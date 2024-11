quais são os conteúdos que mais caem no exame? Confira dicas para o 1º dia de prova

Confira dicas para o primeiro dia do Enem Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Paródias, macetes de fórmula, mapas mentais e até aula de revisão em ‘balada’. A verdade é que vale tudo na hora do desespero para garantir um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O primeiro dia das provas já é no próximo domingo, 3, e os estudantes que se dedicaram o ano inteiro para esse momento não têm mais tempo de aprender novos assuntos. O jeito é apostar na revisão dos conteúdos que mais caem no exame.

O primeiro fim de semana do Enem é dedicado à Linguagens e Ciências Humanas. Conteúdos de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Português e Língua Estrangeira, além da Redação, deverão fazer estudantes de todo Brasil passarem horas roendo as unhas para resolver as questões. São tantos assuntos em cada disciplina que os candidatos precisam ‘fritar’ a cabeça na hora do exame.

Quem não focou tanto nos estudos fica mais apreensivo na hora H, claro. Mas até quem seguiu no foco durante todo o ano letivo não consegue fugir do nervosismo e do medo de esquecer algo importante. Para tentar aliviar a tensão e a ansiedade de quem quer conseguir uma vaga nas universidades do País, a estratégia de revisão apenas dos conteúdos mais esperados é uma boa alternativa.

Ao Terra, professores do pré-vestibular Portes Concursos apontaram as matérias mais visadas nas disciplinas do primeiro final de semana, levando em consideração as provas anteriores.

Geografia

Para se dar bem na matéria, é importante focar em aspectos de Geografia Física e Humana, além de Geopolítica e assuntos que envolvam Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Em Geografia Física, os professores André e Vinícius Brettas apostam em questões sobre as diferenças dos Climas e Biomas. “O estudo das zonas climáticas, suas características e a relação com os biomas brasileiros e mundiais é um tema constante”, destacam.





Alunos devem se preparar para redação no Enem 2024 Foto: Reprodução

Também é importante ficar de olho em aspectos do solo e a hidrografia brasileira. “Questões sobre as formas de relevo e os principais rios do Brasil e do mundo aparecem frequentemente, incluindo a formação de bacias hidrográficas e seus efeitos socioeconômicos”, apontam.

População e urbanização

Já na Geografia Humana, a atenção deve focar em questões sobre a População e a Demografia, além do processo de Urbanização. “O ENEM explora aspectos como crescimento populacional, migrações e suas causas e consequências. Análises demográficas, como pirâmides etárias e índices de desenvolvimento humano (IDH), também são recorrentes”, recomendam.

“A urbanização e seus efeitos nas cidades, como a formação de favelas e a infraestrutura urbana, são temas frequentes. É comum que caiam questões sobre planejamento urbano e mobilidade também”, completam.

Se o ‘Agro é Pop’, ele também cai no Enem. Segundo os professores, é importante dar atenção ao tema para a prova. O foco deve ser no “papel do agronegócio na economia brasileira, suas características e os impactos sociais e ambientais”. Assuntos em Geopolítica e Globalização também devem cair.

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Em um mundo cada vez mais preocupado com as emergências climáticas e a conservação ambiental, também é importante separar um tempinho para revisar conteúdos sobre Sustentabilidade. “É comum cair temas como desmatamento, poluição, gestão de resíduos e recursos hídricos, especialmente no contexto brasileiro”, afirmam.





Candidatos podem pedir reaplicação do Enem em caso de ausência justificada Foto: Divulgação/MEC

Pensar em todos estes assuntos em um contexto cultural também é importante para se dar bem na matéria. “O ENEM frequentemente aborda a diversidade cultural no Brasil, incluindo temas como identidade étnica, movimentos sociais e manifestações culturais. Assim como o impacto da globalização na cultura local e as transformações culturais também são temas recorrentes”, explicam.

Mais que memorizar e ‘fichar’ cada tópico, os professores André e Victor acreditam na importância de uma boa interpretação e no repertório cultural dos candidatos. “Esses temas geralmente exigem não apenas memorização, mas também interpretação e análise, o que pode dificultar a compreensão para muitos estudantes”, argumentam.

Português, Literatura e Redação

Se tratando de uma boa interpretação de texto, a pova de Português também é de grande importância para o desempenho do candidato no resultado final do exame. Para a professora Helena Olivetti, pensar criticamente é a chave para se dar bem no Enem.

“O candidato precisa desenvolver habilidades de leitura crítica, que envolvem não apenas a compreensão superficial do texto, mas também a capacidade de interpretar e analisar o que está nas entrelinhas“, afirma. Para testar a capacidade de interpretação, o exame deve apostar em textos longos e variados sobre temas do cotidiano.

“O principal desafio é realizar uma leitura dinâmica e crítica, extraindo as informações essenciais. Embora, em geral, essas questões não apresentem um alto grau de dificuldade, exigem atenção e capacidade de síntese“, adverte Helena.

Nem dá para lembrar quando aprendemos a falar no idioma, mas é fato que nos comunicamos na língua portuguesa durante todo o dia. Por ser tão natural, muitas vezes os alunos tendem a não sistematizar o conhecimento na área e negligenciam o aprendizado sobre assuntos como gêneros textuais e funções de linguagem.





Enem é o maior vestibular do País Foto: Hélvio Romero/Estadão / Estadão

Gêneros textuais e variação linguística

No entanto, é esperado que o exame traga temas como a Variação Linguística, as características e diferenças entre Gêneros Textuais e as Funções da Linguagem. “Questões comuns pedem que o aluno justifique a função de linguagem utilizada em um texto”, ressalta. As comparações entre dois ou mais textos também são comumente pedidas em edições anteriores do exame.

