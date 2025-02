অভিবাসীদের আমেরিকা ভালবাসা শিখতে হবে … এবং আমাদেরও তাই করা উচিত!

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

এই গ্রীষ্মে, আমাদের বেজে যাওয়া বড় পর্দা আমেরিকার সর্বাধিক বিখ্যাত অবৈধ এলিয়েন: সুপারম্যানের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাবে। এই প্রয়োজনীয় রিবুটটি এসেছে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, যিনি আমার ভোকাল সমর্থন অর্জন করেছেন, তিনি আমাদের দেশের অভিবাসন নীতি এবং সংস্কৃতিটিকে আরও বিস্তৃতভাবে পুনরায় বুট করছেন।

আমাদের প্রথম সুপারহিরোর পরিবর্তিত গল্পটি আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছি সেগুলির উপর একটি পৌরাণিক আয়না সরবরাহ করে এবং বাইরে থেকে এবং ভিতরে থেকে। আমেরিকান হওয়ার অর্থ কী হওয়া উচিত? আমরা কীভাবে নিজেকে বীর বা খলনায়ক হিসাবে দেখি? এবং কীভাবে আমরা এগিয়ে একটি নতুন পথ তৈরি করতে পারি? আমার কাছে রাজনৈতিক নিষিদ্ধ অঞ্চল থেকে সরাসরি কয়েকটি ধারণা রয়েছে।

সত্য-উত্তর, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আমেরিকান বিরোধী উপায়

1920 এবং 30 এর দশকে আমাদের সর্বশেষ বড় বড় তরঙ্গ চলাকালীন আমেরিকাতে শিশু ক্লার্ক কেন্ট ক্র্যাশ-ল্যান্ডড ছিল। এবং আমার নিজের ইতালিয়ান গ্রেট-দাদী সহ অনেক নতুন আমেরিকানদের মতো তিনিও গুস্টোর সাথে তাঁর নতুন বাড়িটি গ্রহণ করেছিলেন, নাৎসি এবং তারপরে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরক্ষায় এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যটি আমাদের সর্বোচ্চ মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে: সত্য, ন্যায়বিচার এবং আমেরিকান উপায় … কমপক্ষে এটি ব্যবহৃত হত।

মার্কিন ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইট ট্রাম্পের ক্র্যাকডাউনে বিডেন প্রোগ্রামের জন্য আবেদনকারীদের গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়

আমাদের বিখ্যাত ক্রিপটোনিয়ান-আমেরিকানদের সুপার-স্লোগান, “দ্য আমেরিকান ওয়ে” এর শেষ অংশটি সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিরোধী-নায়কত্বের উত্থানের এবং তথাকথিত “সমালোচনামূলক সামাজিক ন্যায়বিচার” এর পক্ষে পক্ষপাতিত্বের বাইরে চলে গেছে। একাডেমিয়া, বিনোদন এবং সংবাদমাধ্যম আমেরিকা এবং আমাদের ইতিহাসকে বিশ্বের বৃহত্তম সুপারভাইলাইন হিসাবে চিত্রিত করার জন্য কয়েক দশক ধরে তাদের পুরো সময়ের কাজ করে তুলেছে।

আমেরিকান সংস্কৃতির প্রতিটি দিক অবরোধের মধ্যে রয়েছে। আমাদের বাচ্চাদের এখন শেখানো হয়েছে যে একটি জাতি হিসাবে আমাদের আসল জন্মটি স্বাধীনতার ঘোষণার সাথে 1776 ছিল না, তবে 1619 প্রথম দাসদের আগমনের সাথে একটি পূর্বে সর্বজনীন, এবং ঘৃণ্য, অনন্য আমেরিকান হিসাবে অনুশীলন করার প্রয়াসে। “সত্য” এর জন্য অনেক কিছু।

যুদ্ধে নাৎসি এবং সোভিয়েতদেরকে পরাজিত করে গরম এবং ঠান্ডা উভয়ই, বেশিরভাগ বাম দিকে এবং এমনকি কিছু এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব মঞ্চে একটি প্রায়শই যুদ্ধবাজ শক্তি হিসাবে দেখছে। এমনকি সুপারম্যান নিজেও, ফ্র্যাঙ্ক মিলারের সাহসী এবং ব্ল্যাক 1986 গ্রাফিক উপন্যাসগুলিতে, ডার্ক নাইটের পরাজয়ের জন্য নির্ধারিত সামরিক শিল্প কমপ্লেক্সের একটি ছদ্মবেশী সুপার-অস্ত্রের মধ্যে হ্রাস পেয়েছিল। অন্ধকারেও বিচারপতি মারা গেলেন।

