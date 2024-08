PÚBLICO ব্রাজিল: এটা কি এবং PÚBLICO এর তুলনায় পার্থক্য | ব্রাজিল

PÚBLICO Brasil কি?

ও পাবলিক ব্রাজিল দ্বারা নির্মিত একটি সম্পাদকীয় প্রকল্প পাবলিক পর্তুগালে বসবাসকারী একদল অভিজ্ঞ ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিকের সাথে।

কে এই প্রকল্পের লক্ষ্য?

এই সম্পাদকীয় স্থান বিশেষভাবে ফোকাস করা হয় ব্রাজিলিয়ান সম্প্রদায় যারা পর্তুগালে বাস করে এবং ব্রাজিলিয়ানরাও যারা পর্তুগালে এসে বসবাস করতে চায়, কিন্তু যারা এটি পড়তে চায় তাদের জন্য তাদের সাংবাদিকতা উন্মুক্ত।

কেন PÚBLICO Brasil তৈরি করা হয়েছিল?

কারণ পর্তুগালে বসবাসরত ব্রাজিলিয়ানদের এই সম্প্রদায়টি একটি নির্দিষ্ট ধরণের তথ্য খুঁজছে যা তাদের একটি নতুন দেশে তাদের একীকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে এবং একটি তথ্য সংস্থায় মনোযোগী হতে তাদের অসুবিধা হয়েছিল৷

এই উদাহরণ কিভাবে সম্পর্কে খবর শিক্ষা ব্যবস্থা পর্তুগাল বা কিভাবে সম্পর্কে ট্যাক্স পেমেন্ট সিস্টেম অভিবাসীদের জন্য। যারা বিদেশ থেকে এসেছেন এবং পর্তুগালে জীবন শুরু করতে চান তাদের জন্য এই শাসনগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই PÚBLICO সংবাদে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, কারণ এটি পর্তুগিজ সম্প্রদায়ের লক্ষ্য।

ক পর্তুগালে বসবাসকারী ব্রাজিলিয়ানদের সম্প্রদায়ের মাত্রা তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর থাকার প্রয়োজনীয়তাকে শক্তিশালী করে, প্রতিফলন এবং প্রশ্ন করার জন্য একটি স্থান যা তাদের আগ্রহকে প্রতিফলিত করে এবং এটিই PÚBLICO Brasil এর লক্ষ্য।

PÚBLICO ব্রাসিলের খবর এবং PÚBLICO থেকে ব্রাজিল সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংবাদের মধ্যে পার্থক্য কী?

প্রথমটি ব্রাজিলের খবর নয়, পর্তুগালের ব্রাজিলিয়ানদের জীবন সম্পর্কে। আমরা বিশ্বাস করি যে পর্তুগালে বসবাসকারী ব্রাজিলিয়ানরা তাদের দেশের খবর জানার জন্য এখন পর্যন্ত যে মিডিয়া আউটলেটগুলি খুঁজছেন তা খুঁজে বের করতে থাকবে। PÚBLICO Brasil এর খবর পর্তুগালে আপনার জীবন সম্পর্কে।

PÚBLICO Brasil খবর কি সম্পর্কে কথা বলে?

আমরা আমাদের বিষয়বস্তু সবচেয়ে জনপ্রিয় থিম দ্বারা সংগঠিত. কভার করা বিষয়গুলির উদাহরণ হিসাবে, আমাদের রয়েছে: পর্তুগালে বৈধভাবে বসবাসের নিয়ম, অভিবাসন বিভাগে অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়; আবাসন মূল্য, যা আমরা অর্থনীতি বিভাগে কভার করব; এবং সপ্তাহের শেষের জন্য সাংস্কৃতিক এজেন্ডা, আমাদের প্রথম PÚBLICO ব্রাজিল নিউজলেটারযা সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করে এবং যা হতে পারে এখানে সদস্যতা.

আমরা এই সম্প্রদায়ের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্য তাদের গল্প বলার জায়গা তৈরি করেছি, উদাহরণস্বরূপ পডকাস্ট PÚBLICO Brasilএবং How to Do It নামে একটি বিভাগ এবং যার লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে আরও বিশদে ব্যাখ্যা করা, যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় স্বাস্থ্য কার্ডের জন্য আবেদন করা।

কেন আমরা ব্রাজিলে ব্যবহৃত বৈকল্পিক পর্তুগিজ ভাষায় লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি?

কারণ এই খবরটি তাদের লক্ষ্য করে যারা এই বৈচিত্র্যে লেখেন এবং পড়েন। এই বিষয়টি একটি অভ্যন্তরীণ বিতর্ককে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমরা বিবেচনা করেছি যে এই সম্প্রদায়ে পৌঁছানোর সর্বোত্তম উপায় হল এমন একটি পণ্য অফার করা যা অবিলম্বে একত্রিত হয়। এই কারণে, আমরা একটি চিহ্ন তৈরি করেছি (নীল রঙে একটি br) যা দ্বারা লেখা সংবাদ সনাক্ত করে PÚBLICO ব্রাজিল দল যখন এইগুলি প্রকাশিত হয় এবং প্রদর্শিত হয় সাইট পাবলিক এর অধিকন্তু, PÚBLICO Brasil দল দ্বারা উত্পাদিত সমস্ত খবরের পাঠ্যের শেষে একটি নোট রয়েছে যে এটি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার রূপটিতে লেখা হয়েছে।

PÚBLICO ব্রাসিলের PÚBLICO থেকেও কি খবর আছে?

হ্যাঁ, যখনই এটি পর্তুগালের এই সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য আগ্রহের বিষয় হতে পারে, এটি সেখানেও প্রকাশিত হতে পারে৷ যে কারণে, প্রবেশ অ্যাপ PÚBLICO Brasil বা সাইটআপনি পর্তুগিজ মান উভয়েই খবর পেতে পারেন — পর্তুগালে ব্যবহৃত একটি এবং ব্রাজিলে ব্যবহৃত একটি।

আমি PÚBLICO Brasil খবর কোথায় পেতে পারি?

PÚBLICO Brasil হল a অ্যাপ (em অ্যান্ড্রয়েড এবং মধ্যে আইওএস) এবং এর নিজস্ব স্থান রয়েছে সাইট পাবলিক যে হতে পারে এখানে পরামর্শ.