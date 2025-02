‘এটাই সে সে

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের বিভাগের (ডিএইচএস) সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম তাকে “দক্ষিণ ডাকোটা দৃ ness ়তার সংজ্ঞা” হিসাবে উদযাপন করছেন কারণ সমালোচকরা দক্ষিণ সীমান্তের সুরক্ষিত করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের আধিকারিককে একটি কাউবয় টুপি পরার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের আধিকারিককে আলোকিত করেছেন। এবং অবৈধ অভিবাসীদের নির্বাসন।

“ক্রিস্টি নোম হ’ল দক্ষিণ ডাকোটা দৃ ness ়তার সংজ্ঞা এবং প্রকৃতপক্ষে কয়েক দশক ধরে একটি কর্মক্ষম দল চালিয়েছিল,” রেপ। ডাস্টি জনসন, আরএসডি, ফক্স নিউজ ডিজিটাল মঙ্গলবার বলেছেন। “তিনি সোজা কথা বলেন, কঠোর পরিশ্রম করেন, এবং কাজটি করেন। যে কোনও দুর্দান্ত নেতার মতো তিনিও ডেস্কের পিছনে বসে আছেন না – তিনি সেখানে সামনের লাইনে বাইরে এসেছেন, তার হাতা ঘুরে দেখছেন এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন লোকদের পাশাপাশি কাজ করছেন।”

“আপনি ওয়াশিংটনে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না,” তিনি বলেছিলেন।

২৫ শে জানুয়ারী ডিএইচএস প্রধান হিসাবে নিশ্চিত হওয়া নোয়েম তখন থেকেই ইমিগ্রেশন এবং সুরক্ষা ব্লিটসে রয়েছেন, নিউইয়র্ক সিটির রাস্তায় অভিবাসন অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন এবং টেক্সাসের দক্ষিণ সীমান্তের ঘোড়ার পিঠে ভ্রমণ করেছেন।

সোশ্যাল মিডিয়া অনন্য শৈলীর পছন্দগুলিতে নোয়েমকে রোস্ট করে

যেহেতু এনওএম বিডেন প্রশাসনের অধীনে দেশকে প্লাবিত করে এমন অবৈধ অভিবাসীদের সীমানা এবং পরিষ্কার ঘর লক করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য কাজ করছেন, সমালোচকরা নোমের পোশাক নির্বাচনের সমালোচনা করেছেন।

রবিবার এনবিসির “মিট দ্য প্রেস” -এ একটি সাক্ষাত্কারের সময় তিনি একটি কাউবয় টুপি দান করার সময় “কসপ্লে আউটফিট” বা “কসপ্লেং” করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।

জানুয়ারীর শেষে নিউইয়র্ক সিটিতে অভিযান পরিচালনা করতে সহায়তা করার সময় নোমকে বেসবল ক্যাপ, একটি আপাত বুলেট-প্রুফ ন্যস্ত এবং মেকআপ পরার জন্য “আইস বার্বি” বা “বর্ডার প্যাট্রোল বার্বি” হিসাবেও উপহাস করা হয়েছে।

নোমের ব্যক্তিগত এবং কাজের কক্ষপথে যারা তাদের কাছে, তার আগে তার আগে থাকা কাজের সাথে মেলে দীর্ঘদিন ধরে পোশাক পরা পোশাকগুলি – যখন তাকে “তার হাত নোংরা” পেতে হবে।

“লোকেরা যদি তার নেতৃত্বাধীন লোকদের মতো একই গিয়ার পরা তার সম্পর্কে নিতপিক করতে চায় – একটি কাউবয় টুপি, কাজের পোশাক – তারা তাকে বুঝতে পারে না, এবং তারা নিশ্চিতভাবে দক্ষিণ ডাকোটা বুঝতে পারে না,” জনসন ফক্স ডিজিটালকে মন্তব্য করে বলেছিলেন । “এটাই সে।” সর্বদা ছিল। ”

“নিউইয়র্ক বা ডিসির লোকেরা আসল আমেরিকাতে একদিন স্থায়ী হবে না,” তিনি বলেছিলেন। “আমি লোকদের বলেছিলাম যে সে একজন গাধা কিকার হবে, এবং সে ঠিক তাই করছে” “

