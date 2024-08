SERAP সাংবাদিক, প্রতিবাদী হামলার জন্য নাইজেরিয়াকে অনুমোদনের জন্য কমনওয়েলথকে আহ্বান জানিয়েছে

আর্থ-সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার ও জবাবদিহিতা প্রকল্প (SERAP) কমনওয়েলথের মহাসচিব, Rt Hon Patricia Scotland QC-এর কাছে একটি জরুরি আপিল দায়ের করেছে৷

গ্রুপটি সেক্রেটারি-জেনারেলকে কমনওয়েলথ চার্টার ব্যবহার করার জন্য নাইজেরিয়ার কর্তৃপক্ষকে #এন্ডব্যাড গভর্নেন্স বিক্ষোভ এবং দেশের অন্যান্য শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কভার করার জন্য রিপোর্ট করা হামলার জন্য দায়ী করার জন্য অনুরোধ করেছে।

SERAP মিস স্কটল্যান্ডকে কমনওয়েলথ চার্টার ব্যবহার করার জন্য নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষকে সাংবাদিক ও প্রতিবাদকারীদের উপর রিপোর্ট করা হামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ তদন্ত করার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে।

তারা তদন্তের ফলাফল প্রকাশের জন্য এবং সন্দেহভাজন অপরাধীদের জবাবদিহিতার জন্য, ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য ন্যায়বিচার এবং প্রতিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

আপিলটি মিসেস স্কটল্যান্ডকে প্রতিবাদের বিষয়ে নিরাপদে রিপোর্ট করার জন্য সাংবাদিকদের অধিকারের পক্ষে ওকালতি করার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে তারা জনস্বার্থের ঘটনাগুলি কভার করার সময় হুমকি, আক্রমণ বা সীমাবদ্ধ না হয় তা নিশ্চিত করে।

3 আগস্ট, 2024 তারিখে, এবং SERAP-এর ডেপুটি ডিরেক্টর, কোলাওলে ওলুওয়াদারে স্বাক্ষরিত, জরুরি আপীলে বলা হয়েছে, “সাংবাদিকদের তাদের কাজ করার জন্য প্রাণঘাতী বা কম-প্রাণঘাতী শক্তি দিয়ে টার্গেট করা নাইজেরিয়ার সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে নিষিদ্ধ এবং সেরা আইন প্রয়োগকারী মানদণ্ডের বিপরীতে।

“যারা এই ধরনের মান লঙ্ঘন করে তাদের অবশ্যই জবাবদিহিতা এবং শাস্তিমূলক প্রক্রিয়ার অধীন হতে হবে। নাইজেরিয়ায় প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কমনওয়েলথের একটি স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া উচিত।“

জরুরী আপিল, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্কের কাছেও পাঠানো হয়েছে, হাইলাইট করেছে যে নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষের মানবাধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার ইতিহাস রয়েছে।

SERAP তার প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা নিশ্চিত করতে কমনওয়েলথ মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে এবং নাইজেরিয়ায় মানবাধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য শক্তিশালী অবস্থানের আহ্বান জানিয়েছে।

আপিলটি অংশে লেখা হয়েছে: “নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষ বছরের পর বছর ধরে বারবার প্রমাণ করেছে যে এটি মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়।

“কমনওয়েলথ মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা নাগরিকদের কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা রাখা অপরিহার্য। কমনওয়েলথকে নাইজেরিয়ায় মানবাধিকার এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে, যে নীতিগুলি কমনওয়েলথের অখণ্ডতা, কার্যকারিতা এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতার জন্য মৌলিক।

“নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য যা সংবাদ প্রতিবেদন করছে, প্রতিবাদ কভার করা সহ। নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষেরও সংবাদপত্রের উপর হামলা সহ একটি পাবলিক বিক্ষোভের কাঠামোর মধ্যে ঘটে যাওয়া যে কোনও লঙ্ঘন তদন্ত এবং শাস্তি দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

“কমনওয়েলথ চার্টার এবং ঘোষণাগুলি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিতে অংশগ্রহণের ব্যক্তিদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, বিশেষ করে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সমাবেশের স্বাধীনতা, তথ্যের অ্যাক্সেস এবং মিডিয়া স্বাধীনতার শান্তিপূর্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে, যা অফলাইন এবং অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। .

“যে কোনো শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারী এবং সাংবাদিকদের শুধুমাত্র তাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার প্রয়োগের কারণে এবং বিক্ষোভ কভার করার কারণে আটক করা হয়েছে অবিলম্বে এবং নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া উচিত।

“আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের শুধুমাত্র 'অসাধারণ' পরিস্থিতিতে বলপ্রয়োগ করা উচিত। যে কোন শক্তির ব্যবহার অবশ্যই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ হতে হবে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তুতে এবং সৃষ্ট হুমকির সমানুপাতিক।

“বিক্ষোভ কভার করা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যখন নিরাপত্তা এজেন্টরা আগ্নেয়াস্ত্রের মতো প্রাণঘাতী বল ব্যবহার করে।

নাইজেরিয়ান সংবিধান 1999 [as amended] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং মানবাধিকার ও জনগণের অধিকার সম্পর্কিত আফ্রিকান সনদ সহ মানবাধিকার চুক্তিতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য অ্যাক্সেসের অধিকার রক্ষাকারী ভাষা রয়েছে।

