কেন আপনার মশলাদার সালসা খাওয়া উচিত

কাছাকাছি নিয়মিত ডিনার হিসাবে my partner constantly asks me to join him for tacos. একাধিকবার, আমরা বিদেশী সি প্রত্যক্ষ করেছিইউস্টোমাররা টাকেরোকে জিজ্ঞাসা করছে যদি জায়গাটি স্পাইসলেস সালসা সরবরাহ করে। বিশেষত কন্ডেসা এবং রোমা অঞ্চলে: “কোনও পিকান্টে নেই”, তারা ভারী উচ্চারণে আবেদন করে। কেউ কেউ এটি নিরাপদে খেলেন, এবং কেবল গুয়াকামোলের একটি দিক অর্ডার করুন।

আমরা বুঝতে। মশলাদার খাবার খাওয়া কার্যত এখানে মেক্সিকোতে ক্র্যাডল থেকে আসে। এমনকি ইংরেজিতে ‘পিকান্টে’ বা ‘এনচিলারেস’ এর জন্য কোনও শব্দও নেই: এগুলি সবই ‘মশলাদার’ বিভাগের অধীনে আসে, যা মশালার সাথে সম্পর্কিত যে কোনও কিছুকে উল্লেখ করতে পারে – ভারতীয় মাসলা থেকে সিচুয়ান মরিচ বা মেক্সিকান সালসা পিকান্টে। হট সালসার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে, তবে কিছু স্থানীয় পুস্টো তাদের গ্রাহকদের আদেশের কাছে আত্মত্যাগ করেছে।

যদিও কেউ বুঝতে পারে যে বিদেশীরা কেন অ-মশলাদার সস সন্ধান করে, কোনও আনন্দ খুব মশলাদার সসের সাথে টাকো খাওয়ার সাথে তুলনা করে না। নিখোঁজ হওয়ার ভয়ের বাইরেও, “সালসা বিয়েন এনচিলোসা” চেষ্টা করা একটি সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, যা মেক্সিকান ভূমিতে এখনও শোনা যায় মেসোমেরিকান কণ্ঠের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

মহান tlatlauhqui cihuatl ichilzintli সম্মান

প্যালিয়োনটোলজিকাল অবশেষ দেখায় যে মরিচ আমেরিকাতে কমপক্ষে 10,000 বছর ধরে বেড়েছে। বিশেষত, ইউনিভার্সিডাড ডি গুয়াদালাজার গবেষক এডগার পুলিদো চাভেজ ব্যাখ্যা“মধ্য মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত ভৌগলিক, জৈব -সাংস্কৃতিক এবং জলবায়ু অঞ্চলে, মেসোমেরিকা নামে পরিচিত।” এটা বলা নিরাপদ যে, আমার দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রকের অনুযায়ী কমপক্ষে 64৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির মরিচের সাথে আক্ষরিক অর্থে শিকড় ভাগ করে নিয়েছে রেকর্ড।

প্রজাতির বিশাল বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে, বর্তমান মেক্সিকোতে প্রাচীন মেসোমেরিকান সভ্যতার পক্ষে তাদের দেবতাদের কাছে এই মূল্যবান ফলগুলি সরবরাহ করা কেবল স্বাভাবিক ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ও সম্পাদক লিখেছেন, “মরিচ আচারের অর্থ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ছিল না এবং দেবতাদের কাছে দেওয়া নৈবেদ্যগুলির অংশ ছিল।” ম্যাগাজিন এনরিক ভেলা। মেক্সিকার এমনকি চিলিসের দেবী ছিল, Cuhuatl ichilzintli – যা আক্ষরিক অর্থে নাহুয়াতল থেকে “গ্রেট, রেড চিলির সম্মানজনক মহিলা” হিসাবে অনুবাদ করে।