নোমের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র, যিনি সচিবের লালন -পালনের পটভূমিতে ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলেছেন, তিনি অনুমান করেছিলেন যে সমালোচকরা সম্ভবত “কেবল তাকে পান না”, এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে পুরুষদের ওয়ার্ড্রোব পছন্দগুলি সম্পর্কে অভিযোগগুলি খুব কম এবং এর মধ্যে রয়েছে।

সূত্রটি বলেছে, “ক্রিস্টি নোয়েমকে তার বাবা কোনও সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ না করার জন্য শেখানো হয়েছিল, বরং এটি ঠিক করার জন্য,” সূত্রটি বলেছে। “যখন সে নিজেকে কোনও চাকরিতে ফেলে দেয় তখন সে তার হাত নোংরা করে তোলে এবং সে যা করছে” ”

Noem stepped down as South Dakota’s governor following her confirmation to lead DHS and has a history of routinely swapping typical Washington, DC, fashion, such as pantsuits and heels, for cowboy boots and jeans when outside of her office.

গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সময়, নোয়েমকে বারবার জিন্স এবং আরও বেশি কর্ম-স্টাইলযুক্ত সাজসজ্জা পরা ছিল সীমান্তে থাকাকালীন। তিনি দক্ষিণ ডাকোটা বাফেলো রাউন্ডআপে অংশ নিয়েছেন এবং রাজ্য খামার মেলায় যোগদান করেছেন।

নোম প্রথম গভর্নর যিনি ২০২২ সালে সীমান্ত রাজ্যগুলিতে জাতীয় গার্ড সেনা মোতায়েন করেছিলেন এবং ইমিগ্রেশন সংকটের মাঝে টেক্সাসের মতো বারবার দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে গিয়েছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে “ওয়ারজোন” তৈরি করা হয়েছে।

নোম দক্ষিণ ডাকোটার গ্রামীণ হ্যামলিন কাউন্টিতে একটি পালনে বেড়ে ওঠেন এবং তার দেশের শিকড়ের কাছাকাছি রয়েছেন।

তিনি ২০২৪ সালে আগুনের কবলে পড়েছিলেন, যখন তিনি একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছিলেন যা অন্যান্য প্রাণীদের আক্রমণকারী একটি খামার কুকুরের হত্যার পক্ষে ক্ষোভের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

নোম জানুয়ারিতে তার সিনেট নিশ্চিতকরণ শুনানিতে তার গ্রামীণ জীবনযাত্রার প্রতিফলন করে বলেছিলেন যে তিনি “আমার জীবন গ্রামীণ আমেরিকাতে ব্যয় করেছেন” এবং তিনি “আমাদের বাচ্চাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য আরও ভাল ভবিষ্যত গড়ার জন্য প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করার অর্থ কী তা বোঝেন। “

ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলার সচিবের নিকটবর্তী আরও একজন নোয়েম মিত্র বলেছিলেন যে নোমকে লক্ষ্য করে “ক্ষুদ্র অপমান” আসলে ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিগুলির বিরোধিতা থেকেই বহন করা হয়।

“সাধারণ সত্যটি হ’ল তার অনেক সমালোচক অবৈধ অভিবাসন নিয়ে লড়াই করে জাতিকে সুরক্ষিত রাখার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের মিশনের বিরোধিতা করছেন এবং তারা এটিকে যেভাবেই পারেন তা হ্রাস করার চেষ্টা করবেন – এবং এর মধ্যে স্বদেশের সচিবকে ক্ষুদ্র অপমান করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাকে এবং রাষ্ট্রপতিকে ক্ষুন্ন করার সুরক্ষা, “সূত্রটি ঘনিষ্ঠ যিনি নোম বলেছেন। “এটি কাজ করবে না। রাষ্ট্রপতি তাকে এই দেশকে রক্ষা করার জন্য যে কাজটি দিয়েছেন তা করার শপথ করেছেন, এবং এটিই তিনি করতে যাচ্ছেন।”