Já em Literatura, apostar no ‘decoreba’ pode ser uma saída. Isso porque o Enem tende a cobrar os conceitos teóricos de estilos literários, com destaque para o Modernismo.

Segundo a professora Helena Olivetti, o maior desafio é saber gerenciar bem o tempo, sem perder a atenção no que está sendo proposto nos textos.

“As questões são baseadas em textos longos que exigem leitura atenta. Os candidatos precisam estar atentos aos verbos e palavras de comando nos enunciados das questões, pois muitas vezes uma alternativa pode estar correta, mas não responder exatamente ao que foi solicitado“, aconselha.

A tão temida redação do Enem pode ser desafiadora. No entanto, Helena Olivetti aposta na criatividade e no uso de repertórios socioculturais que estejam bem articulados com a discussão central do texto.

“Na reta final de preparação, tentar adivinhar o tema da redação não é a melhor estratégia. O ideal é pensar em repertórios diversificados e interessantes – legitimados e pertinentes – que possam ser utilizados em diferentes recortes temáticos”, indica.





Na foto, registro de estudantes aguardando a realização do Enem em anos anteriores Foto: Taba Benedicto/Estadão / Estadão

Para ter uma noção do que é bem recebido pela banca de avaliação, uma das estratégias é ler redações de edições passadas que tiraram nota máxima. No entanto, o candidato deve ter cuidado com os “modelos prontos”.

“O Enem valoriza a autoria e a originalidade, portanto, desenvolver seu próprio estilo pode ser um diferencial decisivo. Montar um esquema próprio de estruturação do texto, com base no estudo das competências e em sua prática pessoal, garantirá que sua redação seja autêntica e bem avaliada”, defende.

História

Apostar na História do Brasil é a chave para dominar bem a disciplina no Enem. De acordo com o professor Renan Fontes, cerca de 70% da prova é dominada por temas nacionais. Historicamente, a prova costuma abordar questões fundiárias, sociais e políticas com um foco interdisciplinar, relacionando os temas ao contexto histórico.

Na reta final, é importante revisar os aspectos do período do Brasil Colônia. “O Enem frequentemente explora a relação entre os colonizadores e os indígenas, com destaque para a posse da terra e as questões fundiárias”, indica Fontes.

A Escravidão também é um tema recorrente no exame, com foco principal nas consequências deste período para a população do País. “Algumas questões trazem o legado deixado para a sociedade brasileira, especialmente no que diz respeito às desigualdades e aos movimentos de resistência“, enfatiza.



Enem 2024: 7 filmes que podem te ajudar na preparação para a prova



Outro assunto indispensável na hora da revisão é o Brasil República. Tente revisar os aspectos de revoltas populares, como a Revolta da Chibata, a Guerra de Canudos e a Revolta do Contestado.

“Esses movimentos estão atrelados à luta por melhores condições de vida de grupos marginalizados. O voto de cabresto e as questões sociais relacionadas à marginalização também são frequentemente abordados”, diz Fontes.

Fique de olho na Antiguidade. O Enem costuma explorar a cidadania e a organização social na Grécia e em Roma. “Temas como a participação política, a formação da sociedade e o conceito de cidadania nos períodos antigo e clássico são pontos de destaque”, aponta o professor.

O Feudalismo, que começou lá no século V, também cai frequentemente na prova. Fique atento aos aspectos do sistema feudal, com foco na posse da terra, e na desigualdade social.

Na História Contemporânea, os temas centrais são o Imperialismo e o Neocolonialismo, com destaque para a colonização da África e suas consequências.

“As duas Guerras Mundiais, o nazifascismo e a Guerra Fria são temas recorrentes, analisando tanto os conflitos quanto seus desdobramentos globais”, afirma Fontes.

A dica do professor é estar preparado para lidar com temas que se relacionam diretamente com o presente, como desigualdade social e direitos civis. “A prova de História no Enem exige não apenas conhecimento teórico, mas também a capacidade de conectar eventos históricos a questões sociais, políticas e econômicas”, adverte.



Redação do Enem: quais foram os temas do exame nas últimas dez edições



Filosofia e Sociologia

Para Filosofia e Sociologia, é importante apostar em conceitos antigos e fundamentais, mas também em questões de cultura, política e sociedade.

Aposte em revisar a base filosófica a partir das ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles.

Com a experiência em edições anteriores, o professor Renan Fortes acredita que o exame irá trazer questões relacionadas à Patrística, representada por Santo Agostinho e a Escolástica, de São Tomás de Aquino.

“A modernidade é marcada pelo embate entre racionalismo e empirismo”, explica Fontes. Para se dar bem em questões relacionadas à Filosofia Moderna, é importante entender os conceitos do contratualismo, com base em Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau.



Enem 2024: é possível evitar o estresse na reta final dos estudos?



Para Sociologia, a dica é se atentar às questões que tratam da cultura e do patrimônio social, tanto material quanto imaterial. “A prova costuma abordar os bens materiais (patrimônios tombados) e o regionalismo, além de questões ligadas à cultura de grupos marginalizados, que têm suas práticas e tradições valorizadas como parte do patrimônio cultural de um país”, assegura o professor.

A análise crítica da sociedade, especialmente a partir da perspectiva de Karl Marx e Friedrich Engels, também é um tema central. “Suas ideias sobre luta de classes, alienação e materialismo histórico são frequentemente cobradas, com foco nas desigualdades sociais e econômicas que surgem nas sociedades capitalistas”, enfatiza.