আমাদের বিশ্ব-নেতৃস্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গ্রহের একটি চঞ্চল হিসাবে ডিক্লিট করা হয়েছে, এটি একটি “জলবায়ু সংকট” তৈরি করে যা সমস্ত মানবজাতিকে নিভিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। সেই ব্যক্তিত্বকে তৈরি করুন, যেহেতু পুরুষ ও মহিলার প্রাথমিক সংজ্ঞাগুলি হামলার শিকার হয়েছে এবং তাদের সাথে আমাদের বাচ্চাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যতের উর্বরতা সেই একই জলবায়ু অ্যালার্মিস্টদের সুবিধাজনক সন্তুষ্টির জন্য অনেক বেশি।

এবং অবশেষে, 2000 সুপারম্যান কমিকস থেকে একটি পৃষ্ঠা টানতে, আমাদের বলা হয়েছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাদের বাস্তব জীবন লেক্স লুথার, একজন দুর্নীতিবাজ বিলিয়নেয়ার ফ্যাসিবাদী সুপারভাইলাইন পরিণত রাষ্ট্রপতি।

জরিপের পরে জরিপে দেখা গেছে যে পোলের পরে দেখা গেছে যে দেশপ্রেম, বিশেষত তরুণ আমেরিকানদের মধ্যে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে তা অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়। অ্যাক্সিওস দেখতে পেল যে 18-34 বছর বয়সীদের মধ্যে কেবল 18% আমেরিকান হওয়ার জন্য “অত্যন্ত গর্বিত”। এটি 2013 সালে 85% থেকে নেমে এসেছে সন্ত্রাসের জাগ্রত রাজত্বের আগে। একটি 67% ড্রপ! একই সময়সীমার একই এবং একইভাবে প্রতারণামূলক কারণে আমেরিকাতে অনুভূত জাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ পতন দেখা গেছে।

আমাদের আধুনিক যুগের অন্যতম বিড়ম্বনা হ’ল আমাদের অভিজাতরা আমাদের দেশপ্রেমকে বাড়িতে বিষাক্ত করেছে, তাই আমরা আমাদের ইতিহাসে আগের চেয়ে বিদেশ থেকে এই দেশে আরও বেশি লোককে বন্যা করতে দেখেছি! টিকটোক এবং সিলি “স্টাডিজ” -এ নীল কেশিক বনশীরা আমেরিকাকে প্রতি মোড়কে বাশ আমেরিকাতে, কয়েক মিলিয়ন দরিদ্র ও হুড়োহুড়ি জনগণ, (বেশিরভাগ) মুক্ত হতে আগ্রহী, আমাদের কথিত নরক-গর্তে প্লাবিত হয়েছে। এটি একেবারে অনুস্মারক যে আমরা মানুষকে বাইরে রাখার জন্য একটি প্রাচীর তৈরি করার সময়, প্রকৃতপক্ষে নরকীয় দেশগুলি কমিউনিজম দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছে এবং এর বিভিন্ন “প্রগতিশীল” চাচাত ভাইকে histor তিহাসিকভাবে তাদের নিজস্ব লোকদের রাখার জন্য দেয়াল তৈরি করতে হয়েছিল।

এবং তাই, আমরা এখানে আমেরিকান হিসাবে রয়েছি, ঠিক তার নতুন বড় স্ক্রিন ট্রেলার শুরুতে সুপারম্যানের মতো: স্নো ইন দ্য স্নো, মারধর করা এবং রক্তাক্ত।

