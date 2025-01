আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমি কেবলমাত্র উপলব্ধি করেছি মার্ভেল নিশ্চিত করেছে যে কমিকস থেকে একটি রেড হাল্ক পাওয়ার ক্যাপ্টেন আমেরিকায় উপস্থিত হবে: সাহসী নতুন বিশ্ব

সম্পর্কিত

2025 সালে কোন MCU সিনেমার জন্য আপনি সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত?

ক্যাপ্টেন আমেরিকা: ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মুক্তি পেতে চলেছে এবং টিকিটগুলি এখন বিক্রি হচ্ছে৷ থান্ডারবোল্টস* মে মাসে, তারপরে Fantastic Four: First Steps in July. যদিও আমি তিনটির বিষয়েই অত্যন্ত উত্তেজিত, আমি মনে করি আমি ফ্যান্টাস্টিক ফোর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত এবং মার্ভেল স্টুডিও-কে আগে দেখা যে কোনও কিছুর বিপরীতে একটি লাইভ-অ্যাকশন ফার্স্ট ফ্যামিলি দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।