অবিশ্বাস্য £ 400mn ‘মেঘের উপরে সেতু’ যা ‘মানচিত্রটি পরিবর্তন করেছে বিশ্ব | খবর

“মোটরওয়ে নদীর 300 মিটার উপরে পেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি এমনকি উচ্চ স্তরে যাওয়ার সম্ভাবনাও বিবেচনা করিনি। তাত্ক্ষণিকভাবে, আমি বলেছিলাম যে আমরা বোকা হয়ে যাচ্ছি। আমরা মালভূমি মালভূমিতে পাস করার ধারণাটি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম,” তিনি অবিরত বলেছিলেন ।

After eight days they had detailed drawings of the ground levels but it was time to decide what the bridge would look like and the team leader knew straight away that it would be a cable-stayed bridge for reasons including being “the most efficient structure to carry একটি বোঝা “এবং” খুব পাতলা ডেক থাকার ক্ষমতা তাই এটি দেখার জন্য আরও ভাল। “

সুতরাং ফরাসী সরকার বরং আকর্ষণীয় কিছু করেছে এবং সেতুর নকশার জন্য একটি প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল যা অবশ্যই মিশেল ভার্লোজাক্সের নেতৃত্বে এই দলটি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে এবং স্থপতি হিসাবে এটি নরম্যান ফস্টার যিনি এখন লর্ড ফস্টার ছিলেন।

২০০১ সালের অক্টোবরে এই প্রকল্পটি ৪০০ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় 333 মিলিয়ন ডলার) ব্যয় করে এবং তিন বছর পরে, 600 জন নির্মাতা এবং 290,000 টন ইস্পাত, বিশ্বের দীর্ঘতম সেতুটি শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছিল।