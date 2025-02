কাস্টমস ন্যাবস 4 টি অবৈধ কারখানা, ওগুনে এন 4 বিএন উত্পন্ন করে

ওগুন রাজ্যে পরিচালিত চারটি অননুমোদিত কারখানাগুলি নাইজেরিয়ান কাস্টমস, ওগুন II এরিয়া কমান্ড দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছে।

কমান্ডটি জানিয়েছে যে এটি ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রায় চার বিলিয়ন, তিনশো পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন, তিনশো, তেইশ হাজার এবং পঁচান্ন কোবোও অর্জন করেছে।

বৃহস্পতিবার অ্যাবোকুতায় নিউজম্যানের সাথে বক্তব্য রাখছেন, অঞ্চল নিয়ামক, কমপ্ট। ওলুসোলা আলাদে বলেছিলেন, রাজস্ব পূর্বের সংশ্লিষ্ট বছরের তুলনায় ১০৪% এর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, যা তাঁর মতে অফিসারদের দায়িত্বের প্রতি অধ্যবসায়, পেশাদারিত্ব এবং উত্সর্গের একটি প্রমাণ।

“সম্প্রতি, কমান্ডটি যথাযথ লাইসেন্স এবং পারমিট ছাড়াই প্রায় চারটি অননুমোদিত কারখানাগুলি আবিষ্কার করেছে তবে কমান্ডটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং তাদেরকে আবগারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং তারা নিবন্ধনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

“এটি আপনার জানতে আগ্রহী হতে পারে যে কমান্ডটি উত্পন্ন হয়েছে, চার বিলিয়ন, তিনশো পঁয়ত্রিশ হাজার, তিনশত, তেইশটি নায়রা এবং পঞ্চাশ-তেত্রিশ কোবো 4,000,335,323.53 কেবি জানুয়ারী, 2025 মাসের জন্য উপার্জন হিসাবে।

“This can be compared to two billion, one hundred and thirty-five million, two hundred and seventy-six thousand, six hundred- and seventy-six-naira, eighty-six kobo N2,135,276.673.86kb generated in the corresponding period of গত বছর, 2024। N1,865,058,649.67 এর একটি পার্থক্য রয়েছে যা 104%এর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।

“এটি বলতে গেলে কমান্ডটি মোট বত্রিশ বিলিয়ন চারশত একান্ন জন মিলিয়ন, চারশত আটান্ন হাজার, আটশো পঞ্চাশ নায়রা এবং পঞ্চাশটি কোবো (এন 32,461,458,858.59 কেবি) উত্পন্ন করে গত বছর।

“এই অর্জনটি আমাদের কর্মকর্তাদের দায়িত্বের প্রতি অধ্যবসায়, পেশাদারিত্ব এবং উত্সর্গের প্রমাণ, যারা আমাদের কমান্ডকে দেওয়া রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছি এবং অতিক্রম করেছি তা নিশ্চিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এটি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের প্রতি আমাদের অবিচল প্রতিশ্রুতিও উচ্ছ্বসিত।

“এছাড়াও, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলগুলিতে কমান্ড ক্রিয়াকলাপ (ওগুন গুয়াংডং। সিপ্লাস্ট এবং ফ্লোরমিল ফ্রেস ট্রেড জোন) এবং বন্ডেড টার্মিনালের উন্নতি হয়েছে।

তিনি বলেন, “এটি দুর্দান্ত সাফল্য এনেছে, যা আমাদের জানুয়ারীর রাজস্ব সংগ্রহগুলি চারটি বিলিয়ন তিনশো পঁয়ত্রিশ হাজার, তিনশত-তেইশ-তেইশ-ন্যার, পঁচান্ন কোবো এন 4,000,335,323.53 কেবি-তে দাঁড়িয়েছে”, তিনি বলেছিলেন।

তবে এলেড, অফিসারদের দলবদ্ধভাবে প্রশংসা করেছেন এবং যোগ করেছেন যে কমান্ডটি অন্যান্য বোন এজেন্সিগুলির সাথে ধারাবাহিক সমন্বয় বজায় রাখবে এবং সরকারী আর্থিক নীতিগুলির সাথে সম্মতি কার্যকর করার জন্য তার বিধিবদ্ধ দায়িত্বগুলি স্রাব করে।