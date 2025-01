এ-লিস্টাররা এলএ ম্যানশন থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে বিক্রি হওয়া হোটেল স্যুটগুলির জন্য লড়াই করে… কিন্তু যখন তারা ককটেল চুমুক দেয় এবং ওজেম্পিক তাদের ঘরে পৌঁছে দেয় যখন শহর জ্বলছে, তখন এটি টাইটানিকের একটি দৃশ্যের মতো মনে হয়, ক্যারোলিন গ্রাহাম প্রকাশ করে

বেভারলি হিলস হোটেলের পোলো লাউঞ্জ – বা ‘পিঙ্ক প্যালেস’ যাকে আমরা স্থানীয়রা বলি – সবসময় হলিউডের গ্ল্যামার এবং চটকদার। এর বিলাসবহুল চামড়ার বুথ টিনসেলটাউনের সবচেয়ে বড় তারকাদের দ্বারা ভরা যারা £35 ($43) নোংরা মার্টিনিস এবং এর স্বাক্ষর ম্যাকার্থি কাটা সালাদ এর উপর বহু মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করে।

কিন্তু এই সপ্তাহে – যেমন প্যাসিফিক প্যালিসেডের দাবানল সানসেট বুলেভার্ড থেকে 13 মাইল দূরে ছড়িয়ে পড়ে – শান্ত লবিটি একটি যুদ্ধ অঞ্চলের মতো দেখাচ্ছিল৷

এলএ-এর কিছু ধনী বাসিন্দাদের একটি লাইন লবি থেকে এবং রেড কার্পেটের নীচে গাড়ি পার্কের দিকে প্রসারিত হয়েছিল যেখানে বিরক্ত, কান্নাকাটি এবং বিচলিত লোকেরা শিশু, কুকুর এবং একটি ক্ষেত্রে, একটি আফ্রিকান গ্রে তোতাকে জড়িয়ে ধরে এসেছিল।

‘তারা তাদের টেসলাস এবং বেন্টলিতে এসেছিল ঠিক সেই পোশাকেই যা তারা পালিয়েছিল,’ হোটেলের একজন অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন।

‘এক মহিলা তার বাচ্চাদের জন্য এটি একসাথে ধরে রেখেছিলেন এবং আমরা তাদের রেস্তোরাঁ থেকে আইসক্রিম এনেছিলাম যখন তারা ফ্যামিলি ল্যাব্রাডরকে ধরে লবিতে বসেছিল।

‘তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়ল কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে সে তার মায়ের একটি ছবিও তার সাথে আনেনি, যিনি শিশুকালে মারা গিয়েছিলেন।’

LA জুড়ে, The Peninsula, the Four Seasons, Sunset Tower, L’Ermitage এবং the Bel Air (প্রিন্স অ্যান্ড্রুর প্রিয়) এর মত পাঁচতারা হোটেল বিক্রি হয়ে গেছে।

রুমগুলি প্রতি রাতে $1,000 (£819) এর উপরে যাচ্ছে এবং যখন একটি সংকটের সময় দাম বৃদ্ধি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ, আমার উত্স আমাকে বলে যে রুমের চারপাশে একটি শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে৷

ক্যালিফোর্নিয়ায় পালিসেডসের আগুন 2,900 একরেরও বেশি বেড়ে যাওয়ায় বাসিন্দারা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে

ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলের নিছক স্কেলের পাখির চোখের দৃশ্য

ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা শহরের পাঁচতারা হোটেলে চেক করছেন, যার মধ্যে কেউই তাদের সেলিব্রিটি গেস্ট তালিকা প্রকাশ করবে না

ক্রিসি টেগেনকে তার ইনস্টাগ্রামের গল্পে দেখা যায় যে তিনি একটি হোটেলে তার কুকুরের সাথে এলএ আগুন থেকে আশ্রয় নিয়েছেন

‘আপনার সিনিয়র Netflix এক্সিকিউটিভ আছেন যিনি বিরক্ত কারণ ইউনিভার্সালের মার্কেটিং বিভাগের কিছু লোক একটি ভাল স্যুট পেয়েছে। আমরা হয়তো আর্মাগেডনের মাঝখানে আছি কিন্তু এলএ-এর মতো শহরে, অবস্থা এখনও গুরুত্বপূর্ণ।’

যদিও হোটেলগুলির কোনওটিই তাদের সেলিব্রিটি অতিথিদের তালিকা প্রকাশ করবে না, একজন বিধ্বস্ত ক্যাথি হিলটন, হোটেলের উত্তরাধিকারী যার ‘ইট গার্ল’ কন্যা প্যারিস আগুনে তার মালিবু বাড়ি হারিয়েছিল, তাকে পোলো লাউঞ্জে দেখা গেছে।