“বিক্ষোভের সময় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জন্য জবাবদিহিতার সংস্কৃতিকে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করার বাধ্যবাধকতা নাইজেরিয়ার কর্তৃপক্ষের রয়েছে। বলপ্রয়োগ প্রয়োজনীয় এবং আনুপাতিক ছিল কিনা তা নির্ধারণ করতে বল প্রয়োগের যে কোনো তদন্ত করা আবশ্যক।

“বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা বেআইনিভাবে বল প্রয়োগ বা অন্যান্য লঙ্ঘনের অভিযোগ বা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ কার্যকরভাবে, নিরপেক্ষভাবে এবং সময়মত তদন্ত করার জন্য নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

“বিক্ষোভে সাংবাদিকদের উপস্থিতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে উৎসাহিত করে এবং এই ধরনের লঙ্ঘন ও অপব্যবহারের কমিশনকে বাধা দিতে পারে। এই ধরনের একটি ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য, সাংবাদিকদের অধিকার রয়েছে পর্যবেক্ষণ করার, এবং এক্সটেনশন মনিটর, প্রতিবাদ এবং কর্মকর্তা বা অন্যান্য অভিনেতাদের প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করার।

“সাংবাদিকরা প্রতিবাদ কভার করার জন্য একটি অপরিহার্য প্রহরী ভূমিকা পালন করে। নাইজেরিয়ার নিরাপত্তা এজেন্টদের দায়িত্ব রয়েছে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যারা প্রতিবাদ কভার করছেন এবং জনসাধারণের এই সামাজিক সংহতি সম্পর্কে তথ্য খোঁজার এবং গ্রহণ করার অধিকার নিশ্চিত করা।

“নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষকে সাংবাদিকদের সর্বোচ্চ মাত্রার সুরক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তাদের কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে। এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ বা হুমকি এড়ানো এবং তৃতীয় পক্ষের সহিংসতার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের রক্ষা করা উভয় দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

“যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া সাংবাদিকদের নোট এবং ভিজ্যুয়াল বা অডিও রেকর্ডিং সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা, জব্দ করা এবং/অথবা ধ্বংস করা নিষিদ্ধ এবং শাস্তি হওয়া উচিত।

“এমনকি যদি একটি সমাবেশকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় বা ছত্রভঙ্গ করা হয়, তবে এটি সাংবাদিকদের প্রতিবাদ পর্যবেক্ষণ করার অধিকারকে শেষ করে না। নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে কোনো ক্ষতিগ্রস্থ সরঞ্জামের জন্য সাংবাদিকদের পর্যাপ্তভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে।

“জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক এবং মানবাধিকার কমিটির মতে, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার একটি ব্যক্তিগত অধিকার, সমষ্টিগত অধিকার নয় এবং এটিকে অবশ্যই সেভাবে বিবেচনা করা উচিত। কিছু অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সহিংসতার কোনো বিচ্ছিন্ন কাজ সমাবেশে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের দায়ী করা উচিত নয়।

“আমাদের তথ্য অনুসারে, নিরাপত্তা এজেন্টরা সাংবাদিকদের এবং আবুজা এবং দেশের অন্যান্য অংশে কিছু শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর হামলা করেছে। নিরাপত্তা এজেন্টরা সাংবাদিক ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও গুলি করে, পালিয়ে যাওয়া সাংবাদিকদের ধাওয়া ও গুলি করে বলে জানা গেছে।

“প্রতিবেদন অনুসারে, আবুজায় তিনটি ভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের অবস্থান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া প্রিমিয়াম টাইমস রিপোর্টারের গাড়িতে বুলেট বিদ্ধ হয়েছে। নিরাপত্তা এজেন্টদের দ্বারা গুলি করা গাড়ির ভিতরে থাকা সাংবাদিকরা হলেন The PUNCH, The Cable, Premium Times, and Peoples Gazette-এর সাংবাদিকরা৷

“এছাড়াও, একটি যাত্রীবাহী গাড়ির কাচ গুলি দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই সাংবাদিকরা দৃশ্যত নিজেদের প্রেস হিসেবে পরিচয় দেয়। নিরাপত্তা এজেন্টরা শনিবার ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি আবুজাতে একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, আয়োলা বাবালোলা এবং কিছু শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে।

“অর্ধশতাধিক সাংবাদিককে শুধুমাত্র বিক্ষোভ কভার করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।” সাংবাদিক আব্দুলকুদুস ওগুন্ডাপো বলেছেন যে বন্দুকযুদ্ধে ধরা পড়লে তিনি তার নিরাপত্তার জন্য ভয় পেয়েছিলেন।

“বৃহস্পতিবার, কিছু আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা দ্য পাঞ্চ ফটোসাংবাদিক, কায়োদে জাইওলার ক্যামেরা এবং ফোনগুলিকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। শুক্রবার ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরিতে, পুলিশ অফিসাররা বার্জার রাউন্ডঅবাউটে বিক্ষোভ কভার করতে থাকা সাংবাদিকদের উপর টিয়ারগ্যাস ছুড়েছে বলে জানা গেছে।

“বোর্নো রাজ্যে, নয়জন রেডিও এনদারসন ইন্টারন্যাশনালের কর্মীকে মাইদুগুড়িতে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা গ্রেপ্তার করেছে বলে তারা বিক্ষোভ কভার করছিল।”