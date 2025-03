আইএমও রাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর আচাইক উডেনওয়া চমকপ্রদ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, যা নাইজেরিয়ার নির্বাচনী ফলাফলগুলিকে কতটা প্রভাবিত করে তা প্রকাশ করে।

এডমন্ড ওবিলোর রাজ্য বিষয়ক পডকাস্টের একটি স্পষ্ট সাক্ষাত্কারে উডেনওয়া দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে ধনী রাজনীতিবিদরা কেবল ভোটই নয়, স্বাধীন জাতীয় নির্বাচন কমিশন (আইএনইসি), পুলিশ এবং এমনকি সেনাবাহিনীর মতো সমালোচনামূলক প্রতিষ্ঠানের অখণ্ডতাও কিনতে পারবেন।

উডেনওয়া মন্তব্য করেছিলেন, “আমাদের সমাজ আফসোস করে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে নির্বাচনী সাফল্য মেধা বা জনসাধারণের আস্থার চেয়ে আর্থিক ক্ষমতার উপর বেশি জড়িত থাকে,” উডেনওয়া মন্তব্য করেছিলেন।

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে নাইজেরিয়ান ভোটাররা প্রায়শই প্রার্থীদের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং সক্ষমতা যাচাই করতে অবহেলা করে, পরিবর্তে আর্থিক প্ররোচনায় আত্মহত্যা করে।

When pressed about the potential for corruption within INEC and law enforcement, Udenwa did not mince words: “You can buy everybody.”

প্রাক্তন গভর্নরের এই মন্তব্যগুলি নাইজেরিয়ার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটির অখণ্ডতা সম্পর্কে গভীর-আসনযুক্ত উদ্বেগকে বোঝায়, এমন একটি সিস্টেমের দিকে ইঙ্গিত করে যেখানে আর্থিক দক্ষতা নৈতিক বিবেচনার চেয়েও বেশি। উডেনওয়া আরও জোর দিয়েছিলেন যে এই অনুশীলনটি হ্রাস করা সত্যিকারের নেতৃত্বের উত্থান নিশ্চিত করা জরুরী।

অভ্যন্তরীণ দলীয় গতিবেগের দিকে ঝুঁকছেন, পিডিপির বোর্ড অফ ট্রাস্টির সদস্য উডেনওয়া দলের মধ্যে চলমান সংকটকে দাবিদার অল প্রগ্রেসিভস কংগ্রেসের (এপিসি) দ্বারা অর্কেস্ট্রেটেড বহিরাগত হস্তক্ষেপের জন্য দায়ী করেছেন।

অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলি স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও, তিনি বিরোধীদের অস্থিতিশীল করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা হিসাবে বর্ণনা করেছেন তার বিরুদ্ধে পিডিপির স্থিতিস্থাপকতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছিলেন।