টম হ্যাঙ্কস এবং স্ত্রী রিটা উইলসনকে দ্য পেনিনসুলাতে দেখা গেছে, পাওয়ার-দালালদের একটি হোটেল যেখানে অপমানিত প্রযোজক হার্ভে ওয়েইনস্টেইন একবার একটি স্থায়ী স্যুট রেখেছিলেন।

মেঘান মার্কেলের সুপার-এজেন্ট অ্যারি ইমানুয়েলকে লবিতে চায়ে চুমুক দিতে দেখা গেছে যখন জেমি লি কার্টিস রেস্তোরাঁয় বন্ধুদের সান্ত্বনা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। জেনিফার অ্যানিস্টনের প্রিয় হোটেল সানসেট টাওয়ারে, রুমগুলি প্রতি রাতে $ 5,000 (£ 4,000) হিসাবে যাচ্ছে৷

এটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে যে গত সপ্তাহান্তে আমি এই হোটেলের পুলের ধারে বসেছিলাম, শহরের উপরে এর ঝলমলে দৃশ্যের সাথে, এই বছরের গোল্ডেন গ্লোব উদযাপনের জন্য একটি পার্টিতে ককটেল চুমুক দিয়েছিলাম। মনে হয় আজীবন দূরে। তারপর থেকে, ছয়টি দাবানলে অন্তত দশ জন মারা গেছে এবং স্যার অ্যান্থনি হপকিন্স, বেন অ্যাফ্লেক এবং হ্যারিসন ফোর্ডের বাড়ি প্যাসিফিক প্যালিসেডস ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই সপ্তাহে আর্ট ডেকো সানসেট টাওয়ারে, মালিক জেফ ক্লেইন, একজন আতিথেয়তা কিংবদন্তি যিনি সান ভিসেন্টে বাংলোও চালান (যেখানে এটি গুজব হয় যে প্রিন্স হ্যারি যখন এলএ-তে থাকেন তখন) তার প্রথাগত বিচক্ষণতা বজায় রেখেছিলেন।

তিনি বলেছেন: ‘এটা অনস্বীকার্য যে চাপ আছে। মানুষ হারিয়েছে তাদের ঘরবাড়ি, হারিয়েছে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। আশা করি আমরা যা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছি তা হল তারা যে চাপ এবং উদ্বেগগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা থেকে দ্রুত মুক্তি।

টম হ্যাঙ্কস এবং তার স্ত্রী রিটা উইলসনকে পেনিনসুলা হোটেলে দেখা গেছে বলে জানা গেছে (ছবিতে)

ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল থেকে সরে আসা লোকজন। ছয়টি অগ্নিকাণ্ডে অন্তত দশজনের মৃত্যু হয়েছে

টম হ্যাঙ্কস এবং স্ত্রী রিটা উইলসনকে দ্য পেনিনসুলাতে দেখা গেছে বলে জানা গেছে, (ছবিতে) পাওয়ার-দালালদের একটি হোটেল যেখানে অপমানিত প্রযোজক হার্ভে ওয়েইনস্টেইন একবার একটি স্থায়ী স্যুট রেখেছিলেন

‘এটা জেনে ভালো লাগছে যে এমন কিছু যা আপনাকে খুশি করে, আপনি ফিরে আসতে পারেন, এবং এটি এখনও আছে এবং এটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এবং এটি একই পিয়ানো এবং খাদ প্লেয়ার এবং একই কঠোর ককটেল।’

একটি সূত্র আমাকে বলেছিল: ‘এটা টাইটানিকের মতো মনে হচ্ছে। আমাদের কাছে সঙ্গীত, ককটেল, সুন্দর খাবার, সূক্ষ্ম লিনেন, পিয়ানো বাদক রয়েছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডিটি প্রকাশ পাচ্ছে এবং লোকেরা সবকিছু হারিয়েছে এবং কেউ জানে না তারা কী বাড়িতে যাচ্ছে। এটা খুবই দুঃখজনক।’

তবুও অনস্বীকার্য মানব ট্র্যাজেডি এবং ক্ষতি সত্ত্বেও, মান বজায় রাখতে হবে।

আমার Pilates প্রশিক্ষক আমাকে বলেছিলেন যে তিনি কখনই বেশি ব্যস্ত ছিলেন না, মহিলারা তাকে হোটেলের কক্ষে কাজ করার জন্য ডেকে বলেছিল: ‘আমি চিন্তা করি না এর খরচ কত, আমার তোমাকে দরকার!’

