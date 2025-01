জেডি ভ্যানস সোমবার ভার্জিনিয়া সফর করছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রথম অফিসিয়াল ট্রিপে

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

এক্সক্লুসিভ – জেডি ভ্যানস আমেরিকান ভোটারদের কাছে “তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন” কারণ তিনি সোমবার ভার্জিনিয়ার দামেস্কে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে তার প্রথম ভ্রমণ করেছেন, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে হারিকেন হেলিন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলি দেখার জন্য।

ভার্জিনিয়া, উত্তর ক্যারোলিনা, টেনেসি, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া এবং ফ্লোরিডার কিছু অংশ ধ্বংস করে এবং 200 জনেরও বেশি লোককে মারা গেছে এবং 200 জনেরও বেশি লোক মারা গেছে, হারিকেনটি দক্ষিণ -পূর্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে এটি দামেস্কে ভ্যানসের দ্বিতীয় ভ্রমণ হবে।

“Vice President Vance visited with Damascus residents in October after the town was ravaged by Hurricane Helene,” a spokesperson for the vice president told Fox News Digital. “তিনি ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এখন তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন। এই প্রশাসনের প্রথম সপ্তাহটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যানস তাদের কথা বজায় রেখেছেন।”

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঠিক কয়েকদিন পরে ভ্যানসের এই সফর আসার ঠিক কয়েকদিন পরে, মেলানিয়া ট্রাম্প এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদরা ২৪ শে জানুয়ারী উত্তর ক্যারোলিনার আশেভিল, ফ্লেচার এবং সোয়ানানানোয়া সফর করেছিলেন।

উত্তর ক্যারোলিনায় ট্রাম্পের সাথে দেখা হওয়া হারিকেন বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সাথে রাষ্ট্রপতির কথাগুলি ভাগ করে নেওয়া হয়েছে যা তাদের সাথে আটকে আছে

ট্রাম্প তিনটি শহরে বক্তব্য রেখেছিলেন তবে সোয়ান্নানোয়ায় তাঁর থামার সময় হেলিনে সমস্ত কিছু হারিয়েছেন এমন একদল স্থানীয় লোককে অনুমতি দিয়েছেন। কিছু স্থানীয়রা ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির (ফেমা) বিপর্যয় পরিচালনার বিষয়ে ইস্যু নিয়েছে এবং বলেছে যে এটি আবাসন, অর্থ বা উভয়ই হোক না কেন তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ার জন্য তাত্ক্ষণিক সহায়তার প্রয়োজন তাদের জন্য এটির জন্য খুব বেশি লাল টেপ রয়েছে।

“আমি মৌলিকভাবে সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করব এবং ওভারহুলিং ফেমা বা হতে পারে ফেমা থেকে মুক্তি পেতে, “ট্রাম্প শুক্রবার সকালে উত্তর ক্যারোলিনায় সাংবাদিকদের বলেছিলেন।” আমি মনে করি, সত্যই, ফেমা ভাল নয়। “

ফেমা হারিকেন হেলিন দ্বারা বাস্তুচ্যুত উত্তর ক্যারোলিনা বাসিন্দাদের জন্য ট্রানজিশনাল হাউজিং প্রোগ্রাম প্রসারিত করে

ট্রাম্পও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর প্রশাসন রাষ্ট্রের পক্ষে “একটি ভাল কাজ করার” প্রতিশ্রুতি দিয়ে উত্তর ক্যারোলিনাকে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি সমাধানে সহায়তা করবে।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমরা এটি ঠিক করতে যাচ্ছি, এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি ঠিক করতে যাচ্ছি।” “এটি একটি বিশাল পরিমাণ ক্ষতি একটি ভাল কাজ করুন। “

ফক্স নিউজ ‘এমা কল্টন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।