আমেরিকার জন্য একটি অন্ধকার রাত

“আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন” ভোটারদের সাথে অনুরণিত হয় কারণ অনেক আমেরিকান বিশ্বাস করে যে আমাদের দেশ আর দুর্দান্ত নয়। অনেক বেশি ভাবেন যে আমরা কখনই ছিলাম না। আসুন পরিষ্কার হয়ে উঠুন: আমাদের দেশটি খুব বাস্তব সমস্যার বন্যার মুখোমুখি হয়, প্রত্যেকে অভিবাসন দ্বারা প্রভাবিত হয়, যদিও ফলাফলগুলি ভাল-বিশ্বাসের মতবিরোধের সাপেক্ষে।

সর্বশেষ পতন, আমি কুইক্সোটিকভাবে একটি হ্যামিল্টন-স্টাইলের বাদ্যযন্ত্র, যুদ্ধের যুদ্ধ, যা উভয় পক্ষের এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে গ্রীষ্মের সুপারহিরো ব্লকবাস্টারের উত্পাদন মূল্য সহ জীবনে নিয়ে এসেছিল। ইমিগ্রেশন বিতর্কের বিশদটি নিয়ে কাজ করার সময়, আমি আমার নিজের মতামতগুলি স্থানান্তরিত করতে পেয়েছি, যদিও আমি আমার অনেক সহকর্মী ট্রাম্পিয়ান ভ্রমণকারীদের চেয়ে বেশি অভিবাসন হিসাবে রয়েছি।

কয়েক মিলিয়ন শ্রমজীবী ​​পুরুষ শ্রমশক্তি ছেড়ে চলে গেছেন এমনকি কিছু ব্যবস্থাও যে বেশিরভাগ নতুন কর্মসংস্থান অভিবাসীদের কাছে গেছে বলে পরামর্শ দেয়। তবুও অনেক (সম্ভবত বেশিরভাগ) অর্থনীতিবিদরা সম্মত হন যে ইমিগ্রেশন হ’ল প্রবৃদ্ধির নিট অবদানকারী এবং মূল্যস্ফীতি মোকাবেলার জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম।

অপরাধ দেশজুড়ে অপরাধ রয়েছে, তবুও কিছু পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে অবৈধ সহ অভিবাসীরা দেশীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের চেয়ে কম অপরাধ করে। এটি হিংসাত্মক অবৈধ গ্যাং সহিংসতার শিকারদের কাছে শীতল স্বাচ্ছন্দ্য। এবং সাম্প্রতিক এফবিআই সংশোধনবাদকে কেন্দ্র করে এই সরকারী পরিসংখ্যানকে প্রথমে কতটা বিশ্বাস করা উচিত?

আমাদের ওপিওয়েড মহামারী হ’ল একটি মানবিক বিপর্যয় যা লক্ষ লক্ষ জীবন ধ্বংস করে এবং মরিয়া ও গৃহহীনদের সাথে আমাদের রাস্তায় বন্যা করে। তবে আমাদের দক্ষিণ সীমান্তের একটি বড় সুন্দর প্রাচীর সমীকরণের চাহিদা-দিক পরিবর্তন করবে না। এছাড়াও, আমাদের দেশের অ্যালকোহল নিষেধাজ্ঞার ইতিহাসে এমন পাঠ রয়েছে যা আমাদের ভুলে যাওয়া এত তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত নয়।

এদিকে, সারা দেশের শহরগুলি তাদের স্কুল, হাসপাতাল এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলি অবৈধ গণ অভিবাসনের বিডেন-যুগের তরঙ্গ দ্বারা সক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে। মনে রাখবেন, আমাদের ইমিগ্রেশনের শেষ বড় তরঙ্গ, যখন কাল-এল প্রথম কানসাসে এসেছিল, প্রগতিশীল কল্যাণ রাষ্ট্রের ভোর হওয়ার আগে হয়েছিল।

এমনকি গোথাম সিটির ডেমোক্র্যাট মেয়র এরিক অ্যাডামস যখন সতর্ক করে দিচ্ছেন যে অভিবাসীরা শহরটিকে ধ্বংস করবে, তখন আমাদের সম্ভবত নজরে নেওয়া উচিত।

আমাদের জটিল সংস্কৃতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

আমাদের পরিবর্তিত সংস্কৃতি হিসাবে আমেরিকার ভবিষ্যতের জন্য আমরা যে ইমিগ্রেশন-সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি তার কোনওটিই নয়, যা অ্যান্ড্রু ব্রেইটবার্ড উল্লেখ করেছেন যে রাজনীতি এবং নীতিমালার প্রবাহ। এবং এখানেই আমার বন্ধুদের “সংস্কৃতি বিষয়গুলি” ঘোষণা করে স্পষ্ট করা দরকার: কোন সংস্কৃতি?