বেভারলি হিলসের একজন বিখ্যাত সেলিব্রিটি চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের জন্য একটি পিআর বলেছেন যে অন্যান্য মহিলারা তাদের সময়কে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করছেন, তাদের ঘরে লুকিয়ে তাদের ঠোঁটে ইনজেকশন, ফেসিয়াল ফিলার এবং বোটক্স রয়েছে।

‘আমরা সাবধানে পৌঁছে সোজা রুমে যাই। তারা বিশ্রাম নিতে পারে এবং ঘুমাতে পারে এবং আগুনের পরে যখন তারা আবির্ভূত হবে, তখন কেউ বুঝতে পারবে না যে তারা ছোটখাটো পরিবর্তন করেছে।’

যেমনটি আমি গতকালের মেইলে রিপোর্ট করেছি, অন্য একটি বেসপোক মেডিক্যাল সার্ভিস হোটেলে ওজেম্পিক এবং অন্যান্য ওজন কমানোর ওষুধ কুরিয়ার করছে যাতে মহিলারা যারা আর লাঞ্চ করেন না তারা তাদের ওজন হ্রাস বজায় রাখতে পারেন।

হলিউডের একজন রিয়েল-এস্টেট এজেন্ট যিনি একজন বন্ধু আমাকে বলেছিলেন: ‘আমি তুচ্ছ বলতে চাই না তবে এটি আমাকে উদ্বিগ্ন করেছিল। আমি Mounjaro-এ 40lbs হারিয়েছি এবং আমাকে এটা ধরে রাখতে হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার ডাক্তার আমার জন্য এটি পেতে সক্ষম হয়েছেন এবং উবারের মাধ্যমে হোটেলে পাঠিয়েছেন।

‘আমি সব হারিয়েছি কিন্তু এই সংকট যদি আমাকে আবার মোটা করে তোলে তাহলে আমি অভিশপ্ত হব।’

এদিকে, পোষা প্রাণী সম্পর্কে চিন্তা আছে. ডেমি মুর তাদের কুকুরের সাথে বাঙ্কিং করা অনেক উচ্ছেদকারীদের একজন – যদিও অভিনেত্রী, যিনি গত সপ্তাহান্তে প্রথমবারের মতো গোল্ডেন গ্লোব বিজয়ী ছিলেন – তাদের মধ্যে নয়টি রয়েছে৷ তিনি এবং তার কন্যা রুমার এবং স্কাউট উইলিস বেভারলি হিলসের L’Ermitage-এ $900 (£737) একটি রাতের হোটেল পিলাফ নামক 1.5lb চিহুয়াহুয়া সহ প্যাম্পারড পুচের সাথে থাকছেন।

7 জানুয়ারী ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসিফিক প্যালিসেডেসের একটি রাস্তার মোড়ে আগুন জ্বলছে

9 জানুয়ারী বৃহস্পতিবার, লস অ্যাঞ্জেলেসের ওয়েস্ট হিলস বিভাগে কেনেথ ফায়ারে বীর অগ্নিনির্বাপকদের সাড়া দিতে দেখা যায়

প্রচণ্ড দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারার পর রিজি প্যাসিফিক প্যালিসেডস আশেপাশের বিশাল অংশে ঘরের পুড়ে যাওয়া অবশিষ্টাংশগুলিই অবশিষ্ট রয়েছে

একটি সূত্র বলছে: ‘হোটেলের সর্বত্র কুকুর আছে। স্টাফরা ছুটাছুটি করছে বিকারগ্রস্ত স্কুপার নিয়ে কিন্তু কেউ কিছু মনে করে না। তাদের মৃদু শক্তি দিয়ে তাদের চারপাশে থাকা সুন্দর। অবিরাম ঘেউ ঘেউ আর বিশৃঙ্খলা আছে কিন্তু এটা মজার।’

বেভারলি হিলস হোটেলে, একটি নকল ফায়ার হাইড্রেন্ট এবং মূল পুল এলাকা থেকে দূরে ঘাসের প্যাচ স্থাপন করার পরিকল্পনা চলছে ‘কুকুরদের তাদের নিজস্ব জায়গা দিতে এবং পুলের উপর থেকে প্রস্রাবের গন্ধ বন্ধ করতে’। অগ্নিকাণ্ড এই কুখ্যাত গলা কাটা শহরে অনেক সদয় কাজকে অনুপ্রাণিত করেছে।

