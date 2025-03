জনপ্রিয় শিশুদের সিরিয়ালের জন্য জরুরি স্মরণে অ্যালডি এবং সাইনসবারির ওভার ‘দমবন্ধ হ্যাজার্ড’ এ বিক্রি হয়েছে

বিশ্বজুড়ে আমাদের সাংবাদিকদের কাছ থেকে খবরের জন্য বিনামূল্যে সকালের শিরোনামের ইমেল পান আমাদের বিনামূল্যে সকালের শিরোনাম ইমেলগুলিতে সাইন আপ করুন আমাদের বিনামূল্যে সকালের শিরোনাম ইমেলগুলিতে সাইন আপ করুন

নির্মাতারা একটি সম্ভাব্য “দম বন্ধ হওয়া” চিহ্নিত করার পরে সুপারমার্কেটগুলি একটি জনপ্রিয় শিশুদের সিরিয়ালের জন্য একটি জরুরি পুনরুদ্ধার জারি করেছে।

যে ক্রেতারা নেস্টলির ফ্রস্টেড শ্রেডি কিনেছিলেন তাদের প্যাকেটগুলিতে চিনি গঠনের ভয়েসগুলি মাল্ট স্কোয়ারগুলি খেতে অনিরাপদ করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা করার পরে সিরিয়ালটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুনরুদ্ধারটি ব্যাচের কোড 42870952, 42880952, 42890952 এবং 42900952 জুলাইয়ে মেয়াদোত্তীর্ণের সাথে 500g প্যাকগুলিতে প্রযোজ্য।

জনপ্রিয় সিরিয়ালের নির্দিষ্ট ব্যাচগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে (এক্স/@নেসলিউকি)

Another urgent recall applies to 40g boxes sold as part of the Nestlé Box Bowl Mixed Cereals with boxes featuring the batch codes 42913451, 42923451, 42933451, 43173451, 43183451, 43193451, 43203451, and 43233451 set to expire in June and July.

কোডগুলি পণ্য প্যাকেজিংয়ের শীর্ষে পাওয়া যাবে।

নেস্টলি ক্রেতাদের আশ্বাস দেওয়ার আগে গ্রাহকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন যে ফ্রস্টেড শ্রেডি বা অন্য কোনও নেস্টলি সিরিয়াল অন্য কোনও ব্যাচ পুনরুদ্ধার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি।

একটি ফুড স্ট্যান্ডার্ড এজেন্সি (এফএসএ) নোটিশটি পুনর্বিবেচনা ঘোষণা করে বলেছে: “সিরিয়াল পার্টনার্স ইউকে এবং আয়ারল্যান্ড নেস্টলি ফ্রস্টেড শ্রেডিদের স্মরণ করছে কারণ এগুলিতে পণ্যটিতে গঠিত ছোট ছোট লম্পস থাকতে পারে।

“এটি পণ্যটিকে খেতে অনিরাপদ করে তোলে এবং একটি দমবন্ধ বিপত্তি উপস্থাপন করতে পারে।”

একজন মুখপাত্র যোগ করেছেন: “আপনি যদি উপরের কোনও পণ্য কিনে থাকেন তবে সেগুলি খাবেন না। পরিবর্তে তাদের স্টোরটিতে ফিরিয়ে দিন যেখানে থেকে তাদের পুরো ফেরতের জন্য কেনা হয়েছিল। বিকল্পভাবে, আপনি নেস্টলির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। “

বুধবার, চ্যাশায়ার ফার্ম তার ক্যারামেলাইজড বিস্কুট আইসক্রিম এবং বিস্কফ আইসক্রিমের ব্যাচগুলি স্মরণ করে কারণ এগুলিতে হ্যাজেলনাট রয়েছে।

সতর্কতা প্রকাশকারী এফএসএ বলেছে যে পণ্যগুলি “বাদামের অ্যালার্জিযুক্ত যে কারও পক্ষে সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি”।

গ্রাহকরা তাদের প্রভাবিত ব্যাচের কোডের ছবি সহ নেস্টলির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, তার ওয়েবসাইটে যোগাযোগ ফর্মের মাধ্যমে বা 0080007890789 এ ফেরত পাওয়ার জন্য ফোনের মাধ্যমে।