মরিচের ধর্মীয় দিকের বাইরেও প্রাচীন মেক্সিকানরা ইতিমধ্যে তাদের মশলা ব্যবহার করে তাদের রান্নার জন্য ব্যবহার করেছিল। ক্যাকো, পানীয় হিসাবে, মরিচ বীজের সাথে সংক্রামিত হয়েছিল, যা এটিকে একটি তিক্ত এবং মশলাদার পানীয় হিসাবে তৈরি করেছিল – অবশ্যই হট কোকো বা কথিত থেকে আলাদা আনুষ্ঠানিক কাকাও যেমন আমরা আজ এটি জানি। তদুপরি, মশলাদার সালসা কেবল প্রাক-হিস্পানিক রন্ধনসম্পর্কীয় শিল্প দ্বারা নয়, ইউরোপীয় স্পর্শ দ্বারাও colon পনিবেশিক সময়ে আমেরিকাতে আগত ইউরোপীয় স্পর্শ দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

এই সিঙ্ক্রেটিক নৃত্য “মেক্সিকান সস (…) কেবল মশালার চেয়ে অনেক বেশি” তৈরি করে, ” ব্যাখ্যা কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রক, “এগুলি মেক্সিকোর সমৃদ্ধ রন্ধনসম্পর্কীয় সংস্কৃতির অভিব্যক্তি।”

¡কুই পিক! – কেন মশলাদার, গরম সালসা গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা করছেন

আজও, মেক্সিকো দেবতারা বেদীগুলিতে (আনুষ্ঠানিকভাবে) উপস্থিত হওয়া বন্ধ করে দেওয়ার কয়েক শতাব্দী পরেও আমরা মেক্সিকানরা মরিচ এবং এর বিভিন্ন প্রজাতির সাথে একটি পৌরাণিক সম্পর্ক সংরক্ষণ করি। ‘এনচিলারস’ দেশজুড়ে প্রতিদিন স্থানীয় টেবিলগুলির একটি অংশ: আপনার স্বাদের কুঁড়ি জ্বলন্ত গরম ভিড় অনুভব করা সম্ভবত পঞ্চম মেক্সিকান অভিজ্ঞতা।

কারণ, হ্যাঁ, পিকান্ট কোনও স্বাদ নয়, তবে ক সংবেদন। শেভেজের জন্য লিখেছেন, “এছাড়াও তীব্রতা হিসাবে পরিচিত,” কথোপকথন“এটি মরিচ গাছের একটি অভিযোজন যা এর ফলগুলি ভেষজজীবীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং অন্যান্য শিকারীদের কাছ থেকে রক্ষা করা।” এ কারণেই, যদি কেউ সালসা দিয়ে তাদের খাবার স্নান করতে অভ্যস্ত না হয় তবে তাদের দেহ ঘামে এবং তারা হঠাৎ করে প্রচুর পরিমাণে জল পান করার প্রয়োজন অনুভব করে – দাবি অস্বীকার: জল সাহায্য করবে না।

এটি ঘটে কারণ মস্তিষ্ক আক্ষরিক অর্থে জিহ্বায় আগুনে রয়েছে বলে মনে হয়, অনুসারে বিবিসি। যখন স্বাদযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করা হয় ক্যাপসাইকিনরাসায়নিক পদার্থ যা মুখের মধ্যে গরম অনুভূতি তৈরি করে, লালা এটি টিআরপিভি 1 নামক রিসেপ্টরগুলিতে আবদ্ধ করে। মরিচ মরিচ – এবং ব্যবহারিকভাবে আপনি এটির সাথে প্রস্তুত যে কোনও কিছু – স্টিং বা পোড়াতে শুরু করে।

যদিও এই নিবন্ধটি বিদেশী দর্শনার্থী এবং মেক্সিকোতে বসবাসকারী লোকদের জন্য আমাদের রান্নার দুর্দান্ত মোজাইকটিতে একটি আদিম টুকরো চেষ্টা করার জন্য একটি উন্মুক্ত আমন্ত্রণ, সমস্ত উপায়ে, এমন কিছু করবেন না যা আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। আবার, মরিচ মরিচগুলি প্রাকৃতিকভাবে শিকারীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যদি আপনার পেট কেবল এই ধরণের মশালায় অভ্যস্ত না হয় তবে আপনি সহজেই পেটের ব্যথা পেতে পারেন এবং পরবর্তীকালে সত্যিই খারাপ সময় কাটাতে পারেন – বিশেষত বাথরুমে, যদি সম্পাদকরা আমাকে একটি এসচ্যাটোলজিকাল নোটের অনুমতি দেয়।

একটি উপযুক্ত-বোঝার সতর্কতার বাইরে, গরম সালসা চেষ্টা করা আপনার প্রিয় মেক্সিকান খাবারগুলি এটি দিয়ে covering েকে রাখার বোঝায় না। চেষ্টা করা ঠিক এটি: চেষ্টা করা – সম্ভবত স্থানীয় বাজারে আপনার পরবর্তী সফরে, নিকটতম পুয়েস্টো বা টাকেরিয়া সম্ভবত কয়েক ফোঁটা। এটি অবশ্যই আমাদের নিম্নলিখিত প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়:

খাঁটি (এবং মশলাদার) মেক্সিকান সালসা কোথায় চেষ্টা করবেন?

