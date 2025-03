ক্লিমেন্স পোসি ‘নিউরোমেন্স’ অ্যাপল টিভি+ সিরিজে যোগ দেয়

ক্লিমেন্স পোসি (এসেক্স সর্প, প্রতিভা) বিপরীতে লিডস কলম টার্নার এবং ব্রায়ানা মিডলটন ইন এর বিপরীতে নিক্ষেপ করা হয়েছে নিউরোমেন্সারঅ্যাপল টিভি+এর 10-পর্বের নাটক সিরিজটি উইলিয়াম গিবসনের একই নামের পুরষ্কারপ্রাপ্ত সাই-ফাই উপন্যাস অবলম্বনে ভিত্তি করে।

গ্রাহাম রোল্যান্ড এবং জেডি ডিলার্ড দ্বারা টেলিভিশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে, নিউরোমেন্সার একটি ক্ষতিগ্রস্থ, শীর্ষ-রাং সুপার-হ্যাকার নামক কেস (টার্নার) অনুসরণ করে যিনি তার অংশীদার মলি (মিডলটন), মিররযুক্ত চোখের সাথে একটি রেজার-মেয়ে ঘাতক, ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তি এবং উচ্চ-স্টেকস অপরাধের একটি ওয়েবের দিকে ঝুঁকছেন, এটি আনটোল্ড সিক্রেটসের সাথে কর্পোরেট রাজবংশের উপর একটি হিস্টকে টানতে লক্ষ্য করে।

পোসি মেরি-ফ্রান্স টেসিয়ার খেলবেন। টার্নার এবং মিডলটন ছাড়াও, তিনি পূর্বে কাস্ট মার্ক স্ট্রং, যিনি আর্মিটেজ, কেস এবং মলির রহস্যময় নিয়োগকর্তা এবং জোসেফ লি যিনি পেশাদার দেহরক্ষী হিদেও চরিত্রে অভিনয় করেছেন তার সাথে যোগ দিয়েছেন।

স্কাইড্যান্স টেলিভিশন, বেনামে সামগ্রী এবং অ্যাপল স্টুডিওগুলির মধ্যে একটি সহ-উত্পাদন, নিউরোমেন্সার ড্রাকের ড্রিমক্রু এন্টারটেইনমেন্টও প্রযোজনা করেছেন। রোল্যান্ড শোরনার হিসাবে কাজ করবে এবং ডিলার্ড পাইলট পর্বটি পরিচালনা করতে প্রস্তুত।

নিউরোমেন্সার স্কাইড্যান্স টেলিভিশনের জন্য ডেভিড এলিসন, ডানা গোল্ডবার্গ এবং ম্যাট থুনেলের পাশাপাশি রোল্যান্ড এবং ডিলার্ড প্রযোজনা করেছেন; বেনামে সামগ্রী; ড্রেক, অ্যাডেল ‘ফিউচার’ নূর এবং ড্রিমক্রু এন্টারটেইনমেন্টের জন্য জেসন শ্রিয়ার; জ্যাক হেডেন এবং, গিবসন।

পোসি অ্যাপলের স্টেলা র্যানসোম হিসাবে অভিনয় করেছেন এসেক্স সর্প এবং ফ্রাঙ্কোয়েজ গিলোট ইন চিত্রিত করেছেন প্রতিভা: পিকাসো। তিনি সম্প্রতি ইসাবেল ক্যারিয়ার ইন হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন দ্য ওয়াকিং ডেড: ড্যারিল ডিকসন। আসন্ন, পোসি দেখা হবে সিবিএস স্টুডিওগুলির বিগ-বাজেটের পিরিয়ড নাটক যা জেমস নরটন এবং নিকোলাজ কস্টার-ওয়াল্ডাউ অভিনয় করেছেন। She’s repped by Lindy King & Joel Keating at United Agents and Adéquat in France.