বুচানান-স্টাইলের জনগোষ্ঠী আমাদের ভবিষ্যতের জন্য গাইড হিসাবে আমাদের সাদা, পশ্চিম ইউরোপীয় ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করতে পছন্দ করেন। তবে সেই ইউরোপ একটি দূরবর্তী স্মৃতি। আমাদের বেশিরভাগ-সাদা, রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত অভিজাতদের বিশ্বাসের এক নজরে প্রতিটি দেশপ্রেমিককে গুরুতর বিরতি দেওয়া উচিত। আমি আশঙ্কা করছি ডাব্লুএএসপি -র ডাব্লু এখন “জাগ্রত” এর অর্থ।

বিবেচনা করুন যে এটি বেশিরভাগই লাতিন আমেরিকান অভিবাসী ছিল না যারা ২০২০ সালে বিএলএম দাঙ্গার সময় আব্রাহাম লিংকনের মূর্তি ছিঁড়ে ফেলেছিল বা ২০২৩ সালে হামাসের যোদ্ধা হিসাবে জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তি পরিহিত হয়েছিল Those কে করেছে! তারা যখন আমেরিকান শহরগুলি তাদের স্টারবাক্স শিফটের পরে জ্বলছিল তখন 55% লাতিনো পুরুষ মিঃ মাগাকে নিজেই পুনরায় নির্বাচিত করতে ভোট দিতে ব্যস্ত ছিলেন।

মাইন্ডসেট ত্বকের রঙ বা উত্সের দেশের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

Put bluntly, I’d gladly welcome two hard-working new Americans from Mexico in exchange for every one native-born America-hating gender studies graduate from Harvard. আমি একক সেন্সরিয়াস, সন্ত্রাস-সিম্প্যাথ্যাটিক অক্সফোর্ড অ্যাংলো বিবেচনা করার আগে গুয়াতেমালার ইউনিভার্সিডেড ফ্রান্সিসকো ম্যারোকুয়ান থেকে আরও দশজন স্নাতককে স্বাগত জানাই।

এখানে আমার বক্তব্য সহজ। আমাদের নতুনদের আমেরিকাতে একীভূত হওয়ার আশা করা উচিত নয় এবং আমেরিকান হতে চাই … যদি আমাদের স্থানীয় সংস্কৃতি আমাদের দেশকে তুচ্ছ করে! জাগ্রত যোদ্ধারা আমাদের এবং আমাদের বাচ্চাদের জানিয়েছে যে আমাদের আমেরিকা ঘৃণা করা উচিত। “ল্যান্ড ব্যাক” এবং “প্রতিশোধ” এর জন্য তাদের নির্লজ্জ কান্নার পাশাপাশি বলতে পারে: আসুন এবং আমাদের অংশগুলির জন্য ছিনিয়ে নিন! আমরা এটি প্রাপ্য!

নতুনদের আলিঙ্গন করার জন্য কী স্ব-পরাজিত মন্ত্র! যদি এটি আমাদের “উপায়” হয় তবে আমরা বেশি দিন ধরে দেশ হব না। ভাগ্যক্রমে, ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে।

ইমিগ্রেশনে একটি নতুন আমেরিকান উপায়

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সহ বেশিরভাগ লোক বিশ্বাস করেন যে আমাদের আমেরিকাতে অব্যাহত অভিবাসন দরকার। সাধারণভাবে ইমিগ্রেশন histor তিহাসিকভাবে আমাদের দেশের পক্ষে ভাল ছিল এবং এখনও হতে পারে। তবে গত চার বছরের কালোবাজারের উন্মুক্ত সীমানা ইচ্ছাকৃতভাবে আইনটিকে অবহেলা করার মাধ্যমে কখনও টেনেবল বা ন্যায়বিচার ছিল না।

