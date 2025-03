অন্টারিও কোর্ট বড় $ 32.5 বি তামাক বন্দোবস্তকে অনুমোদন দিয়েছে

অন্টারিও একটি আদালত একটি historic তিহাসিক $ 32.5 বিলিয়ন বন্দোবস্তকে অনুমোদন দিয়েছে যা দেখতে পাবে যে তিনটি বড় তামাক সংস্থা কানাডার প্রদেশ, অঞ্চল এবং প্রাক্তন ধূমপায়ীদের ক্ষতিপূরণ দেয়।

আজ প্রকাশিত একটি রায়তে অন্টারিও সুপিরিয়র কোর্টের প্রধান বিচারপতি জিওফ্রে মোরাওয়েটজ অনুমোদনের “কানাডার পুনর্গঠনের ইতিহাসে মুহূর্তের কৃতিত্ব” বলে অভিহিত করেছেন।

জেটিআই-ম্যাকডোনাল্ড কর্পোরেশন, রোথম্যানস, বেনসন অ্যান্ড হেজেস এবং ইম্পেরিয়াল টোব্যাকো কানাডা লিমিটেড-এবং তাদের credit ণদাতারা, যার মধ্যে দুটি কুইবেক শ্রেণি-অ্যাকশন মামলা মোকদ্দমা পাশাপাশি প্রদেশীয় ও ভূখণ্ডের গভর্নমেন্টের মধ্যে বাদী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার মধ্যে সংস্থাগুলির মধ্যে কয়েক বছর ধরে মধ্যস্থতার পরে অক্টোবরে এই নিষ্পত্তি প্রথম প্রস্তাব করা হয়েছিল।

এটি ডিসেম্বরে সর্বসম্মতিক্রমে credit ণদাতাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং এর চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতা – আদালতের কাছ থেকে অনুমোদনের মুখোমুখি হয়েছিল – গত মাসের শেষের দিকে শুরু হওয়া বেশ কয়েক দিনের শুনানি শেষ করে।

এই পরিকল্পনায় সংস্থাগুলি প্রায় দুই দশক ধরে প্রদেশ এবং অঞ্চলগুলিতে ২৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে, অন্যদিকে কুইবেকের দুটি শ্রেণি-অ্যাকশন মামলা মোকদ্দমার বাদী তাদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পাবে।

আরও ২.৫ বিলিয়ন ডলার মামলা মোকদ্দমার অন্তর্ভুক্ত নয় কানাডিয়ান ধূমপায়ীদের ক্ষতিপূরণ দিতে যাবে এবং ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি তামাকজনিত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি ফাউন্ডেশনে যাবে। The money for the foundation also includes $131 million taken from the amount allocated to the Quebec plaintiffs.