শেফ উলফগ্যাং পাক, যিনি প্রতি বছর অস্কারে গভর্নর বল সরবরাহ করেন, তিনি তার পাঁচ তারকা খাবারের দোকান, স্পাগোতে ফায়ারম্যানদের বিনামূল্যে খাবার দিচ্ছেন, যেখানে তার স্যামন এবং ক্যাভিয়ারের ক্লাসিক ‘বেভারলি হিলস পিজ্জা’ প্রায় £50 খরচ করে৷

গায়ক জন কিংবদন্তি সহ অন্যান্য সেলিব্রিটিরা – বর্তমানে স্ত্রী ক্রিসি টেগেন, তাদের চার সন্তান, চারটি কুকুর এবং দাড়িওয়ালা ড্রাগনের সাথে একটি হোটেলে অবস্থান করছেন – প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশে ব্যারিকেড পরিচালনাকারী ক্লান্ত ফায়ার ফাইটার এবং পুলিশদের জন্য তাদের ব্যক্তিগত শেফদের খাবার দিয়ে পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে পালিসেডস।

জেমি লি কার্টিস ত্রাণ প্রচেষ্টার জন্য $1 মিলিয়ন দান করেছেন এবং, গত রাত পর্যন্ত, আমাকে বলা হচ্ছে গুইনেথ প্যালট্রো এবং জুলিয়া রবার্টস সহ অন্যান্য তারকারা তার অনুদানের সাথে মিল রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মিসেস প্যালট্রোর প্রাক্তন স্বামী, কোল্ডপ্লে-এর ক্রিস মার্টিন, ভুক্তভোগীদের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি কনসার্ট মঞ্চস্থ করার কথা বলে সঙ্গীত শিল্পে বন্ধুদের ডেকেছেন।

একজন সুপরিচিত থেরাপিস্ট যিনি এলএ-এর কিছু বড় তারকাদের চিকিত্সা করেছেন তিনি বৃহস্পতিবার রাতে ফোর সিজন হোটেলের লবিতে বিনামূল্যে কাউন্সেলিং অফার করেছিলেন।

‘শক বন্ধ হয়ে গেছে এবং বাস্তবতা স্থির হচ্ছে এবং মানুষ এখন বুঝতে পারছে যে তাদের কোন বাড়ি নেই, তাদের বাচ্চাদের জন্য কোন স্কুল নেই, তাদের ভবিষ্যত চুরি হয়ে গেছে এবং তাদের অতীত ধ্বংস হয়েছে,’ তিনি আমাকে বলেছিলেন। ‘তাদের শুধু কথা বলা দরকার।’

লস অ্যাঞ্জেলেসের পশ্চিম দিকে দাবানল থেকে মানুষ সরে আসার সাথে সাথে গাড়িগুলি সারিবদ্ধ

হাজার হাজার যানবাহন – ব্যবসা এবং বাড়িঘর সহ পলিসাডেস আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে

লস অ্যাঞ্জেলেসের প্যাসিফিক প্যালিসেডেস পাড়ায়, শুক্রবার 10 জানুয়ারী ভোরে পালিসেডস আগুনের ধ্বংসলীলা দেখা যায়

বৃহস্পতিবার লস অ্যাঞ্জেলেসের ওয়েস্ট হিলস বিভাগে ইচ্ছাকৃতভাবে কেনেথ আগুন লাগানোর সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পুলিশ জানিয়েছে। তাকে অভিযুক্ত করা হয়নি

বাসিন্দারা এখন তাদের আশেপাশে ফিরে যেতে শুরু করেছে, প্রায়শই শিখতে যে তারা সবকিছু হারিয়েছে

কিন্তু এটা সব ধ্বংস এবং অন্ধকার নয়.

‘ওয়াইল্ড ফায়ার হুক-আপ’ নামে একটি নতুন ঘটনা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ছে। বেভারলি হিলসের L’Ermitage-এ থাকা এক একক বন্ধু বলেছিলেন যে তার Raya অ্যাপ – সেলিব্রিটিদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ ডেটিং অ্যাপ – এর বার্তাগুলি ‘চার্টের বাইরে’ ছিল৷ তিনি হোটেল বারে একটি বিখ্যাত টিভি হোস্টের সাথে মদ্যপান শেষ করেছিলেন।

‘অনেক হুক-আপ হয়েছে’ আমার বেভারলি হিলস সূত্র বলেছে।

‘মানুষ দুঃখী। তারা পান করছে। তাদের একটি সুন্দর হোটেল রুম আছে। অনেক “আরামদায়ক” চলছে। রোম জ্বলে উঠতে পারে তবে গরম সেক্স না করার অজুহাত এবং একটি দুর্দান্ত মার্টিনি।’