বিডেন এবং হ্যারিস লক্ষ লক্ষ লোককে লাইনটি এড়িয়ে যেতে, পিছনের দরজা দিয়ে আমেরিকাতে আসতে এবং অস্থির এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাথে ছায়ায় থাকতে উত্সাহিত করেছিলেন। এবং তারা হাজার হাজারকে গুরুতরভাবে “খারাপ হোমব্রেস” পথে যেতে দিয়েছে। জোকার-স্টাইলের হাসি দিয়ে সম্পূর্ণ যদি আমি কখনও দেখি তবে এটি একটি সুপারভাইলাইন পদক্ষেপ।

আমাদের নাগরিকদের রক্ষা করা এবং সার্বভৌমত্ব সরকারের সর্বাধিক প্রাথমিক কাজ। আমি আমাদের সীমান্তে আইনের শাসন পুনরুদ্ধার করার জন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি। আমি আরও আশা করি যে এই প্রচেষ্টায় সাফল্য ভবিষ্যতের আমেরিকান অভিবাসীদের আইনী পথ নিয়ে আরও সৎ বিতর্কের ভিত্তি স্থাপন করবে। এর মধ্যে মেরুকরণের যুগে রাজনৈতিক আপস করা জড়িত।

সুতরাং এখানে বিবেচনা করার জন্য একটি সম্ভাব্য নীতি সমঝোতা রয়েছে: আসুন আমরা আরও বেশি এবং সহজ স্থায়ী আইনী আবাসকে অগ্রাধিকার দিন এবং বিনিময়ে, একই দিনে একই দিনে ভোটের সাথে প্রতিটি অন্যান্য বড় সভ্য জাতির মতো সর্বজনীন ভোটার আইডির সাথে একাই প্রাকৃতিক-বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের সম্পূর্ণ নাগরিকত্ব এবং ভোটদানের অধিকারকে দৃ ly ়ভাবে সীমাবদ্ধ করি গণনা।

প্রাকৃতিক-বংশোদ্ভূত নাগরিকদের কাছে ফ্র্যাঞ্চাইজি সীমাবদ্ধ করার সময় রাজনৈতিক ক্রিপটোনাইট হতে পারে, তবে এটি অভিবাসীদের দখলের জন্য ভোটদানের ব্লক হিসাবে অপসারণ করে অভিবাসনকে অবনমিত করতে সহায়তা করবে। আমদানিকৃত ভোটারদের ভয়ে বাম-উইঙ্গার বা প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থী বিধিনিষেধের দ্বারা আর কোনও তামানি হল স্টাইলের ভোট কেনা নয়! এবং তদ্ব্যতীত, কেন কোনও নতুন আগতরা সবেমাত্র যোগদানকারী গেমের নিয়মগুলি পরিবর্তন করতে হবে কেন? আপনি যদি আমাদের নিয়ম পছন্দ না করেন তবে খেলতে আসবেন না।

একটি জিনিস স্ফটিক পরিষ্কার: ইমিগ্রেশন বিতর্ক মূলত আমেরিকান সংস্কৃতির ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি বিতর্ক। আমরা কে, জাতি হিসাবে? আমাদের কোন মূল্যবোধের লালন করা, প্রচার করা এবং নতুনদের মধ্যে একীভূত হওয়ার প্রত্যাশা করা উচিত? “আমেরিকান উপায়” কী? আমাদের কেবল আমাদের সুপার স্লোগান থেকে এটি বাদ দেওয়া উচিত নয়। আমাদের এটি প্রয়োজন এবং এটি ভালভাবে সংজ্ঞায়িত করা দরকার।

আমাদের এই চাকাটি পুনরায় উদ্ভাবনের দরকার নেই। আমেরিকার ধর্ম পশ্চিমা সভ্যতার সেরা: স্বাধীনতা। স্বতন্ত্র দায়িত্ব। ধর্মীয় স্বাধীনতা, জুডো-খ্রিস্টান মূল্যবোধের মূল। সুযোগ। আইনের অধীনে পরিচয়-অন্ধ সমতা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। স্বেচ্ছাসেবী সমিতি।

এটাই সত্য, ন্যায়বিচার এবং আমেরিকান উপায় আমার কাছে। এটিই নতুনদের আলিঙ্গন করার আশা করা উচিত। এবং এখানে আশা করা যায় যে সুপারম্যানের মতো এটিও ফিরে আসবে।