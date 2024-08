PSC 7,194 জন পরিদর্শককে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে পদোন্নতি দিয়েছে II

পুলিশ সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) সম্প্রতি 7,194 পুলিশ পরিদর্শককে সহকারী পুলিশ সুপার II (ASP II) পদে পদোন্নতির অনুমোদন দিয়েছে।

এই দিবস অনুসারে, দেশব্যাপী সমস্ত পুলিশ জোনাল কমান্ড হেডকোয়ার্টার জুড়ে পরিচালিত সম্প্রতি সম্পন্ন ইন্সপেক্টর বোর্ডের সাক্ষাত্কারে তাদের সফল কর্মক্ষমতার কারণে এই কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল।

প্রেস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্সের প্রধান ইকেচুকউ আনির এক বিবৃতিতে, কমিশনের চেয়ারম্যান, অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি হাশিমু আরগুঙ্গু, জোর দিয়েছিলেন যে নতুন পদে বর্ধিত দায়িত্ব এবং জাতীয় সেবায় বৃহত্তর উত্সর্গের আহ্বান রয়েছে।

আরগুঙ্গু বলেছেন যে পদোন্নতিগুলি সময়োপযোগী, যার উদ্দেশ্য কর্মকর্তাদের দেশসেবা করতে পারদর্শী হতে অনুপ্রাণিত করা।

তিনি স্বীকার করেছেন যে নাইজেরিয়া উল্লেখযোগ্য পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা সাময়িক চ্যালেঞ্জ এবং জনগণের অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে।

তিনি সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দেশের গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং তাদের আশ্বস্ত করেন যে পুলিশি পদোন্নতি যথাসময়ে ও যোগ্যতাভিত্তিক নিশ্চিত করতে কমিশন বদ্ধপরিকর।

আরগুঙ্গু হাইলাইট করেছেন যে এই পদোন্নতি একটি বিশেষ সুবিধা যা হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় এবং দস্যুতা ও সন্ত্রাস নির্মূলে সহায়তা করার জন্য অফিসারদের পেশাদারভাবে পরিচালনা করার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

Some of the promoted officers include Ejiogu Eunice, Tiedei Deizigha, Falade Kayode, Agorua Chinedu, Noel Atuwa, Simon Oguche, Mohammed Maikuma, Somalia Maisamari, A’aron Gama’Àiki, Adesina Bosede, Otoboh Theophilus, Olaifa Idowu, Abdullahi Yari, Labaran Musa, Benedict Mamman, Gaiyu Sharafa, Maureen Odogie, Oboh Samuel George, Anthony Oliver, Amos Noku, Justin Boniface, Cleopas Kosulo, and Daniel Eneche.

কমিশন বাস্তবায়নের জন্য পুলিশের মহাপরিদর্শক, ওলুকায়োড এগবেটোকুনকে তার অনুমোদনের কথা জানিয়েছে।

পুলিশের মহাপরিদর্শক, কায়োদ এগবেটোকুন, সমস্ত পুলিশ কর্মীদের বর্ধিত কল্যাণ সুবিধার আশ্বাস দিয়েছেন। ফোর্সের মুখপাত্র এসিপি ওলুমুইওয়া আদেজোবির মতে, পিএসসির বর্তমান পদোন্নতি আইজিপির সুপারিশের ভিত্তিতে ছিল।

এগবেটোকুন নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তাদের অভিজ্ঞতা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার এবং আইনের কাঠামোর মধ্যে তাদের দায়িত্ব পালনের সময় আধুনিক পুলিশিং মান মেনে চলার আহ্বান জানান।