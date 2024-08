RBC, TD লঙ্ঘনের জন্য US SEC চার্জ নিষ্পত্তির জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ প্রদান করবে৷

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

RBC ক্যাপিটাল মার্কেটস US$45 মিলিয়ন দিতে সম্মত হয়েছে। সম্প্রতি অর্জিত Cowen and Co. সহ বিভিন্ন TD বিভাগ SEC-কে US$46.5 মিলিয়ন জরিমানা এবং US কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনকে মোট US$82 মিলিয়ন দিতে সম্মত হয়েছে।

দুটি ব্যাংক 26টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে যেগুলি বুধবার এসইসি ঘোষণা করেছে যেগুলি সম্মতি নীতিতে উন্নতি বাস্তবায়নের সাথে প্রায় 393 মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে সম্মত হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন টেক্সট মেসেজ এবং অন্যান্য বিকল্প চ্যানেলের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক যোগাযোগের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত যা প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়নি।

নিয়ন্ত্রক বলেছে যে এটি কর্মচারী এবং ক্লায়েন্টদের মধ্যে উভয় ব্যাংকে অফ-চ্যানেল যোগাযোগের “ব্যাপক” স্তর খুঁজে পেয়েছে।

আরবিসি একটি বিবৃতিতে বলেছে যে বিষয়টি সমাধান করতে পেরে তারা খুশি এবং সমস্ত নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করছে। টিডি বলেছে যে এটি নিয়ন্ত্রকদের সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে এবং এটি তার ইলেকট্রনিক যোগাযোগ নীতি এবং পদ্ধতিগুলিকে উন্নত করছে৷

জরিমানাগুলি মার্কিন নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা যোগাযোগের পদ্ধতিগুলির উপর একটি বৃহত্তর প্রয়োগের প্রচেষ্টার অংশ যা Scotiabank এবং Bank of Montreal দ্বারা করা অতীতের অর্থপ্রদান সহ US$1.2 বিলিয়নের বেশি জরিমানা করেছে৷