosho Power Plc, Olorunsogo Power Plc, Nigerian Agip Oil Company Ltd, এবং Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd, ন্যূনতম উপর ভিত্তি করে তাদের নিজ নিজ পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্টে (পিপিএ) ক্ষমতা “নেওয়া বা প্রদান”।

এই পাঁচটি প্ল্যান্টের ক্ষমতা ডিসকসের কাছে ন্যস্ত করা হবে তাদের নিজ নিজ ন্যস্ত করা চুক্তিতে ক্ষমতার নিশ্চিত ভাগের ভিত্তিতে। NBET-এর সাথে “টেক অ্যান্ড পে” পিপিএ বা অন্তর্বর্তী শক্তি বিক্রয় চুক্তি সহ অন্যান্য পাওয়ার প্ল্যান্টগুলিকে বর্তমানে NBET-এর ক্ষমতার জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে DisCos-এর সাথে আলোচনা ও চুক্তি করার জন্য 60 দিন সময় দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর প্রশাসন তার বর্তমান অপারেটিং লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে NBET এর বিলুপ্তির বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে এমন জল্পনা-কল্পনার মধ্যে এই উন্নয়নটি এসেছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী, আদেবায়ো আদেলাবু, কোম্পানির বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর/সিইও, নায়েমেকা ইওয়েলুকওয়ার মেয়াদ নবায়ন করতে অস্বীকার করেছেন এবং তাকে 24 জুলাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজারের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন।

NBET, 29 জুলাই 2010-এ নিগমিত এবং ফেডারেল সরকারের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন, উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলির কাছ থেকে বিদ্যুতের প্রধান ক্রেতা হিসাবে কাজ করে এবং বিদ্যুৎ শিল্পের মধ্যে “বিদ্যুতের পুলের ব্যবস্থাপক এবং প্রশাসক” হিসাবে কাজ করে৷ কোম্পানির প্রাথমিক 10-বছরের লাইসেন্সের মেয়াদ 2021 সালের নভেম্বরে শেষ হয়েছে এবং NERC তার অপারেটিং লাইসেন্সের মেয়াদ আরও তিন বছরের জন্য বাড়িয়েছে, নভেম্বরে মেয়াদ শেষ হবে।