খাঁটি এবং মশলাদার মেক্সিকান সালসাস চেষ্টা করার উপযুক্ত জায়গা অবশ্যই একটি মেক্সিকান বাড়িতে রয়েছে। আপনি যদি কোনও বন্ধুর সাথে দেখা করছেন বা মেক্সিকোতে বসবাস করছেন আত্মীয়দের সাথে থাকেন তবে দয়া করে তাদের সাথে তাদের কিছু বাড়িতে তৈরি সালসা ভাগ করে নিতে বলুন। বিশেষত যদি এটি একটি তৈরি হয় মোলকাজে – এটি একটি দুর্দান্ত সূচনা পয়েন্ট।

আপনি যদি আপনার ডিজিটাল যাযাবর যুগে থাকেন এবং অবশ্যই মেক্সিকান বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন না থাকেন তবে স্থানীয় বাজার আপনার পছন্দ। এমনকি পোলানকো, মেক্সিকো সিটির সবচেয়ে মার্জিত পাড়া, স্থানীয় বাজার রয়েছে। আপনি যদি এটি নিরাপদে খেলার পরিকল্পনা করছেন তবে আপনি সর্বদা ক্যাসাডিলাস স্ট্যান্ড চেষ্টা করতে পারেন – যেখানে তারা সাধারণত “ভিটামিন টি” পরিবেশন করে: টাকোস, টিলাকোয়েস, টামালস ইত্যাদি। বার বা টেবিলে, আপনি সর্বদা সালসা ভার্দে, সালসা রোজা এবং টক ক্রিমের একটি বাটি পাবেন।

আপনি যদি দু: সাহসিক কাজ অনুভব করেন তবে আপনি রিবেরা দে সান কসমে ডুব দিতে পারেন রেস্তোঁরা। এটি মেক্সিকোতে প্রথম খাঁটি টাকেরিয়া যা কখনও মাইকেলিন তারকা গ্রহণ করে। আপনি আপনার টাকোস আল যাজককে সরাসরি “এল ট্রাম্পো” থেকে অর্ডার করার পুরো অভিজ্ঞতাটি বাঁচতে পারেন, যা অ্যাক্সিওট মরিচের মধ্যে covered াকা শুয়োরের মাংসের ফিললেটটির বিশাল স্পিনিং শীর্ষে। প্রায় 1 টার দিকে – তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর চেষ্টা করুন – বা আপনি তাদের পৌরাণিক সালসা রোজা চেষ্টা করার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন, গ্রাহকদের একটি দীর্ঘ লাইন আশা করতে পারেন।

আপনি যদি historic তিহাসিক কেন্দ্রের অভিজ্ঞতায় ঠিক না হন তবে আপনি সর্বদা আরও সহজ-সহজ অবস্থানের চেষ্টা করতে পারেন। কখনও কোয়াকান গিয়েছিলেন? আপনি যদি বিশৃঙ্খল সিডিএমএক্স – বা বাস করছেন – তবে রাজধানীর সেরা মেক্সিকান হট সালসাস চেষ্টা করার জন্য এটি বরো। ‘যান’‘এবং আপনি যে প্রথম ক্যাসাডিলা স্ট্যান্ডে খুঁজে পেয়েছেন তাতে বসুন – আপনি পরে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারেন।

আন্দ্রে ফিশার মেক্সিকো নিউজ ডেইলি বৈশিষ্ট্যগুলি ডেস্কে অবদান রাখে। তিনি সম্পাদনা এবং লিখেছেন এবং এবং বিজ্ঞানের চিৎকার করে এমন কোনও কিছুর পক্ষে আইনজীবী হতে থাকে। বা যোগ। বা উভয়ই।