ক্লো কেলি: নতুন শুরুতে আর্সেনাল ফরোয়ার্ডের জন্য শুভ প্রত্যাবর্তন

কেলির পরিচয় করানোর সময় আর্সেনাল ক্রুজিংয়ের সাথে, তিনি একটি মুক্ত-প্রবাহিত ফ্রন্টলাইনে স্লট করেছিলেন এবং সুযোগ তৈরি করেছিলেন।

তিনি দেরিতে দেরি করে ক্রসবারে আঘাত করেছিলেন, ভিড় যখন সে একটি সেট-পিস নেওয়ার জন্য কোণার পতাকাটিতে যাওয়ার পথে ভিড় করে।

আসার আগে, ভক্তরা প্রত্যাশায় তাদের পায়ে ছিলেন, চতুর্থ কর্মকর্তাকে দেখছিলেন ম্যানেজার রিনি স্লিগার্স কেলির সাথে টাচলাইনে কথা বলেছেন।

“আমার চূড়ান্ত বার্তাটি ছিল, ‘এটি উপভোগ করুন, আপনি একটি আর্সেনাল শার্টে আপনার স্বাগত ফিরে পাবেন এবং এটি একটি খুব বিশেষ অনুষ্ঠান, তাই এটি উপভোগ করুন’,” স্লিগার্স বলেছিলেন।

“তিনি প্রশিক্ষণে অনেক হাসি এবং সত্যিই কঠোর পরিশ্রম করে হাসছেন। তিনি একজন ব্যক্তি হিসাবে উত্সাহী You আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি অনেক হাসছেন এবং তিনি যেখানে আছেন তাতে খুব খুশি।

“আমি মনে করি এটি গুরুত্বপূর্ণ, আপনার কাছে ভাল জায়গায় খেলোয়াড় রয়েছে, (যারা) ভাল বোধ করেন এবং অনুপ্রেরণা বোধ করেন। আপনি যখন নিজের থেকে সর্বাধিক উপার্জন করেন তখনই এটি।”

Kelly was in high spirits at full-time, walking around the pitch smiling and laughing with England captain Leah Williamson.

বারটি আঘাত করার সময় তিনি বলেছিলেন: “আমি ভেবেছিলাম এটি ভিতরে যাচ্ছে।”

উইলিয়ামসন রসিকতা করলেন: “এবং শার্টটি বন্ধ হয়ে যেত!”

আইকনিক উদযাপনের পর থেকে এটি কেলির পক্ষে সরল নৌযান নয় – যখন তিনি তার সিংহের শার্টটি খুলে ফেলেছিলেন এবং ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইউরো 2022 ফাইনালে জয়ের গোলটি করার পরে তার মাথার কয়েক সেকেন্ডের চারপাশে এটি দুলিয়েছিলেন।

তবে তিনি আবার তার ফুটবল উপভোগ করছেন।

কেলি যোগ করেছেন, “চ্যালেঞ্জটি সর্বদা থাকে এবং আমি আমার শার্টের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত এবং আমি এটি করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে চাই।”

“আপনি মাঠে একসাথে খেলেন সেই খেলোয়াড়দের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে এটিই।

“আমি সত্যিই ভালভাবে স্থির হয়েছি এবং ইতিমধ্যে সেই সম্পর্কগুলি তৈরি করছি I আমি কেবল মজা করছি।”